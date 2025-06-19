Описание тура
Путешествие в Каппадокию
Хотите оказаться в настоящей сказке, где каждый момент наполняется волшебством? Присоединяйтесь к нашему увлекательному 2-дневному путешествию по Каппадокии! Это место, где реальность переплетается с фантазией, и вы сможете увидеть Турцию с совершенно другой стороны.
Уникальные впечатления
В Каппадокии вы не найдете привычных all inclusive отелей и высоток. Здесь царит атмосфера, которая завораживает с первого взгляда. Сюда приезжают за:
- Сюрреалистическими пейзажами, которые поражают воображение;
- Незабываемыми моментами на воздушном шаре;
- Прогулками по живописному парку Гёреме;
- Исследованием таинственных подземных городов.
Погружение в атмосферу
Каждый день в Каппадокии — это новая история, полная открытий и удивительных мест. Прокатитесь на воздушном шаре и насладитесь захватывающими видами на утренний пейзаж, когда солнце только начинает подниматься над горизонтом. Прогулка по парку Гёреме подарит вам возможность увидеть уникальные скальные образования и исторические памятники.
Не упустите шанс исследовать подземные города, которые хранят в себе множество тайн и легенд. Это путешествие станет для вас настоящим источником вдохновения и положительных эмоций!
Готовы к приключениям? Присоединяйтесь к нам и откройте для себя волшебство Каппадокии!
Выезд в 3:00-5:00 (зависит от расположения вашего отеля в Алании)
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземный город в Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
- Скальную Крепость Ортахисар
- Скальную Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин и Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
- Долину Любви
- Долину Воображений (Деврент)
- Долину Голубей и каппадокийские голубятни
- Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
- Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
- Трансфер от и до вашего места проживания
- Страховой полис на время экскурсии
- Услуги русскоговорящего экскурсовода
- Входной билет в подземный город
- Входной билет в скальную Церковь с фресками 13 века
- Посещение всех локаций и долин в основной программе экскурсии
- Проживание в отеле
- Завтрак в первый день экскурсии
- Ужин и завтрак в отеле
- Вода, кофе и чай в автобусе.
Что не входит в цену
- Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании.
- Напитки, в том числе в отеле
- Обед (1-й и 2-й день, национальная кухня) - по 15.$ за один прием пищи
- Закат солнца в Красной долине - 10.$
- Панорама воздушных шаров на рассвете (1.5 часа) - 25.$
- Сафари на Цветных Джипах на рассвете - 40.$
- Молитвы Дервишей (Небесные танцы, Сема) - 20.$
- Шоу программа «Турецкая Ночь в Каппадокии» - 35.$
- Ночное лазерное шоу в Музее Зельве «История Каппадокии» (35 минут) - 25.$
- Конная Прогулка по Долинам Каппадокии (на рассвете) - 50.$
- Конная Прогулка по Долинам Каппадокии (на закате) - 50.$
- Прогулка на Квадроциклах на Закате солнца (2 часа) - 40.$
- Доплата за размещение в одноместном номере - 15.$
- Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - Стоимость 270.€ (в долине летают до 150 шаров)