Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом (из Антальи)

Посетите храм Святого Николая и древний город Мира с профессиональным гидом. Узнайте больше о жизни святого и древних ликийцах в Анталье
Путешествие в Демре открывает перед туристами возможность прикоснуться к истории. Здесь находится храм, где был похоронен Николай Чудотворец, и сохранились фрески XI-XII веков.

В античном городе Мира можно увидеть древний римский
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театр и уникальные скальные гробницы, которым более 2000 лет. Эта экскурсия позволит узнать больше о жизни святого и истории Ликийского союза.

Трансфер из Антальи включён, дополнительные расходы на входные билеты и питание оплачиваются отдельно

5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная история Николая Чудотворца
  • 🏛️ Древние ликийские гробницы
  • 🎭 Римский театр в Мире
  • 🚗 Комфортный трансфер из Антальи
  • 👨‍🏫 Профессиональный гид
Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом (из Антальи)
Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом (из Антальи)
Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом (из Антальи)
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30

Что можно увидеть

  • Церковь Святого Николая
  • Античный город Мира
  • Римский театр
  • Скальные гробницы

Описание экскурсии

Древняя святыня

Город Демре — это центр паломничества для православных христиан, так как здесь проповедовал и жил один из самых почитаемых святых — Николай Чудотворец. Святому Николаю молятся о счастье, о близких людях, которые в отъезде, именно у него просят детей. Вы побываете в храме, названном в его честь, увидите, где он был похоронен, а также разглядите старые фрески и мозаику с геометрическими узорами.

Тени Античности

В 2 км от храма сохранились остатки города Мира. Вы вблизи рассмотрите римский театр и уникальные гробницы, вырубленные в скалах. Представьте себе — им больше 2000 лет, а у большинства из них до сих пор прекрасное обрамление. Я расскажу, почему гробницы похожи на жилые дома и зачем их нужно было строить так высоко.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: вход в храм Святого Николая — 17 евро/чел., дети до 8 лет бесплатно; билет в античный город — 13 евро/чел., дети до 8 лет бесплатно; еда и напитки (по желанию)
  • В Демре находится саркофаг Николая Чудотворца, но сами мощи были вывезены. Храм работает как музей
  • В стоимость экскурсии включён трансфер из Антальи (районы Лара, Кунду, Коняалты, Калеичи – старый город)
  • Возьмите с собой удобную обувь и одежду для длительной прогулки, а также телефон или фотоаппарат, чтобы сделать красивые кадры
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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К
25 янв 2025
Рекомендуем экскурсию с гидом Фатихом всем, кто хочет погрузиться в историю региона! Мы отправились с ним на индивидуальную экскурсию в Демре и Миру, и остались в полном восторге. Формат оказался
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невероятно камерным, что большая редкость.

Фатих всю дорогу делился своими энциклопедическими знаниями истории не только Анталии, но и всей Турции. Он прекрасно подстраивается под интересы своих гостей: нас не интересовал религиозный аспект экскурсии, и он сосредоточился на исторических фактах и мифах о Святом Николае.

Особенно поразила вторая часть экскурсии — посещение древней Миры с уникальным некрополем, вырезанным в скалах. Фатих оставил нам достаточно свободного времени, чтобы исследовать это удивительное место в своём ритме, что сделало впечатления ещё ярче.

Если вы цените индивидуальный подход, глубокие знания гида и комфорт, экскурсия с Фатихом станет идеальным выбором!

Рекомендуем экскурсию с гидом Фатихом всем, кто хочет погрузиться в историю региона! Мы отправились с нимРекомендуем экскурсию с гидом Фатихом всем, кто хочет погрузиться в историю региона! Мы отправились с нимРекомендуем экскурсию с гидом Фатихом всем, кто хочет погрузиться в историю региона! Мы отправились с ним
Сергей
23 ноя 2024
Мы были с женой на экскурсии из Белека с гидом Байяром! Время пролетело незаметно! Прекрасная подача материала, глубокое знание истории и хороший русский язык. Рекомендую, не пожалеете.
Мы были с женой на экскурсии из Белека с гидом Байяром! Время пролетело незаметно! Прекрасная подачаМы были с женой на экскурсии из Белека с гидом Байяром! Время пролетело незаметно! Прекрасная подачаМы были с женой на экскурсии из Белека с гидом Байяром! Время пролетело незаметно! Прекрасная подачаМы были с женой на экскурсии из Белека с гидом Байяром! Время пролетело незаметно! Прекрасная подачаМы были с женой на экскурсии из Белека с гидом Байяром! Время пролетело незаметно! Прекрасная подачаМы были с женой на экскурсии из Белека с гидом Байяром! Время пролетело незаметно! Прекрасная подача

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