Экскурсии на Зелёный каньон из Анталии

Найдено 4 экскурсии в категории «Зеленый каньон» в Анталье, цены от €35, скидки до 9%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
🚤 На катере
Групповая
10 часов
8 отзывов
На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
Зелёный каньон - крупнейшее искусственное водохранилище Турции. Прокатитесь на катере, искупайтесь в чистой воде и пообедайте в живописном ресторане на берегу
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
35 за человека
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
🛥 На яхте
скидка
9%
Групповая
10 часов
8 отзывов
Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
Присоединяйтесь к групповой экскурсии по Грин каньону! Вас ждут живописные виды, яхтенная прогулка, пляжный отдых и рыбалка
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4339 за человека
Из Антальи - к Зеленому каньону
🛥 На яхте
Групповая
8 часов
3 отзыва
Экскурсия на яхте по Зеленому каньону с обедом в Анталии
Исследуйте красоты Зеленого каньона на однодневной яхтенной прогулке с уютным обедом и возможностью купания
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 08:00
10 июня в 08:00
13 июня в 08:00
56 за человека
Автобусная экскурсия «Зеленый каньон - нефритовое царство Турции»
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
Групповая
10 часов
Автобусная экскурсия «Зеленый каньон - нефритовое царство Турции»
Поплавать на яхте по Грин-каньону, искупаться в озере и насладиться фантастическими пейзажами
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник и четверг в 07:00 и 08:00
10 июня в 07:00
13 июня в 07:00
44 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    17 мая 2024
    На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
    Каньон красивый, зеленый весь такой, большой, загляденье. Трансфер тоже был вполне себе четкий. Но, о боже, как же много народу на этом
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    несчастном кораблике. Как же много народу в едальне на обеде. И самое интересное, что в магазине, в который на обратном пути происходит заезд, в котором 2/3 продаваемого - типа-брендовые шмотки, столько народу стоит в очередях)) А так в целом мило, но долго и однообразно кататься по каньону показалось скучновато)

  • Е
    Елена
    15 мая 2024
    На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
    Чудесное путешествие, природа великолепна, масса восхитительных эмоций и позитива, хорошая организация тура, шоппинг не напрягающий в минимальном количестве.
    Чудесное путешествие, природа великолепна, масса восхитительных эмоций и позитива, хорошая организация тура, шоппинг не напрягающий в
  • V
    Vera
    25 апреля 2024
    На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
    Идеально организованная экскурсия! Выезды согласно таймингу, живописная дорога до каньона, сам каньон прекрасен, вдоволь покатали по нему. Отдельное спасибо нашему
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    юмористичному гиду, слушать его было одно удовольствие. Теперь считаю, что поездка в это место - обязательный пунктик при посещении Анталии и близлежащих мест. И спасибо сервису, пользовалась впервые, очень удобно, в будущих путешествиях буду подбирать экскурсии здесь!

    Идеально организованная экскурсия! Выезды согласно таймингу, живописная дорога до каньона, сам каньон прекрасен, вдоволь покатали по
  • Т
    Татьяна
    1 февраля 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
    Я была на этой экскурсии в январе и осталась очень довольна. Это было очень интересное путешествие по живописному озеру, окруженному
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    горами и зеленью. Мы видели много красивых мест, фотографировали их и наслаждались видами. После пожаров какой то участок был выжжен, но это никак не повлияло на виды в целом и наоборот придавало мистику этому месту. Горы, лес, птицы, озеро – великолепные места! Организация тура была очень хорошая, трансфер из отеля и обратно был комфортным и своевременным, лодка просторная и уютная, куратор группы на яхте был вежливым и интересным. Обед вкусный и сытный (если не ожидать от обеда как в отеле, то он очень даже ничего как для экскурсии). Очен рекомендую этот тур всем, кто любит природу.

    Я была на этой экскурсии в январе и осталась очень довольна. Это было очень интересное путешествиеЯ была на этой экскурсии в январе и осталась очень довольна. Это было очень интересное путешествиеЯ была на этой экскурсии в январе и осталась очень довольна. Это было очень интересное путешествиеЯ была на этой экскурсии в январе и осталась очень довольна. Это было очень интересное путешествие
  • О
    Ольга
    25 января 2024
    Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
    Посетила экскурсию в Зеленый Каньон и осталась очень довольна. Это было незабываемое путешествие по живописному озеру, окруженному горами и зеленью.
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    Вода в каньоне была очень красивого цвета, а воздух свежим и ароматным. Я наслаждалась красотой природы и сделала много фотографий. Трансфер из отеля и обратно был удобным и комфортабельным. Водитель был вежливым и пунктуальным, гид на лодке знающим и интересным. Он рассказывал интересные факты о каньоне и отвечал на все вопросы. Обед в ресторане на берегу озера был вкусным и сытным. Я попробовала несколько блюд турецкой кухни и осталась довольна. Ресторан имел красивый вид на озеро и уютную атмосферу. Я рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет отдохнуть от городской суеты и насладиться природой. Это был один из лучших дней моего отпуска в Анталии.

    Посетила экскурсию в Зеленый Каньон и осталась очень довольна. Это было незабываемое путешествие по живописному озеруПосетила экскурсию в Зеленый Каньон и осталась очень довольна. Это было незабываемое путешествие по живописному озеруПосетила экскурсию в Зеленый Каньон и осталась очень довольна. Это было незабываемое путешествие по живописному озеруПосетила экскурсию в Зеленый Каньон и осталась очень довольна. Это было незабываемое путешествие по живописному озеруПосетила экскурсию в Зеленый Каньон и осталась очень довольна. Это было незабываемое путешествие по живописному озеру
  • А
    Анна
    27 ноября 2023
    Из Антальи - к Зеленому каньону
    Прекрасная организация, великолепная еда, горное озеро с величественным каньоном. Отдельное спасибо гидам. Хоть заявлено, что это сопровождающие, но в полной
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    мере их можно назвать гидами, правда для этого нужно понимать английский). Ездила в конце ноября, поэтому в озере не купались, но ловили рыбу. В озере водится форель, кефаль и сазан. Есть только маленький минус. На вопрос "сколько заплатили за экскурсию?" называли цифру меньше 35 евро

  • В
    Венера
    10 октября 2023
    Из Антальи - к Зеленому каньону
    9го октября были на прогулке по Зелёному каньон,правда,она заняла не 8, а 10 часов,т к сначала всех собирали по городу,потом
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    развозили,но это очень хорошая возможность посмотреть город,самим так не поездить, если без машины,виды потрясающие и завораживающие, поднимались в гору по серпантину,а потом спускались.. местами страшновато,но, водители -мастера даже два экскурсионных автобуса, идущих на встречу друг другу разъехались, фото шикарные получились

  • А
    Александра
    15 сентября 2023
    Из Антальи - к Зеленому каньону
    Были на экскурсии с ребенком 5 лет. Все очень комфортно и грамотно! Без спешки и опасностей. Спасибо вам!
    Были на экскурсии с ребенком 5 лет. Все очень комфортно и грамотно! Без спешки и опасностей. Спасибо вам!Были на экскурсии с ребенком 5 лет. Все очень комфортно и грамотно! Без спешки и опасностей. Спасибо вам!Были на экскурсии с ребенком 5 лет. Все очень комфортно и грамотно! Без спешки и опасностей. Спасибо вам!Были на экскурсии с ребенком 5 лет. Все очень комфортно и грамотно! Без спешки и опасностей. Спасибо вам!

Ответы на вопросы от путешественников по Анталье в категории «Зеленый каньон»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Анталье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. На катере по Зелёному каньону: в группе из Антальи (всё включено)
  2. Малахитовое царство: по Грин каньону из Антальи
  3. Из Антальи - к Зеленому каньону
  4. Автобусная экскурсия «Зеленый каньон - нефритовое царство Турции»
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  5. Памуккале
  6. Минарет Йивли
  7. Старый порт
  8. Дюденский водопад
  9. Каньоны Кепрюлю
  10. Башня Хыдырлык
Сколько стоит экскурсия по Анталье в июне 2024
Сейчас в Анталье в категории "Зеленый каньон" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 56 со скидкой до 9%. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.79 из 5
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