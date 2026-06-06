Приглашаю посмотреть на другую Турцию, её уклад и самобытность! Смотровые площадки, древние руины, завтрак в горах, заброшенный тоннель и дикий пляж — всё это ждёт вас в программе.
Описание экскурсии
В поездке мы:
- позавтракаем на краю пропасти и встретим восход солнца в горах под интересные истории
- увидим остатки древней крепости и дерево, которому 1000 лет
- остановимся на смотровых площадках и в горных деревушках, где сделаем невероятные фотографии
- по пути к дикому пляжу пройдём через огромный заброшенный туннель и зарядимся энергией от бескрайнего моря
Вы узнаете, чем быт местных жителей отличаются от нашего, кто завоёвывал эти земли и кому они достались, почему пиратов на этих землях не трогали, а возводили в ранг Паши, а также лучше поймёте город, который не покорился Александру Македонскому.
Организационные детали
- Едем на минивэне
- Трансфер из дальних районов за дополнительную плату
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мила — ваш гид в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 87 туристов
Я путешествую по Турции с 2015 года. Для меня Турция — это не только пляжи и отели. Для меня Турция — это захватывающая история, диковинная природа, интереснейшие достопримечательности. Про каждую из них я знаю множество фактов и легенд. Мой девиз: «Скука — главный враг экскурсий». Поэтому я строю свои авторские экскурсии таким образом, чтобы они запомнились. Увидимся в «моей» Аланье!
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