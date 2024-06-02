Аспендос – экскурсии в Анталье

Найдено 4 экскурсии в категории «Аспендос» в Анталье, цены от €77, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Антальи
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Каньон Тазы и античный Аспендос: Индивидуальное путешествие из Антальи
Вас ждет незабываемое путешествие по историческим и природным красотам Анталии. Откройте для себя античный Аспендос и величественный Каньон Тазы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
290 за всё до 4 чел.
Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
7 отзывов
Из Антальи в Перге, Аспендос и Куршунлу: погружение в историю и природу
Путешествие из Антальи в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Куршунлу ждет вас. Откройте величие античных городов и красоту водопадов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
320 за всё до 4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
6 отзывов
Античные города и водопад Куршунлу: незабываемое путешествие из Антальи
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и природную красоту, посетив античные города и водопад Куршунлу в одной экскурсии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
316285 за всё до 4 чел.
Из Антальи - в античный театр Аспендос и старый Сиде (в мини-группе)
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
5 часов
Из Антальи - в античный театр Аспендос и старый Сиде (в мини-группе)
Погрузиться в атмосферу Древнего Рима и Византии, узнать о гладиаторских боях и жизни простых римлян
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:30
11 июня в 09:30
13 июня в 09:30
77 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    2 июня 2024
    Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
    Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересноСпасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
  • Д
    Дмитрий
    27 мая 2024
    Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Антальи
    Туран провел очень интересную экскурсию, рассказал много интересных исторических фактов. Рекомендую его как очень образованного гида, интересного рассказчика, аккуратного водителя.
  • И
    Иван
    16 мая 2024
    Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Антальи
    Спасибо большое за экскурсию, было очень интересно! Рекомендую к посещению
    Спасибо большое за экскурсию, было очень интересно! Рекомендую к посещению
  • Ю
    Юлия
    5 мая 2024
    Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Антальи
    Спасибо большое Турану за экскурсию, начиная от комфортного автомобиля, заканчивая историческими фактами, рассказами. Туран хорошо говорит по-русски, не навязчив и
    читать дальше

    подстраивается под наши хотелки. По всем топовым местам мы успели проскачить без очередей и пробок. Сам маршрут продуманный, с красивыми видами. Одним словом, рекомендую!

    Спасибо большое Турану за экскурсию, начиная от комфортного автомобиля, заканчивая историческими фактами, рассказами. Туран хорошо говоритСпасибо большое Турану за экскурсию, начиная от комфортного автомобиля, заканчивая историческими фактами, рассказами. Туран хорошо говоритСпасибо большое Турану за экскурсию, начиная от комфортного автомобиля, заканчивая историческими фактами, рассказами. Туран хорошо говорит
  • А
    Альбина
    30 марта 2024
    Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
    Угур - внимательный и пунктуальный организатор, интересный рассказчик. Экскурсия подойдет для детей (мы были с 8- и 12-летними), потому что
    читать дальше

    не перегружена информацией, четко структурирована и разбавлена природными красотами. Для меня было важно прочесть в отзывах других путешественников, поэтому подчеркну и в своем, что Угур - отличный водитель. Мы отлично провели день, за что ему большое спасибо)))

  • Т
    Татьяна
    3 августа 2023
    Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
    Угур очень внимателен к своим гостям, комфортабельный большой автомобиль, холодная вода с собой (что очень пригодилось в жару), все пожелания
    читать дальше

    учитываются,грамотно построен маршрут, красивые интересные места. Экскурсия впечатлила и запомнилась, долго выбирали и не пожалели, хотя погода была очень жаркая. Очень рекомендую! Единственное, что мне не хватило - это не очень громкая речь, с учётом моих разбегающихся во все стороны шумных детей, приходилось прислушиваться, но это скорее моя проблема))

  • М
    Мария
    21 мая 2023
    Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    Впечатления самые положительные. У нас был гид Ислам - очень знающий, корректный, внимательный, пунктуальный и заботливый экскурсовод. Рекомендуем и маршрут,
    читать дальше

    и организаторов. Советуем будущим путешественникам закладывать побольше времени на прогулку по Перге, там есть, что смотреть, и пробуйте доходить до самых дальних точек древнего города. Берите солнцезащитные очки, головные уборы, воду, удобную обувь.

    Впечатления самые положительные. У нас был гид Ислам - очень знающий, корректный, внимательный, пунктуальный и заботливыйВпечатления самые положительные. У нас был гид Ислам - очень знающий, корректный, внимательный, пунктуальный и заботливыйВпечатления самые положительные. У нас был гид Ислам - очень знающий, корректный, внимательный, пунктуальный и заботливый
  • М
    Милослав
    8 мая 2023
    Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    Все эти три места однозначно заслуживают посещения. Аспендос величественный, Перге просто огромный, не меньше Эфеса, наверное. Водопады крайне интересны. Тургай очень хороший и ответственный гид, знающий и любящий свою страну, внимательный к нуждам туристов.
    Все эти три места однозначно заслуживают посещения. Аспендос величественный, Перге просто огромный, не меньше Эфеса, наверное
  • Е
    Евгения
    4 ноября 2022
    Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
    Отличная экскурсия. Угур - образованный, внимательный гид, учитывающий все пожелания

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Аспендос»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Антальи
  2. Из Антальи - в Перге, Аспендос и Куршунлу
  3. Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Антальи
  4. Из Антальи - в античный театр Аспендос и старый Сиде (в мини-группе)
Какие места ещё посмотреть в Анталье
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Ворота Адриана
  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Аспендос" можно забронировать 4 экскурсии от 77 до 320 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
Забронируйте экскурсию в Анталье на 2024 год по теме «Аспендос», 24 ⭐ отзыва, цены от €77. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам