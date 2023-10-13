Посетить два красивых природных места и съездить за покупками в крупнейший торговый центр Антальи
Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
В первой части поездки вы отправитесь в заповедные окрестности региона. Посетите водопады, полюбуетесь необычной растительностью и даже увидите скальные гробницы.
А затем порадуете себя покупками в крупном аутлете, где представлены товары мировых и местных брендов.
Ближайшие даты:
13 окт
14 окт
15 окт
16 окт
17 окт
18 окт
20 окт
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Национальный парк и водопад Куршунлу
Дорога из отеля займёт от получаса до часа. Прибыв в заповедник, вы отдохнёте среди живописных ландшафтов и субтропической природы. Увидите красивые гроты, необычные деревья, лианы и разноцветный мох. Полюбуетесь бирюзовым 18-метровым водопадом и сможете оказаться «внутри него», встав под естественным навесом. А если захотите, загадаете желание, подставив руку под волшебные воды Куршунлу. Водопад и начало реки находятся в ущелье — спуск по ступенькам.
Водопад Верхний Дюден
Едем дальше. Впереди у нас символ Антальи и замечательное место, где можно отдохнуть в жару. На нашем маршруте также будут скальные гробницы и зелёные массивы. А внутри самого водопада вы обнаружите пещеру с «окнами», через которые можно наблюдать за потоками Верхнего Дюдена.
Аутлет Deepo
В завершение мы отвезём вас в крупнейший торговый центр Антальи, где у вас будет 2,5 часа свободного времени. Здесь можно купить брендовые вещи со скидками, а также товары местного производства — постельное белье, сладости, кожаные сумки, обувь, куртки и другое.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер на легковом автомобиле и сопровождение гида
Мы заберём вас из отелей Кемера, Белека и Антальи
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в вашем отеле в Кемере, Белеке или Анталье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Али и Айдын — ваша команда гидов в Анталии
Провели экскурсии для 1968 туристов
В Стамбуле каждый момент — это возможность для новых впечатлений и незабываемых воспоминаний. Это невероятный, прекрасный город и я не перестаю им восхищаться каждый день. Стамбул один из самых посещаемых городов в мире и, первую очередь, в туристических целях. Я работаю гидом более 20 лет и представляю агентство, в котором работают профессиональные и влюблённые в свою работу и в Турцию гиды. Я собрал команду лучших русскоговорящих гидов. Каждый из них имеет стаж работы не менее 15 лет. Наша компания имеет официальную лицензию Министерства туризма и культуры. Каждый из нас любит Стамбул всем сердцем и влюбляет туристов в него без остатка. На экскурсиях наши гиды никуда не спешат, рассказывают вдохновенно, артистично и с нами Вам точно не будет скучно. Одним словом, мы сделаем все, чтобы Стамбул действительно Вам понравился! Мы не только показываем достопримечательности, мы открываем для Вас душу Стамбула. Вы увидите самые красивые дворцы, улицы, парки и самые колоритные рынки. С нами вы узнаете не только историю города, но и что такое, например, настоящая турецкая кухня. Вы узнаете о наших традициях, устоях, менталитете, о том как мы женимся, воспитываем детей, как относимся к старшим. Мы всегда прислушиваемся к пожеланиям туристов и учитываем все запросы, поэтому мы всегда можем подготовить и провести для Вас экскурсию, которая будет максимально учитывать именно ваши интересы.
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