Остров Сулуада: райский уголок Средиземноморья

Исследуйте остров Сулуада, совершите круиз из Анталии. Вас ждут потрясающие виды живописных пейзажей.

В путешествии вы сможете освежиться в кристально чистых водах вокруг острова и подкрепиться вкусным обедом на борту.
Остров Сулуада: райский уголок Средиземноморья
Остров Сулуада: райский уголок Средиземноморья
Остров Сулуада: райский уголок Средиземноморья
Ближайшие даты:
16
мая17
мая18
мая19
мая20
мая21
мая22
мая
Время начала: 07:30

Описание водной прогулки

Остров Сулуада: райский уголок Турции

Пляж на острове вулканического происхождения Сулуада в Турции по праву считается одним из самых живописных мест. Сулуада часто называют «анталийскими мальдивами», и это не случайно. Вода здесь невероятно чистая, а в некоторых местах можно увидеть дно на глубине до 20 метров.

Природные богатства

Остров славится своими минеральными источниками, за которыми приезжают местные жители. Это делает Сулуада не только прекрасным местом для отдыха, но и источником здоровья.

Пляжи и активный отдых

На острове расположены два небольших песчано-галечных пляжа, которые идеально подходят для расслабления и наслаждения солнцем. Любители активного отдыха найдут здесь множество возможностей для дайвинга, включая посещение удивительных гротов, которые проходят насквозь через остров.

Почему стоит посетить Сулуада?

  • Чистейшая вода и потрясающие виды.
  • Минеральные источники для здоровья и восстановления.
  • Возможность заняться дайвингом и исследовать подводный мир.
  • Уютные пляжи для отдыха с семьей и друзьями.

Сулуада — это место, где природа и активный отдых соединяются в идеальном балансе. Приезжайте и откройте для себя этот уникальный уголок Турции!

Каждый день

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Билет (8+) (трансфер из Анталии, Лары и Белека)$48
Билет (4-7 лет) (трансфер из Анталии, Лары и Белека)$30
Билет (8+) (трансфер из Кемера, Гейнюка, Бельдиби, Чамьювы)$39
Билет (4-7 лет) (трансфер из Кемера, Гейнюка, Бельдиби, Чамьювы)$29
Билет (0-3 лет)$0
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Остров Сулуада
  • Залив Аксеки
  • Пещера Любви
Что включено
  • Трансфер от / до отеля
  • Страховка
  • Обед
  • Русскоговорящий гид
Что не входит в цену
  • Закуски и напитки
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завершение: В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
  • Что взять с собой
  • Купальники
  • Полотенце
  • Камера
  • Наличные
  • Power bank
  • Автобусы не могут заезжать на узкие улочки. Если вы остановились в одном из небольших отелей в районе старого города Антальи, мы сообщим вам более подробную информацию о месте встречи
  • Время трансфера 7:30-8:30 (длительность тура 10 - 13 часов) - в зависимости от месторасположения вашего отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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