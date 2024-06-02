1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос: Индивидуальное путешествие из Антальи
Вас ждет незабываемое путешествие по историческим и природным красотам Анталии. Откройте для себя античный Аспендос и величественный Каньон Тазы
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Антальи в Перге, Аспендос и Куршунлу: погружение в историю и природу
Путешествие из Антальи в мир древних цивилизаций и неповторимой природы Куршунлу ждет вас. Откройте величие античных городов и красоту водопадов
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Античные города и водопад Куршунлу: незабываемое путешествие из Антальи
Погрузитесь в историю древних цивилизаций и природную красоту, посетив античные города и водопад Куршунлу в одной экскурсии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
316€285 за всё до 4 чел.
Мини-группа
5 часов
Из Антальи - в античный театр Аспендос и старый Сиде (в мини-группе)
Погрузиться в атмосферу Древнего Рима и Византии, узнать о гладиаторских боях и жизни простых римлян
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, четверг и воскресенье в 09:30
11 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€77 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина2 июня 2024Спасибо за экскурсию, все очень понравилось, гид Фатма все рассказывала очень познавательное и интересно
- ДДмитрий27 мая 2024Туран провел очень интересную экскурсию, рассказал много интересных исторических фактов. Рекомендую его как очень образованного гида, интересного рассказчика, аккуратного водителя.
- ИИван16 мая 2024Спасибо большое за экскурсию, было очень интересно! Рекомендую к посещению
- ЮЮлия5 мая 2024Спасибо большое Турану за экскурсию, начиная от комфортного автомобиля, заканчивая историческими фактами, рассказами. Туран хорошо говорит по-русски, не навязчив и
- ААльбина30 марта 2024Угур - внимательный и пунктуальный организатор, интересный рассказчик. Экскурсия подойдет для детей (мы были с 8- и 12-летними), потому что
- ТТатьяна3 августа 2023Угур очень внимателен к своим гостям, комфортабельный большой автомобиль, холодная вода с собой (что очень пригодилось в жару), все пожелания
- ММария21 мая 2023Впечатления самые положительные. У нас был гид Ислам - очень знающий, корректный, внимательный, пунктуальный и заботливый экскурсовод. Рекомендуем и маршрут,
- ММилослав8 мая 2023Все эти три места однозначно заслуживают посещения. Аспендос величественный, Перге просто огромный, не меньше Эфеса, наверное. Водопады крайне интересны. Тургай очень хороший и ответственный гид, знающий и любящий свою страну, внимательный к нуждам туристов.
- ЕЕвгения4 ноября 2022Отличная экскурсия. Угур - образованный, внимательный гид, учитывающий все пожелания
Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Аспендос»
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