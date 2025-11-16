Давайте отправимся в удивительное место — Зелёный каньон, где природа кажется сказочной! Вы проплывёте по чистейшему озеру, окружённому величественными горами и густой зеленью. Вода здесь удивительно прозрачная и зелёная, как драгоценный камень. По пути вас будут окружать тишина, красота и редкие растения — настоящий отдых для души.
Прогулка на яхте в живописное место Сначала вас заберут из отеля и доставят в район Манавгат, к живописному озеру Оймапынар. Здесь начнётся водная часть экскурсии: вы отправитесь в путешествие по озеру на просторной яхте. Вода в каньоне поразительно прозрачная и зелёная, а вокруг — холмы, скалы и звуки дикой природы, в том числе редких птиц. Маршрут по озеру составляет около 12-14 км. Во время прогулки будут остановки для купания — вода освежающая, невероятно чистая, и в ней можно увидеть даже подводную растительность. После плавания вас отвезут на обед в ресторан с видом на озеро. В меню — курица на гриле, котлеты, салаты, гарниры и сезонные фрукты на десерт. Всё это — в расслабляющей атмосфере среди природы. Отдых среди природы По желанию можно дополнительно порыбачить или взять каноэ и исследовать берега озера самостоятельно. А для тех, кто предпочитает более уединённый отдых, возможна аренда частной яхты с поваром и гибким временем отправления. Экскурсия в Зелёный каньон подарит вам день полного расслабления на фоне природных красот Турции. Важная информация:
Возьмите с собой: купальник и полотенце, солнцезащитный крем и очки, удобную обувь (если планируете прогулку по лесу).
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Озеро Оймапынар
- Зелёный каньон
Что включено
- Трансферы из/в отель
- Обед
- Безалкогольные напитки
- Вход в национальный парк «Зеленый Каньон»
- Страховка
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Фото и видео
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
