Описание тура
Это не массовый тур и не обычный отельный отдых. Это красивое, камерное путешествие для тех, кто хочет почувствовать себя по-настоящему окружённой заботой, эстетикой и удовольствием от жизни.
Это комбо, о котором обычно только мечтают: когда всё красиво, спокойно, вкусно, безопасно и продумано за тебя.
Здесь не нужно ничего организовывать, решать и контролировать. Можно просто выдохнуть и наконец почувствовать себя женщиной, о которой позаботились.
Но это не та Алания, которую видят 99 процентов туристов. Я не зову тебя в All Inclusive.
Я зову тебя в Аланию, которая пахнет соснами и морской солью, специями, древними камнями, цветами и комнатах и свежесваренным кофе на террасе. В Аланию, где ты — не номер в списке из пятисот гостей, а главная героиня красивого кино.
Если ты давно мечтала пожить в красивой вилле, но не знала как это сделать — этот тур для тебя.
В чем разница?
Вместо отеля — твоя личная вилла. Помнишь, как в детстве мы читали сказки про принцесс в замках у моря? Теперь этот замок — твой. Мы будем жить на приватной вилле с видом, от которого захватывает дух. Никаких чужих людей, никакого шума. Только ты, тишина и мягкое одеяло. Ты можешь выйти утром к бассейну в пижаме, и мир будет принадлежать только тебе.
Вместо толпы — камерный круг. Нас будет немного. Это не тур, это встреча близких по духу женщин. Когда никто не оценивает, не торопит и не заставляет соответствовать.
Вместо обязательных мест — секретные локации. За годы жизни здесь я нашла места, которые не показывают туристам. Древние развалины, где будем только мы. Горные реки с кристальной водой, о которых знают лишь местные. Я покажу тебе свою Аланью в самом лучшем свете — без суеты и очередей.
Вместо дешевого алкоголя — вкус к жизни. Мы будем ужинать в красивых местах, много гулять и делать фото, которые будут радовать очень долго. Мы будем слушать джаз в старой крепости и пробовать еду, которая дарит энергию, а не тяжесть. Мы будем рисовать картины с запросом на закате и расслабляться под звук поющих чаш;
Забудь про чек-листы и расписания. Твой единственный план на эту неделю — проснуться, посмотреть на море и представить свой идеальный день. А я сделаю так, чтобы это сбылось.
Принцессы не ездят в автобусах с толпой. Принцессы живут на виллах и смотрят на закат с бокалом прохладного напитка.
Сделай шаг навстречу своей мечте. Ты знаешь, как забронировать свое место в этой сказке.
- Тебя ждут:
- завтраки на вилле — каждое утро: свежие смузи, менемен или омлет, натуральный йогурт, овсяные вафли, сыры, оливки, мёд, тахини, сезонные фрукты — мы будем завтракать на террасе с видом на море. И да, конечно, кофе и чай по-турецки
- ужин на вилле — каждый вечер: свежая рыба или морепродукты, блюда турецкой кухни, сезонные салаты с оливками и сырами, запечённые овощи, домашние десерты — еда, как часть восстановления
- программа СПА— хаммам, сауна, пилинг, релакс и вкуснейший яблочный чай в лучшем СПА салоне Алании. Заберем с собой ощущение восточной принцессы. Сауна с очищающей солью и маслами на вилле по желанию
- женский круг и коуч-сессии с картами мудрости, звукотерапия поющими чашами — вибрации, которые проникают глубже любых слов. Перезагрузка нервной системы, нужно просто почувствовать
- выход в море на яхте на закате с хорошей музыкой и соленым ветром в волосах
- поездка в античный Сиде — античный город-музей под открытым небом, плавно переходящий в современный курорт. Увидим древнеримский амфитеатр, величественные колонны храма Аполлона на самом берегу моря и мощеные улочки с ресторанами и сувенирными лавками.
- шопинг в Lend of the Legend — Турецкий «Диснейленд», созданный сетью Rixos совместно с франшизами развлечений. ПОгуляем по Shopping Avenue с каналами, сказочным замком, шоппингом и вечерними шоу-парадами свободный для всех.
- Картина, написанная своими руками на берегу Средиземного моря. Мольберт, акрил, ветер с моря — и никаких правил.
- Пещера Дим — сталактитовый подземный мир Одна из красивейших пещер Турции: многовековые кристаллы, подземная река и особенная тишина.
- Вековая Сиедра — античный город, который никого не оставляет равнодушным.
- Ужин в Красной башне Алании на закате — столик с видом на башню Xiii века, живой музыкой и захватывающим дух видом на Средиземное море.
- Посиделки и разговоры - про цели и ценности.
Программа тура по дням
Начало
Аэропорт, зал прилета, выход на нагретую тёплым солнцем гостеприимную землю - ты прилетела и тебя уже ждет трансфер, ещё совсем немножко и мы встречаемся на вилле с самым красивым видом на Аланью!
Сегодня вечер-релакс: вкусный, приготовленный из свежих продуктов ужин прямо на вилле, знакомства и настрой на неделю.
Здесь же на вилле вечером нас ждёт приватная сауна, морская соль, чтобы смыть остатки усталости с дороги и то, что накопилось, арома-масла и вкусный чай.
Замедление
Второй день — это замедление и возвращение к своему телу. Мы никуда не спешим, мы просто учимся наслаждаться моментом — здесь и сейчас, именно так, как это умеют делать в Турции.
Утро начнется без будильников: ты проснешься сама, от мягкого солнца или пения птиц. Затем нас ждет мягкая йога-растяжка: будем расправлять плечи и отпускать напряжение в груди.
Завтракаем тут же, на террасе: местная выпечка, сыры, фрукты и кофе под утренним солнцем. Главный ингредиент этого утра — осознание того, что тебе абсолютно никуда не надо спешить.
Потом поедем на море, на знаменитый пляж Клеопатра, по дороге познакомимся с Аланией — погуляем по турецким улочкам, заглянем в магазин специй и на рынок, чтобы почувствовать настоящий турецкий вайб.
Почилим на море до заката и поедем на виллу, где нас уже будет ждать свежеприготовленный ужин из местных продуктов.
Когда стемнеет, расслабимся под звуки тибетских чаш, чтобы видеть самые красивые цветные турецкие сны.
Пещера Дим, античный город Сиедра и каменые пляжи
Сегодня будет активный день.
После вкуснейшего завтрака на террасе с кофе по-турецки, ппш-ными вафлями и натуральным йогуртом, сделаем которкую лифмодренажную практику и поедем в горы.
Начнём со легендарной пещеры Дим - увидим великолепное вертикальное пространство стекающих вниз сталактитов, которое находится на высоте 1649 метров над уровнем моря на горе Джеби-Рейс. Эта красивейшая пещера, вторая по величине в Турции, была открыта спелеологами в 1986 году в шикарном сосновом лесу, в котором мы, конечно, тоже погуляем.
Потом нас ждет еще одна жемчужина Алании — древний город Сиедра, замерший на вершине холма высоко над побережьем, где время остановилось среди античных колонн и нагретых солнцем камней. Это не просто прогулка по руинам, а настоящее путешествие в прошлое: здесь когда-то чеканили собственные монеты и принимали великого Помпея.
Мы будем гулять по пустынным тропам, вдыхать аромат хвои и смотреть на море с той же высоты, с которой на него смотрели римские императоры. Это место силы, где масштаб истории помогает по-новому взглянуть на свою собственную жизнь, оставив всю суету далеко внизу.
Перекусим по дороге в аутентичном кафе с панорамным видом, заглянем на фотогеничные пляжи Каргыджака и сделаем шикарные фото на память.
Вечером нас ждет вкусный ужин на вилле и, как обычно, самый красивый вид на город.
Творчество и создание намерения на год
Этот день — про магию, которая случается, когда ты разрешаешь себе хотеть.
Аланья — место силы, где желания сбываются, и сегодня мы будем учиться правильно их загадывать. Мы будем активировать свою женскую энергию и запускать намерения во Вселенную.
Сначала — традиционная йога-расстяжка и вкусный завтрак со смузи, натуральным йогуртом и кофе.
Потом будем феячить: через метафорические карты и инфографику мы вытащим наружу страхи, которые мешают тебе лететь, и мягко их трансформируем.
Чтобы полностью перезагрузиться и очистить свое тело от старых программ, поедем в лучший СПА в Алании, и после турецкого хамама и пенного пилинга почувствуем себя Роксаланами (профессиональный массаж за дополнительную оплату)
Завершим день творчеством: будем рисовать твою личную картину намерения, вкладывая в каждый мазок энергию твоего сокровенного желания. Это будут не просто рисовашки — мы запустим процесс исполнения своей мечты во Вселенную.
Ты наконец-то поймешь, чего хочешь на самом деле, страхи превратятся в твою силу. И это будет то самое чувство, когда Вселенная говорит тебе Да.
И перед сном будет еще один секретный ритуал, о котором ты узнаешь здесь, на вилле;
Античный Сиде и шоппинг в The Land of Legends
Сегодня будет еще один активный день, наполненный впечатлениями и воспоминаниями на весь год.
С утра — традиционный полезный и вкусный завтрак и йога-практика, чтобы зарядиться энергией, сегодня она пригодится!
Потому, что мы отправимся в античный Сиде. Будем гулять среди величественных колонн храма Аполлона, пить кофе в аутентичных кафе у самого моря и прикасаться к камням, которые помнят тысячи лет истории. Это день медленных прогулок, красивых мыслей и глубокого вдохновения.
А потом нас ждет The Land of Legends. Это турецкий Диснейленд, где архитектура напоминает венецианские дворцы, а шопинг превращается в искусство. Здесь можно позволить себе всё: от покупки того самого платья до прогулки вдоль каналов с бирюзовой водой под звуки музыки. Тебя ждут твои любимые бренды - Zara, Victoria Secrets, Gap, Mangо и многие другие!
Дождемся легендарного Шоу Поющих Фонтанов на закате и поедем домой.
Фото день и персональная яхта
Сегодня — полный релакс; после вчерашнего насыщенного дня нам надо отдохнуть и замедлиться.
Мы начнем с ленивого завтрака и никуда не торопимся после активного вчершнего: дня, будем чилить около бассейна, любоваться видами, загорать, читать или слушать музыку.
А ближе к закату мы выходим в море на небольшой яхте.
Только море, наш компания и полная свобода. Тебя ждет персональная прогулка по волнам, купание в чистейшей воде, музыка, закатное солнце и соленый ветер в волосах!
Ужинаем, рефлексируем и делимся эмоциями на вилле.
Красная Крепость и панорамный ресторан
Это финал нашей истории, день, когда всё прожитое соединяется в одну красивую точку.
После спокойного утра и отдыха на вилле мы поднимаемся на самую вершину Аланьи — в крепость Эхмедек.
Это место, где город встречается с небом. Мы будем гулять вдоль древних стен, вдыхая аромат хвои и нагретых солнцем камней, чувствуя невероятный масштаб: весь мир с его пляжами, портами и горами окажется у твоих ног. Это ощущение абсолютного полета и свободы.
А вечером нас ждет прощальный ужин в панорамном ресторане прямо в стенах крепости.
Столик у самого края, изысканная кухня, живой джаз и закат, который медленно превращается в море мерцающих огней.
Прощание и интеграция
Наш финальный завтрак — это время тёплых слов и объятий.
За чашкой кофе мы соберём наш круг благодарности, чтобы сказать спасибо себе за смелость, а друг другу — за поддержку. За эту неделю мы стали по-настоящему близкими людьми, и это чувство общности мы заберём с собой.
Перед отъездом мы создадим твой личный якорь спокойствия — особый символ, который дома будет мгновенно возвращать тебя в состояние этого морского покоя. Это твой секретный код, чтобы не растерять накопленный ресурс в суете будней.
Наша неделя прошла, но твоё новое состояние лёгкости и уверенности в себе только начинается.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение на вилле - отдельная комната
- В одной из комнат возможно размещение вдвоем. Если вы едете с подругой - мы предусмотрели для вас приятную скидку
- В доме есть вся бытовая техника: стиральная машина, посудомойка, полный набор посуды
- Бассейн и сауна на территории виллы
- Завтраки и ужины на вилле, освежающие напитки (без алкоголя) и легкие перекусы всегда в доступе
- Выход в море на яхте
- Все экскурсии и поездки внутри тура - в античный город, к морю или в крепость
- Прощальный ужин (без алкоголя)
- СПА хамам (профессиональный массаж по желанию за доп оплату)
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Аланьи (аэропорт Газипаша или Анталья)
- Трансфер до виллы: Мы с радостью поможем вам организовать комфортный трансфер (встречу в аэропорту), но его стоимость оплачивается водителю отдельно
- Перекусы в Сиде и The Lend of Legends и все перекусы вне виллы по вашему желанию
- Сувениры, дополнительные процедуры вне программы или покупки в городе остаются на ваше усмотрение
- Возьмите доллары или евро, чтобы обменять здесь на лиры
Пожелания к путешественнику
Что взять с собой:
Для моря и солнца: любимый купальник и пляжные принадлежности, а также солнцезащитные крема, очки, головной убор.
Для прогулок: Возьмите удобную спортивную обувь. Она пригодится нам для прогулки по древней крепости и похода в пещеру Дим.