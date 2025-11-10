Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Поездка в Демре - это уникальная возможность увидеть место, где жил святитель Николай. В церкви Николая Чудотворца сохранились фрески и древний саркофаг. Ликийский некрополь впечатляет своими гробницами, высеченными в скалах. Античный римский театр до сих пор поражает своей акустикой.



Профессиональный гид-историк проведет вас через века, рассказывая о Ликийской цивилизации, раннем христианстве и римском влиянии на регион