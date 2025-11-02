Аэропорт Анталии — один из самых загруженных международных аэропортов Турции, расположенный на побережье Средиземного моря. Заказав индивидуальный трансфер, Вы избавитесь от проблем с общественным транспортом или общими шаттлами, и отправитесь прямо в отель или место Вашего проживания.
Описание трансферТрансфер из аэропорта Анталии-Кемер-Аланию-Белек-Сиде Профессиональный водитель встретит Вас по прибытии в аэропорт, и на комфортабельном роскошном автомобиле с кондиционером Вы отправитесь к месту назначения. Все сборы и налоги мы берем на себя. Трансфер осуществляется по разным направлениям, включая Анталию, Аланию, Сиде, Белек, Кемер и многие другие. Важная информация: Цена для 1-9 человек. Если вы группа более 9 человек, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Каждый день.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер (1-9 человек)
- VIP-автобус с кондиционером
- Все сборы и налоги
Что не входит в цену
- Напитки и личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель или аэропорт
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Все супер! Ехал один, комфортно, вежливый водитель.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Всё отлично!:) Нашли этот трансфер на сайте horosho-tam.ru, написали организатору, выбрали оплату на месте, после чего нам написали в ватсап, спросили ещё раз номер рейса, отель и время прилёта. Ехали из аэропорта, водитель русскоязычный, встретил нас с табличкой на выходе, помог с чемоданами, довёз в целости и сохранности на чистеньком микроавтобусе. Очень рекомендую!:)
Вам был полезен этот отзыв?
В
Всё отлично!:) Нашли этот трансфер на сайте horosho-tam.ru, написали организатору, выбрали оплату на месте, после чего нам написали в ватсап, спросили ещё раз номер рейса, отель и время прилёта. Ехали из аэропорта, водитель русскоязычный, встретил нас с табличкой на выходе, помог с чемоданами, довёз в целости и сохранности на чистеньком микроавтобусе. Очень рекомендую!:)
Вам был полезен этот отзыв?
K
Я бы хотела поблагодарить компанию за прекрасный VIP трансфер из/в аэропорт Анталии. Водитель был очень доброжелательным и встретил меня с улыбкой. Машина была чистой и комфортной, с отличным кондиционером. Я получила высококлассное обслуживание и ощущение абсолютного комфорта во время поездки. Рекомендую эту компанию всем своим друзьям!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Я осталась очень довольна услугой VIP трансфера из/в аэропорт Анталии. Компания была очень отзывчивой и профессиональной. Водитель был пунктуальным и встретил меня с табличкой с моим именем. Машина была удобной и чистой. Весь процесс был безупречным, и я чувствовала себя заботой окруженной. Большое спасибо за отличный сервис!
Вам был полезен этот отзыв?
А
Я очень доволен VIP трансфером из/в аэропорт Анталии! Уровень сервиса был высоким и профессиональным. Водитель был вежливым и встретил меня прямо в зале вылета. Машина была чистой и комфортной. Я чувствовал себя в полной безопасности во время поездки. Рекомендую эту компанию всем путешественникам!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии на «VIP трансфер из/в аэропорт Анталии»
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта Антальи
В нужную вам точку в городе и за ним - быстро и безопасно
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
от €25 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Антальи в отели или обратно
Комфортно, быстро, надёжно
Завтра в 00:00
12 авг в 00:00
от €25 за всё до 6 чел.
-
34%
Индивидуальная
до 7 чел.
VIP-трансфер из аэропорта в Анталью
Безопасно и с комфортом добраться из аэропорта до Антальи или в обратном направлении
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:30
от €46
€70 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
VIP-трансфер из аэропорта Антальи
Добраться до отеля с комфортом на минивэне премиум-класса Mercedes-Benz Viano или Maybach
Начало: В аэропорту Антальи
Завтра в 03:00
12 авг в 00:00
от €50 за всё до 6 чел.
$53 за экскурсию