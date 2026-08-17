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Описание тура

Это не массовый тур и не обычный отельный отдых. Это красивое, камерное путешествие для тех, кто хочет почувствовать себя по-настоящему окружённой заботой, эстетикой и удовольствием от жизни.

Это комбо, о котором обычно только мечтают: когда всё красиво, спокойно, вкусно, безопасно и продумано за тебя.

Здесь не нужно ничего организовывать, решать и контролировать. Можно просто выдохнуть и наконец почувствовать себя женщиной, о которой позаботились.

Но это не та Алания, которую видят 99 процентов туристов. Я не зову тебя в All Inclusive.

Я зову тебя в Аланию, которая пахнет соснами и морской солью, специями, древними камнями, цветами и комнатах и свежесваренным кофе на террасе. В Аланию, где ты — не номер в списке из пятисот гостей, а главная героиня красивого кино.

Если ты давно мечтала пожить в красивой вилле, но не знала как это сделать — этот тур для тебя.

В чем разница?

Вместо отеля — твоя личная вилла. Помнишь, как в детстве мы читали сказки про принцесс в замках у моря? Теперь этот замок — твой. Мы будем жить на приватной вилле с видом, от которого захватывает дух. Никаких чужих людей, никакого шума. Только ты, тишина и мягкое одеяло. Ты можешь выйти утром к бассейну в пижаме, и мир будет принадлежать только тебе. Вместо толпы — камерный круг. Нас будет немного. Это не тур, это встреча близких по духу женщин. Когда никто не оценивает, не торопит и не заставляет соответствовать. Вместо обязательных мест — секретные локации. За годы жизни здесь я нашла места, которые не показывают туристам. Древние развалины, где будем только мы. Горные реки с кристальной водой, о которых знают лишь местные. Я покажу тебе свою Аланью в самом лучшем свете — без суеты и очередей. Вместо дешевого алкоголя — вкус к жизни. Мы будем ужинать в красивых местах, много гулять и делать фото, которые будут радовать очень долго. Мы будем слушать джаз в старой крепости и пробовать еду, которая дарит энергию, а не тяжесть. Мы будем рисовать картины с запросом на закате и расслабляться под звук поющих чаш;

Забудь про чек-листы и расписания. Твой единственный план на эту неделю — проснуться, посмотреть на море и представить свой идеальный день. А я сделаю так, чтобы это сбылось.

Принцессы не ездят в автобусах с толпой. Принцессы живут на виллах и смотрят на закат с бокалом прохладного напитка.

Сделай шаг навстречу своей мечте. Ты знаешь, как забронировать свое место в этой сказке.