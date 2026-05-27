Подарите себе 4 часа спокойного отдыха среди моря и живописных бухт.
Вас ждут остановки для купания, комфорт на борту и возможность провести время в уединённой атмосфере — идеально для романтических встреч, семейного отдыха или особого события.
Описание экскурсии
Индивидуальная прогулка на яхте
Вы отправитесь в море только своей компанией — без посторонних. Формат позволяет полностью расслабиться, выбрать удобный ритм и провести время так, как хочется именно вам.
Маршрут вдоль живописного побережья Антальи
Во время прогулки откроются виды на скалистые берега, уютные бухты и бескрайнюю линию горизонта. На борту можно загорать, слушать музыку, общаться, наблюдать за морем.
Остановки для купания в прозрачных бухтах
Яхта сделает несколько остановок в тихих местах с чистой бирюзовой водой. Вы сможете искупаться или просто насладиться спокойствием вдали от людных пляжей.
Напитки на борту
В стоимость включены безалкогольные напитки. Всё подаётся прямо на яхте, чтобы вы не отвлекались от отдыха.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе из вашего отеля и обратно, прогулка на яхте, страховка, безалкогольные напитки
- У капитана есть необходимые лицензии на перевозки, на борту — спасательные жилеты, перед стартом проводится инструктаж
- С вами будет капитан из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
от €850 за экскурсию