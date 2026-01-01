Автотур по Ликийской тропе с лёгкими треккингами и проживанием в палатках

Поплавать в открытом море, подняться на Тахталы-Даг и Бабадаг, погулять по Кашу и посетить вау-пляжи
Зачем ехать в Турцию, если не ради «всё включено»? Чтобы увидеть её настоящую — контрастную, живую, невероятно красивую.

Мы собрали всё самое яркое в одном туре: лёгкие треккинги по Ликийской тропе
— одному из лучших маршрутов мира, освежающее купание в горной реке, восхождение на Тахталы-Даг, морскую прогулку на яхте и вечер у «вечных огней» Химеры.

Каждый день — новое место: от античного Олимпоса до аутентичного Каша и живописных пляжей Капуташ и Патара.

Будем жить в палатках с удобствами, плавать в море, пробовать фрукты прямо с веток и просто наслаждаться нетронутой природой, горами, ласковым солнцем и атмосферой свободы.

Описание тура

Организационные детали

Список необходимых вещей:
- Загранпаспорт
- Рюкзак 60 л и компактный рюкзак.
- Палатка, спальник на +5, коврик.
- Термобельё на ночь
- Много шорт, футболок
- Кружка, ложка, миска, нож
- Кроссовки и сланцы
- Крем от загара
- Очки солнцезащитные
- Головной убор
- PowerBank, телефон, камера
- Личная аптечка (от своих болезней)
- Ёмкость для воды
- Полотенце, предметы личной гигиены
- Дождевик
- Сидушка

Питание. Включены все завтраки, походное питание 3 дня в горах 3 раза в день (готовим на костре и на газу), обед на яхте, прощальный ужин и барбекю-вечеринка. В остальных случаях ходим в кафе и бары, это оплачивается отдельно.

Транспорт. Комфортные авто.

Возраст участников. 6+.

Виза. Не нужна для граждан РФ.

Уровень сложности. В туре предусмотрены лёгкие треккинги налегке. Переезды будут совершаться на автомобилях.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд к каньону Гёйнюк, установка лагеря, купание в реке, отдых и знакомство

Встретим вас в аэропорту или в другом месте города по договорённости и отправимся к живописному каньону Гёйнюк. По прибытии разобьём палаточный лагерь у подножия скал и сразу же нырнём в освежающие воды горной реки — вот они, первые эмоции от дикого отдыха. Вечером устроим знакомство под вкусный сытный ужин, приготовленный на костре.

Всего за день проедем 53 км. Ночёвка в дикой локации с частичными удобствами.

2 день

Треккинг по каньону, подъём на плато Тахталы

После завтрака отправимся исследовать каньон. Вход в национальный парк уже включён, а такие активности, как бодирафтинг, зиплайн или прогулка на лодке, доступны дополнительно на месте (за доплату). Мы будем проплывать и проходить вброд через бурные потоки, наслаждаясь прохладой. Посмотрим на «висящий камень», массивную скалу, застрявшую между отвесами.

После полудня нас ждёт поездка на внедорожниках на горное плато Тахталы. Там мы разобьём лагерь на высоте почти 2000 метров — в долине, окружённой горами. Вечером — горячий ужин и, если повезёт с погодой, невероятное звёздное небо над головой.

Всего за день проедем 44 км. Ночёвка в диком месте без удобств.

3 день

Подъём на Тахталы, переезд в Чиралы

Ранним утром начнём восхождение на гору Тахталы-Даг, которую ещё называют турецким Олимпом. Её высота — 2366 м.

Нам предстоит полюбоваться видом сразу на два мира: цепь горных хребтов с одной стороны и Средиземное море с другой. На вершине можно сделать фото и перекусить в кафе с панорамным видом.

После спуска и обеда в лагере переедем к морю — в атмосферный посёлок Чиралы. На закате отправимся к берегу: море будет особенно желанным после подъёма. Жить будем в палаточном кемпинге с удобствами — душ, туалет, кухня, Wi-Fi и всего 3 минуты до пляжа.

Всего за день проедем 63 км.

4 день

Морская прогулка на яхте, пляжный отдых, огни Химеры

Этот день посвятим морю и отдыху на пляже. После завтрака отправимся в морской круиз на частной яхте — искупаемся в открытом море и пообедаем свежайшими морепродуктами на борту.

Вечером поднимемся к огням Химеры — предстоит пройти по несложной тропе в гору. Входные билеты включены в программу. Из недр горы выходят природные газы, среди которых преобладает метан. Эти «вечные огни» рассеяны по склону горы и создают выразительную картину, особенно в вечернее время. Поход займёт около часа, билеты включены в стоимость.

Всего за день проедем 10 км.

5 день

Пляжный отдых, дополнительная экскурсия по Олимпосу, переезд в Кароз

Утром насладимся пляжным отдыхом, а затем для желающих состоится экскурсия в древний город Олимпос с живописными руинами, утопающими в зелени (вход оплачивается отдельно). После обеда переедем в деревню Кароз, делая остановки в тихих бухтах.

По приезде разместимся в кемпинге у моря (с удобствами).

Всего за день проедем 55 км.

6 день

Поход к мысу Гелидония, купальни Клеопатры, вечер в Каше

Этот день начнём с лёгкого пешего маршрута к мысу Гелидония, одной из самых впечатляющих точек Ликийской тропы. Главная её достопримечательность — маяк, стоящий на скалистом выступе, с захватывающим видом на море. Затем остановимся на природных купальнях Клеопатры, где желающие смогут освежиться в сероводородных водах.

К вечеру приедем в живописный городок Каш и разместимся в кемпинге с удобствами. Если успеем, заглянем в местный античный амфитеатр. После ужина в кафе — свободный вечер в баре или у костра.

Всего за день проедем 106 км.

7 день

Пляжи Капуташ и Патара, ночёвка вблизи залива Кабак

Утром посетим знаменитый пляж Капуташ, который считается одним из лучших во всей стране. Затем доедем до протяжённого песчаного побережья Патара, где барханы создают иллюзию настоящей пустыни. Здесь же встретим закат. Ночевать будем в лесу, в палаточном лагере с удобствами, неподалёку от залива Кабак.

Всего за день проедем 110 км.

8 день

Пляж Парадайз и морская прогулка, долина Бабочек, Олюдениз и подъём на Бабадаг

Сегодня дойдём до уединённого пляжа Парадайз, отдохнём и искупаемся, а вернёмся на лодке (включено в стоимость). После обеда поднимемся на обзорную площадку долины Бабочек и посетим курорт Олюдениз — здесь всё небо в парапланах! Желающие тоже смогут полетать (за дополнительную плату).

На закате поднимемся на машине на вершину горы Бабадаг (1969 м). С вершины нам откроется незабываемый вид на море и горы.

Закончим день прощальным ужином, а переночуем там же, где и вчера.

Всего за день проедем 75 км.

9 день

Отъезд

После раннего завтрака — выезд в Анталью (переезд 235 км).

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник$690
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в палаточном кемпинге
  • Завтраки, трёхразовое походное питание в горах (3 дня), прощальный ужин, барбекю
  • Переезды на автомобилях в течении всего тура, топливо, водитель
  • Сопровождение, работа гида, инструктора
  • Посещение всех локаций согласно программе
  • Морская прогулка на яхте с обедом
  • Входные билеты (частично) и сборы нацпарков
  • Страховка, регистрация группы, рации, походный инвентарь общего пользования
  • Консультация и помощь в оформлении авиабилетов до Анталии из вашего города
  • Сюрприз от инструктора, комплименты в туре
Что не входит в цену
  • Авиабилеты в Анталью из вашего города и обратно
  • Питание вне программы
  • Спальник, палатка, коврик (есть прокат в Анталии)
  • Дополнительные развлечения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Анталья, 13:30-15:45
Завершение: Анталья, время зависит от времени обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Динар
Динар — Организатор в Анталье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провёл экскурсии для 139 туристов
Путешественник, исследователь, филантроп, организатор. Руководитель туроператора и команды опытных гидов-инструкторов. С моей подачи запускаются новые направления. Специализируюсь на авторских турах и экспедициях по России и всему миру — особенно в удалённые
и нестандартные локации. В прошлом занимался организацией музыкальных концертов и фестивалей, был крупнейшим организатором автобусных туров, концертным менеджером музыкальных групп. Ушёл из банковской сферы, чтобы посвятить себя активному отдыху. Дайвинг, мотокросс, SUP, горные лыжи, самокат, 7 столиц за 7 дней — всё это часть моей жизни. Мечтаю попасть на остров Пасхи и организовать нестандартную экспедицию по Исландии. «Только о двух вещах мы будем жалеть на смертном одре — что мало любили и мало путешествовали».

