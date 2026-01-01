Треккинг по западной части Ликийской тропы с комфортным проживанием
Искупаться в лазурных бухтах, погостить у местной семьи, погулять в Каше и исследовать древности
Начало: Автовокзал Антальи, 12:00
16 мая в 12:00
1 окт в 12:00
99 000 ₽ за человека
Налегке по восточной части Ликийской тропы: треккинг-тур с проживанием в отелях (мини-группа)
Взойти на гору Тахталы, увидеть огни Химеры, отдохнуть в Чиралы и посетить Олимпос
Начало: Анталья, точно место - по договорённости, 14:00 (и...
1 мая в 14:00
11 окт в 14:00
99 000 ₽ за человека
От Текирова до Каша: треккинг по восточной части Ликийской тропы налегке и с проживанием в отелях
Прокатиться на корабле, осмотреть древности, отдохнуть на пляжах и попробовать гранат прямо с дерева
Начало: Т/ц «Марк Анталия», Анталья, 15:00
11 апр в 15:00
92 400 ₽ за человека
