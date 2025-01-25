Путешествие в Демре открывает перед туристами возможность прикоснуться к истории. Здесь находится храм, где был похоронен Николай Чудотворец, и сохранились фрески XI-XII веков.
В античном городе Мира можно увидеть древний римский
В античном городе Мира можно увидеть древний римский
5 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальная история Николая Чудотворца
- 🏛️ Древние ликийские гробницы
- 🎭 Римский театр в Мире
- 🚗 Комфортный трансфер из Антальи
- 👨🏫 Профессиональный гид
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Что можно увидеть
- Церковь Святого Николая
- Античный город Мира
- Римский театр
- Скальные гробницы
Описание экскурсии
Древняя святыня
Город Демре — это центр паломничества для православных христиан, так как здесь проповедовал и жил один из самых почитаемых святых — Николай Чудотворец. Святому Николаю молятся о счастье, о близких людях, которые в отъезде, именно у него просят детей. Вы побываете в храме, названном в его честь, увидите, где он был похоронен, а также разглядите старые фрески и мозаику с геометрическими узорами.
Тени Античности
В 2 км от храма сохранились остатки города Мира. Вы вблизи рассмотрите римский театр и уникальные гробницы, вырубленные в скалах. Представьте себе — им больше 2000 лет, а у большинства из них до сих пор прекрасное обрамление. Я расскажу, почему гробницы похожи на жилые дома и зачем их нужно было строить так высоко.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход в храм Святого Николая — 17 евро/чел., дети до 8 лет бесплатно; билет в античный город — 13 евро/чел., дети до 8 лет бесплатно; еда и напитки (по желанию)
- В Демре находится саркофаг Николая Чудотворца, но сами мощи были вывезены. Храм работает как музей
- В стоимость экскурсии включён трансфер из Антальи (районы Лара, Кунду, Коняалты, Калеичи – старый город)
- Возьмите с собой удобную обувь и одежду для длительной прогулки, а также телефон или фотоаппарат, чтобы сделать красивые кадры
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Байар — ваша команда гидов в Анталье
Провели экскурсии для 496 туристов
Достаточно долго старались создавать нашу профессиональную команду, и в конце получилось. Теперь каждый из нас имеет огромный опыт работы, запас глубоких знаний и деликатный подход к гостям. Мы не только показываем достопримечательности и рассказываем их истории, а также стараемся рассказать ещё о современной жизни в нашей стране. Мы всегда рады вас встретить.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Карина
25 янв 2025
Рекомендуем экскурсию с гидом Фатихом всем, кто хочет погрузиться в историю региона! Мы отправились с ним на индивидуальную экскурсию в Демре и Миру, и остались в полном восторге. Формат оказался
Сергей
23 ноя 2024
Мы были с женой на экскурсии из Белека с гидом Байяром! Время пролетело незаметно! Прекрасная подача материала, глубокое знание истории и хороший русский язык. Рекомендую, не пожалеете.
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