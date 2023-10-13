В первой части поездки вы отправитесь в заповедные окрестности региона. Посетите водопады, полюбуетесь необычной растительностью и даже увидите скальные гробницы. А затем порадуете себя покупками в крупном аутлете, где представлены товары мировых и местных брендов.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Национальный парк и водопад Куршунлу

Дорога из отеля займёт от получаса до часа. Прибыв в заповедник, вы отдохнёте среди живописных ландшафтов и субтропической природы. Увидите красивые гроты, необычные деревья, лианы и разноцветный мох. Полюбуетесь бирюзовым 18-метровым водопадом и сможете оказаться «внутри него», встав под естественным навесом. А если захотите, загадаете желание, подставив руку под волшебные воды Куршунлу. Водопад и начало реки находятся в ущелье — спуск по ступенькам.

Водопад Верхний Дюден

Едем дальше. Впереди у нас символ Антальи и замечательное место, где можно отдохнуть в жару. На нашем маршруте также будут скальные гробницы и зелёные массивы. А внутри самого водопада вы обнаружите пещеру с «окнами», через которые можно наблюдать за потоками Верхнего Дюдена.

Аутлет Deepo

В завершение мы отвезём вас в крупнейший торговый центр Антальи, где у вас будет 2,5 часа свободного времени. Здесь можно купить брендовые вещи со скидками, а также товары местного производства — постельное белье, сладости, кожаные сумки, обувь, куртки и другое.

Организационные детали