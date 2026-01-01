После завтрака отправимся исследовать каньон. Вход в национальный парк уже включён, а такие активности, как бодирафтинг, зиплайн или прогулка на лодке, доступны дополнительно на месте (за доплату). Мы будем проплывать и проходить вброд через бурные потоки, наслаждаясь прохладой. Посмотрим на «висящий камень», массивную скалу, застрявшую между отвесами.

После полудня нас ждёт поездка на внедорожниках на горное плато Тахталы. Там мы разобьём лагерь на высоте почти 2000 метров — в долине, окружённой горами. Вечером — горячий ужин и, если повезёт с погодой, невероятное звёздное небо над головой.

Всего за день проедем 44 км. Ночёвка в диком месте без удобств.