Е Екатерина Анталья: погружение в мир Востока Отличная экскурсия в комфортном темпе. Спасибо Елене, было интересно и вкусно))

М Маргарита Водопады Куршунлу и Верхний Дюден + аутлет Deepo Покатались по 3м водопадам Анталии - виды очень красивые, очень понравилось, наделали кучу фоток! Спасибо за экскурсию. Жаль, что экскурсия прошла быстро.

П Петр Анталья: погружение в мир Востока Елена, спасибо Вам огромное. Узнали много интересных деталей, посмотрели и погрузились в мир древней Анталии. Экскурсия отличная, рекомендуем!

I Inna Анталья: погружение в мир Востока Отличная экскурсия! На протяжении всего пути рассказ сопровождается интерактивом, все показывается на живых примерах в местных лавках. История не только воспринимается на слух, но и на ощупь. Рекомендую!

Т Татьяна Краски восточного базара Антальи читать дальше кафешке, специализирующейся на рецептах региона Антальи, пробовали новые для нас блюда, получили удовольствие и от прогулки, и от дегустации. Дегустация за доп. плату, но цены в кафе не грабительские (взяли на пробу 5 разных блюд по 1/2 порции в стол). Экскурсия по старому городу с осмотром остатков древних строений, в конце заходили на современный медный рынок и обедали в небольшой

З Захар Водопады Куршунлу и Верхний Дюден + аутлет Deepo Экскурсия нам очень понравилась. Мы не думали что в Анталии есть такие красивые водопады. Рекомендуем всем гида Айдына.

А Анна Краски восточного базара Антальи читать дальше ресторанчиках, кофейнях, мастерских, рынках и музее склепов. Елена прекрасный рассказчик и увлечённый профессионал своего дела. Нам повезло попасть на гастрофестиваль различных регионов Турции. Рекомендую посетить эту вкусную и интересную экскурсию. Прекрасная, насыщенная, информативная экскурсия! С удовольствием погуляла с Еленой по улочкам старого города, узнала много нового о городе, маленьких семейных

Л Лидия Краски восточного базара Антальи читать дальше иначе, чем если ходишь самостоятельно. Нет излишних подробностей в изложении информации, можно вести с гидом диалог, что, безусловно, очень позитивно. Были с маленькими детьми, так что точно рекомендую и Елену, и этот короткий, но очень хороший маршрут. Очень приятный маршрут по старому городу - по улочкам, которые не заполнены туристами, лавочками или ресторанами. Поэтому все видится совсем