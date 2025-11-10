Поездка в Демре - это уникальная возможность увидеть место, где жил святитель Николай. В церкви Николая Чудотворца сохранились фрески и древний саркофаг. Ликийский некрополь впечатляет своими гробницами, высеченными в скалах. Античный римский театр до сих пор поражает своей акустикой.
Профессиональный гид-историк проведет вас через века, рассказывая о Ликийской цивилизации, раннем христианстве и римском влиянии на регион
Профессиональный гид-историк проведет вас через века, рассказывая о Ликийской цивилизации, раннем христианстве и римском влиянии на регион
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Уникальная архитектура Ликии
- ⛪ История святителя Николая
- 🎭 Античный римский театр
- 📜 Профессиональный гид-историк
- 🗺️ Погружение в древнюю культуру
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00
Что можно увидеть
- Церковь святителя Николая Чудотворца
- Ликийский некрополь
- Римский театр
Описание экскурсии
- Церковь святителя Николая Чудотворца. Построена в 4 веке на месте захоронения самого Николая Угодника. Вы увидите древний саркофаг, где покоились его мощи, фрески, сохранившиеся на стенах, и архитектурные детали, в которых живёт дух времени
- Ликийский некрополь. Высеченные в скалах гробницы нависают над долиной — кажется, будто они парят между землёй и небом. Ликийцы верили, что чем выше человек похоронен — тем ближе он к богам. Эти усыпальницы в форме храмов и домов хранят в себе отпечатки двухтысячелетней истории
- Римский театр. У подножия некрополя расположен большой античный театр. Он вмещал до 10 тысяч зрителей и был центром культурной жизни города. Театр сохранил не только форму, но и уникальную акустику — стоит лишь шепнуть в центре арены
Экскурсию проводит профессиональный историк, поэтому вас ждёт не просто рассказ, а живое и глубокое погружение в контекст. Без сухих лекций — с акцентом на смыслы, детали и удивительные совпадения.
Мы обсудим:
- Ликийскую цивилизацию и её место в истории Малой Азии
- Раннее христианство и его путь по Анатолии
- Биографию и чудеса святителя Николая
- Архитектуру и ритуалы ликийцев
- Римское влияние и античное наследие региона
Организационные детали
- Поедем на автомобиле Volkswagen Passat
- Отдельно оплачиваются входные билеты: в церковь Св. Николая — €17, до 6 лет бесплатно; в некрополь Мира и театр — €13, до 6 лет бесплатно
- Возможен трансфер из районов Кунду, Лара, Белек и Кемер
- Также эту экскурсию можно заказать из курортных регионов Кунду-Лара, Коняалты, Гейнюк, Бельдиби, Текирова, Кириш — подробности в переписке
- Экскурсию для вас проведёт гид-историк из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 783 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ислам. Моё детство и молодость прошли в моём любимом городе Анталье. После школы я окончил лицей туризма. Затем поступил в Средиземноморский университет на факультет туризма. Выпустившись изЗадать вопрос
Входит в следующие категории Антальи
Похожие экскурсии из Антальи
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Анталье
Погрузитесь в историю Анталии, посетив храм Святого Николая и древний город Мира. Узнайте тайны прошлого через архитектурные шедевры
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
€450 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Древний город Демре: экскурсия из Антальи
Откройте для себя историю Николая Чудотворца в Демре и древние ликийские гробницы в Мире. Уникальная экскурсия с гидом из Антальи ждёт вас
Начало: У вашего отеля в Кемере
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€349 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Антальи - в Демре: однодневное путешествие по ликийской культуре
Захватывающее путешествие во времени: от античного города Мира до затонувшего города Кекова, всё это в комфортабельной поездке из Антальи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€370 за всё до 6 чел.