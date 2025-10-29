читать дальше

рассказывал мало и бессистемно, в основном продвигал платные экскурсии, настаивая, что нужно решать «прямо сейчас».



С полётом на шаре вышел обман: гид уверял, что в основных зонах полёты закрыты, но у него «есть место» за 300 евро. В итоге — долгий путь начавшийся в 4 утра и закончившийся в 10, один шар, который не взлетел, тогда как в других местах шары летали. Деньги вернули, но гид должен был дать полную информацию, а не манипулировать. Настроение было испорчено, и это оказалось только началом.



Мой спутник врал обзорную экскурсию на шары, там, где они летали. После экскурсии его отправили завтракать в другой отель, хотя у него был ключ от нашего номера — я ждала, а его вернули за 15 минут до выезда, без завтрака и возможности собраться.



Обратная дорога превратилась в мучение: с 10 утра до вечера нас возили по долинам и магазинам, где пытались продать «уникальные скидки», включая отходы каменного производства за 500 евро. На обед приехали лишь к шести вечера, в кафе без туалета. Потом ещё четыре с половиной часа ехали до побережья, где в трансфере не хватило мест, и часть людей ехала стоя.



Итог — «экскурсия» 0/10: двое суток в ужасном автобусе ради навязанных покупок и испорченного отдыха.