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горами и зеленью. Мы видели много красивых мест, фотографировали их и наслаждались видами. После пожаров какой то участок был выжжен, но это никак не повлияло на виды в целом и наоборот придавало мистику этому месту. Горы, лес, птицы, озеро – великолепные места! Организация тура была очень хорошая, трансфер из отеля и обратно был комфортным и своевременным, лодка просторная и уютная, куратор группы на яхте был вежливым и интересным. Обед вкусный и сытный (если не ожидать от обеда как в отеле, то он очень даже ничего как для экскурсии). Очен рекомендую этот тур всем, кто любит природу.