Водопады Куршунлу и Верхний Дюден + аутлет Deepo

Посетить два красивых природных места и съездить за покупками в крупнейший торговый центр Антальи

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Ответы на вопросы
В первой части поездки вы отправитесь в заповедные окрестности региона. Посетите водопады, полюбуетесь необычной растительностью и даже увидите скальные гробницы.

А затем порадуете себя покупками в крупном аутлете, где представлены товары мировых и местных брендов.
Водопады Куршунлу и Верхний Дюден + аутлет Deepo
Водопады Куршунлу и Верхний Дюден + аутлет Deepo
Водопады Куршунлу и Верхний Дюден + аутлет Deepo
Водопады Куршунлу и Верхний Дюден + аутлет Deepo
Водопады Куршунлу и Верхний Дюден + аутлет Deepo
Водопады Куршунлу и Верхний Дюден + аутлет Deepo
Водопады Куршунлу и Верхний Дюден + аутлет Deepo
Водопады Куршунлу и Верхний Дюден + аутлет Deepo
Водопады Куршунлу и Верхний Дюден + аутлет Deepo
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Национальный парк и водопад Куршунлу

Дорога из отеля займёт от получаса до часа. Прибыв в заповедник, вы отдохнёте среди живописных ландшафтов и субтропической природы. Увидите красивые гроты, необычные деревья, лианы и разноцветный мох. Полюбуетесь бирюзовым 18-метровым водопадом и сможете оказаться «внутри него», встав под естественным навесом. А если захотите, загадаете желание, подставив руку под волшебные воды Куршунлу. Водопад и начало реки находятся в ущелье — спуск по ступенькам.

Водопад Верхний Дюден

Едем дальше. Впереди у нас символ Антальи и замечательное место, где можно отдохнуть в жару. На нашем маршруте также будут скальные гробницы и зелёные массивы. А внутри самого водопада вы обнаружите пещеру с «окнами», через которые можно наблюдать за потоками Верхнего Дюдена.

Аутлет Deepo

В завершение мы отвезём вас в крупнейший торговый центр Антальи, где у вас будет 2,5 часа свободного времени. Здесь можно купить брендовые вещи со скидками, а также товары местного производства — постельное белье, сладости, кожаные сумки, обувь, куртки и другое.

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер на легковом автомобиле и сопровождение гида
  • Мы заберём вас из отелей Кемера, Белека и Антальи
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в вашем отеле в Кемере, Белеке или Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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