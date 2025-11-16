Прогулка на яхте в живописное место Сначала вас заберут из отеля и доставят в район Манавгат, к живописному озеру Оймапынар. Здесь начнётся водная часть экскурсии: вы отправитесь в путешествие по озеру на просторной яхте. Вода в каньоне поразительно прозрачная и зелёная, а вокруг — холмы, скалы и звуки дикой природы, в том числе редких птиц. Маршрут по озеру составляет около 12-14 км. Во время прогулки будут остановки для купания — вода освежающая, невероятно чистая, и в ней можно увидеть даже подводную растительность. После плавания вас отвезут на обед в ресторан с видом на озеро. В меню — курица на гриле, котлеты, салаты, гарниры и сезонные фрукты на десерт. Всё это — в расслабляющей атмосфере среди природы. Отдых среди природы По желанию можно дополнительно порыбачить или взять каноэ и исследовать берега озера самостоятельно. А для тех, кто предпочитает более уединённый отдых, возможна аренда частной яхты с поваром и гибким временем отправления. Экскурсия в Зелёный каньон подарит вам день полного расслабления на фоне природных красот Турции. Важная информация:

Возьмите с собой: купальник и полотенце, солнцезащитный крем и очки, удобную обувь (если планируете прогулку по лесу).