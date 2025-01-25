Путешествие в Демре открывает перед туристами возможность прикоснуться к истории. Здесь находится храм, где был похоронен Николай Чудотворец, и сохранились фрески XI-XII веков.В античном городе Мира можно увидеть древний римский

театр и уникальные скальные гробницы, которым более 2000 лет. Эта экскурсия позволит узнать больше о жизни святого и истории Ликийского союза. Трансфер из Антальи включён, дополнительные расходы на входные билеты и питание оплачиваются отдельно

Описание экскурсии

Древняя святыня

Город Демре — это центр паломничества для православных христиан, так как здесь проповедовал и жил один из самых почитаемых святых — Николай Чудотворец. Святому Николаю молятся о счастье, о близких людях, которые в отъезде, именно у него просят детей. Вы побываете в храме, названном в его честь, увидите, где он был похоронен, а также разглядите старые фрески и мозаику с геометрическими узорами.

Тени Античности

В 2 км от храма сохранились остатки города Мира. Вы вблизи рассмотрите римский театр и уникальные гробницы, вырубленные в скалах. Представьте себе — им больше 2000 лет, а у большинства из них до сих пор прекрасное обрамление. Я расскажу, почему гробницы похожи на жилые дома и зачем их нужно было строить так высоко.

Организационные детали