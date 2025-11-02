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А Алексей Все супер! Ехал один, комфортно, вежливый водитель. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Виктор Всё отлично!:) Нашли этот трансфер на сайте horosho-tam.ru, написали организатору, выбрали оплату на месте, после чего нам написали в ватсап, спросили ещё раз номер рейса, отель и время прилёта. Ехали из аэропорта, водитель русскоязычный, встретил нас с табличкой на выходе, помог с чемоданами, довёз в целости и сохранности на чистеньком микроавтобусе. Очень рекомендую!:) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

В Виктор Всё отлично!:) Нашли этот трансфер на сайте horosho-tam.ru, написали организатору, выбрали оплату на месте, после чего нам написали в ватсап, спросили ещё раз номер рейса, отель и время прилёта. Ехали из аэропорта, водитель русскоязычный, встретил нас с табличкой на выходе, помог с чемоданами, довёз в целости и сохранности на чистеньком микроавтобусе. Очень рекомендую!:) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

K Klenovay Я бы хотела поблагодарить компанию за прекрасный VIP трансфер из/в аэропорт Анталии. Водитель был очень доброжелательным и встретил меня с улыбкой. Машина была чистой и комфортной, с отличным кондиционером. Я получила высококлассное обслуживание и ощущение абсолютного комфорта во время поездки. Рекомендую эту компанию всем своим друзьям! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

К Константин Я осталась очень довольна услугой VIP трансфера из/в аэропорт Анталии. Компания была очень отзывчивой и профессиональной. Водитель был пунктуальным и встретил меня с табличкой с моим именем. Машина была удобной и чистой. Весь процесс был безупречным, и я чувствовала себя заботой окруженной. Большое спасибо за отличный сервис! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет