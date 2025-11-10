Мои заказы

В Демре - из Антальи

Откройте для себя Демре - город, где святитель Николай оставил свой след. Прогулка по древним некрополям и театрам оживит историю перед вами
Поездка в Демре - это уникальная возможность увидеть место, где жил святитель Николай. В церкви Николая Чудотворца сохранились фрески и древний саркофаг. Ликийский некрополь впечатляет своими гробницами, высеченными в скалах. Античный римский театр до сих пор поражает своей акустикой.

Профессиональный гид-историк проведет вас через века, рассказывая о Ликийской цивилизации, раннем христианстве и римском влиянии на регион

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура Ликии
  • ⛪ История святителя Николая
  • 🎭 Античный римский театр
  • 📜 Профессиональный гид-историк
  • 🗺️ Погружение в древнюю культуру
В Демре - из Антальи© Ислам
В Демре - из Антальи© Ислам
В Демре - из Антальи© Ислам
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00

Что можно увидеть

  • Церковь святителя Николая Чудотворца
  • Ликийский некрополь
  • Римский театр

Описание экскурсии

  • Церковь святителя Николая Чудотворца. Построена в 4 веке на месте захоронения самого Николая Угодника. Вы увидите древний саркофаг, где покоились его мощи, фрески, сохранившиеся на стенах, и архитектурные детали, в которых живёт дух времени
  • Ликийский некрополь. Высеченные в скалах гробницы нависают над долиной — кажется, будто они парят между землёй и небом. Ликийцы верили, что чем выше человек похоронен — тем ближе он к богам. Эти усыпальницы в форме храмов и домов хранят в себе отпечатки двухтысячелетней истории
  • Римский театр. У подножия некрополя расположен большой античный театр. Он вмещал до 10 тысяч зрителей и был центром культурной жизни города. Театр сохранил не только форму, но и уникальную акустику — стоит лишь шепнуть в центре арены

Экскурсию проводит профессиональный историк, поэтому вас ждёт не просто рассказ, а живое и глубокое погружение в контекст. Без сухих лекций — с акцентом на смыслы, детали и удивительные совпадения.

Мы обсудим:

  • Ликийскую цивилизацию и её место в истории Малой Азии
  • Раннее христианство и его путь по Анатолии
  • Биографию и чудеса святителя Николая
  • Архитектуру и ритуалы ликийцев
  • Римское влияние и античное наследие региона

Организационные детали

  • Поедем на автомобиле Volkswagen Passat
  • Отдельно оплачиваются входные билеты: в церковь Св. Николая — €17, до 6 лет бесплатно; в некрополь Мира и театр — €13, до 6 лет бесплатно
  • Возможен трансфер из районов Кунду, Лара, Белек и Кемер
  • Также эту экскурсию можно заказать из курортных регионов Кунду-Лара, Коняалты, Гейнюк, Бельдиби, Текирова, Кириш — подробности в переписке
  • Экскурсию для вас проведёт гид-историк из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У шлагбаума вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ислам
Ислам — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 783 туристов
Здравствуйте, меня зовут Ислам. Моё детство и молодость прошли в моём любимом городе Анталье. После школы я окончил лицей туризма. Затем поступил в Средиземноморский университет на факультет туризма. Выпустившись из
читать дальше

университета, выучился в Министерстве туризма и культуры Турции на лицензионного гида-историка. Стаж работы гидом — 13 лет. В совершенстве владею русским языком. Вместе с командой профессиональных гидов буду рад показать вам достопримечательности Турции.

Задать вопрос

Входит в следующие категории Антальи

Похожие экскурсии из Антальи

Два в одном: храм Святого Николая в Демре и древний город Мира
На машине
11 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Индивидуальная экскурсия по Анталье
Погрузитесь в историю Анталии, посетив храм Святого Николая и древний город Мира. Узнайте тайны прошлого через архитектурные шедевры
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
€450 за всё до 4 чел.
Древний город Демре: экскурсия из Антальи
На машине
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Древний город Демре: экскурсия из Антальи
Откройте для себя историю Николая Чудотворца в Демре и древние ликийские гробницы в Мире. Уникальная экскурсия с гидом из Антальи ждёт вас
Начало: У вашего отеля в Кемере
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€349 за всё до 3 чел.
Из Антальи - в Демре: однодневное путешествие по ликийской культуре
На машине
9 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Антальи - в Демре: однодневное путешествие по ликийской культуре
Захватывающее путешествие во времени: от античного города Мира до затонувшего города Кекова, всё это в комфортабельной поездке из Антальи
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
€370 за всё до 6 чел.
У нас ещё много экскурсий в Анталье. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Анталье