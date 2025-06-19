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Сказочный двухдневный тур по Каппадокии из Сиде, Алании, Анталии

5
1 отзыв
Сказочный двухдневный тур по Каппадокии из Сиде, Алании, Анталии
Сказочный двухдневный тур по Каппадокии из Сиде, Алании, Анталии
Сказочный двухдневный тур по Каппадокии из Сиде, Алании, Анталии
Ближайшие даты:
19
июн21
июн23
июн26
июн28
июн30
июн3
июл
Время начала: 03:00

Описание тура

Путешествие в Каппадокию

Хотите оказаться в настоящей сказке, где каждый момент наполняется волшебством? Присоединяйтесь к нашему увлекательному 2-дневному путешествию по Каппадокии! Это место, где реальность переплетается с фантазией, и вы сможете увидеть Турцию с совершенно другой стороны.

Уникальные впечатления

В Каппадокии вы не найдете привычных all inclusive отелей и высоток. Здесь царит атмосфера, которая завораживает с первого взгляда. Сюда приезжают за:

  • Сюрреалистическими пейзажами, которые поражают воображение;
  • Незабываемыми моментами на воздушном шаре;
  • Прогулками по живописному парку Гёреме;
  • Исследованием таинственных подземных городов.

Погружение в атмосферу

Каждый день в Каппадокии — это новая история, полная открытий и удивительных мест. Прокатитесь на воздушном шаре и насладитесь захватывающими видами на утренний пейзаж, когда солнце только начинает подниматься над горизонтом. Прогулка по парку Гёреме подарит вам возможность увидеть уникальные скальные образования и исторические памятники.

Не упустите шанс исследовать подземные города, которые хранят в себе множество тайн и легенд. Это путешествие станет для вас настоящим источником вдохновения и положительных эмоций!

Готовы к приключениям? Присоединяйтесь к нам и откройте для себя волшебство Каппадокии!

Выезд в 3:00-5:00 (зависит от расположения вашего отеля в Алании)

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Подземный город в Каппадокии
  • Национальный Парк Гёреме (наследие ЮНЕСКО)
  • Скальную Крепость Ортахисар
  • Скальную Крепость Учхисар
  • Скальный город Чавушин и Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
  • Долину Любви
  • Долину Воображений (Деврент)
  • Долину Голубей и каппадокийские голубятни
  • Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
  • Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
  • Трансфер от и до вашего места проживания
  • Страховой полис на время экскурсии
  • Услуги русскоговорящего экскурсовода
  • Входной билет в подземный город
  • Входной билет в скальную Церковь с фресками 13 века
  • Посещение всех локаций и долин в основной программе экскурсии
  • Проживание в отеле
  • Завтрак в первый день экскурсии
  • Ужин и завтрак в отеле
  • Вода, кофе и чай в автобусе.
Что не входит в цену
  • Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании.
  • Напитки, в том числе в отеле
  • Обед (1-й и 2-й день, национальная кухня) - по 15.$ за один прием пищи
  • Закат солнца в Красной долине - 10.$
  • Панорама воздушных шаров на рассвете (1.5 часа) - 25.$
  • Сафари на Цветных Джипах на рассвете - 40.$
  • Молитвы Дервишей (Небесные танцы, Сема) - 20.$
  • Шоу программа «Турецкая Ночь в Каппадокии» - 35.$
  • Ночное лазерное шоу в Музее Зельве «История Каппадокии» (35 минут) - 25.$
  • Конная Прогулка по Долинам Каппадокии (на рассвете) - 50.$
  • Конная Прогулка по Долинам Каппадокии (на закате) - 50.$
  • Прогулка на Квадроциклах на Закате солнца (2 часа) - 40.$
  • Доплата за размещение в одноместном номере - 15.$
  • Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - Стоимость 270.€ (в долине летают до 150 шаров)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберем вас от вашего места проживания
Завершение: Доставим вас к вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд в 3:00-5:00 (зависит от расположения вашего отеля в Алании)
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 1 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

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