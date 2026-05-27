Подарите себе 4 часа спокойного отдыха среди моря и живописных бухт. Вас ждут остановки для купания, комфорт на борту и возможность провести время в уединённой атмосфере — идеально для романтических встреч, семейного отдыха или особого события.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Индивидуальная прогулка на яхте

Вы отправитесь в море только своей компанией — без посторонних. Формат позволяет полностью расслабиться, выбрать удобный ритм и провести время так, как хочется именно вам.

Маршрут вдоль живописного побережья Антальи

Во время прогулки откроются виды на скалистые берега, уютные бухты и бескрайнюю линию горизонта. На борту можно загорать, слушать музыку, общаться, наблюдать за морем.

Остановки для купания в прозрачных бухтах

Яхта сделает несколько остановок в тихих местах с чистой бирюзовой водой. Вы сможете искупаться или просто насладиться спокойствием вдали от людных пляжей.

Напитки на борту

В стоимость включены безалкогольные напитки. Всё подаётся прямо на яхте, чтобы вы не отвлекались от отдыха.

Организационные детали