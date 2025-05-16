В путешествии вы сможете освежиться в кристально чистых водах вокруг острова и подкрепиться вкусным обедом на борту.
Описание водной прогулки
Остров Сулуада: райский уголок Турции
Пляж на острове вулканического происхождения Сулуада в Турции по праву считается одним из самых живописных мест. Сулуада часто называют «анталийскими мальдивами», и это не случайно. Вода здесь невероятно чистая, а в некоторых местах можно увидеть дно на глубине до 20 метров.
Природные богатства
Остров славится своими минеральными источниками, за которыми приезжают местные жители. Это делает Сулуада не только прекрасным местом для отдыха, но и источником здоровья.
Пляжи и активный отдых
На острове расположены два небольших песчано-галечных пляжа, которые идеально подходят для расслабления и наслаждения солнцем. Любители активного отдыха найдут здесь множество возможностей для дайвинга, включая посещение удивительных гротов, которые проходят насквозь через остров.
Почему стоит посетить Сулуада?
- Чистейшая вода и потрясающие виды.
- Минеральные источники для здоровья и восстановления.
- Возможность заняться дайвингом и исследовать подводный мир.
- Уютные пляжи для отдыха с семьей и друзьями.
Сулуада — это место, где природа и активный отдых соединяются в идеальном балансе. Приезжайте и откройте для себя этот уникальный уголок Турции!
Каждый день
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Билет (8+) (трансфер из Анталии, Лары и Белека)
|$48
|Билет (4-7 лет) (трансфер из Анталии, Лары и Белека)
|$30
|Билет (8+) (трансфер из Кемера, Гейнюка, Бельдиби, Чамьювы)
|$39
|Билет (4-7 лет) (трансфер из Кемера, Гейнюка, Бельдиби, Чамьювы)
|$29
|Билет (0-3 лет)
|$0
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Остров Сулуада
- Залив Аксеки
- Пещера Любви
Что включено
- Трансфер от / до отеля
- Страховка
- Обед
- Русскоговорящий гид
Что не входит в цену
- Закуски и напитки
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
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Важная информация
- Что взять с собой
- Купальники
- Полотенце
- Камера
- Наличные
- Power bank
- Автобусы не могут заезжать на узкие улочки. Если вы остановились в одном из небольших отелей в районе старого города Антальи, мы сообщим вам более подробную информацию о месте встречи
- Время трансфера 7:30-8:30 (длительность тура 10 - 13 часов) - в зависимости от месторасположения вашего отеля