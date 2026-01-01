Комфортный хайкинг по восточной части Ликийской тропы с проживанием в отелях
Встретить закат у маяка Гелидония, увидеть огни Химеры и исследовать античный Олимпос
Начало: Аэропорт Антальи, 14:00
4 апр в 14:00
11 апр в 14:00
$650 за человека
Ликийская тропа с комфортом: поход налегке с проживанием в пансионах
Побывать на лучших видовых точках и пляжах восточной части пути и рассмотреть руины древних городов
Начало: Автовокзал Антальи, 13:00 (время прилёта не поздне...
1 мар в 08:00
8 мар в 08:00
69 000 ₽ за человека
Налегке по восточной части Ликийской тропы: треккинг-тур с проживанием в отелях (мини-группа)
Взойти на гору Тахталы, увидеть огни Химеры, отдохнуть в Чиралы и посетить Олимпос
Начало: Анталья, точно место - по договорённости, 14:00 (и...
1 мая в 14:00
11 окт в 14:00
99 000 ₽ за человека
