Комфорт-хайкинг по западной части Ликийской тропы: без рюкзаков и с проживанием в отеле 4
Побывать в Долине бабочек, увидеть бирюзовые бухты и древние гробницы и расслабиться в бассейне
Начало: Аэропорт Антальи, до 14:00
28 мар в 14:00
4 апр в 14:00
$750 за человека
Комфортный хайкинг по восточной части Ликийской тропы с проживанием в отелях
Встретить закат у маяка Гелидония, увидеть огни Химеры и исследовать античный Олимпос
Начало: Аэропорт Антальи, 14:00
4 апр в 14:00
11 апр в 14:00
$650 за человека
Памуккале, Каппадокия и античные города в окрестностях Антальи
Полюбоваться главными жемчужинами страны, увидеть водопады и погулять по Конье
Начало: Анталья, аэропорт, время встречи зависит от вашего...
4 мая в 18:00
19 сен в 18:00
€1199 за человека
Треккинг по западной части Ликийской тропы с комфортным проживанием
Искупаться в лазурных бухтах, погостить у местной семьи, погулять в Каше и исследовать древности
Начало: Автовокзал Антальи, 12:00
16 мая в 12:00
1 окт в 12:00
99 000 ₽ за человека
Треккинг по Ликийской тропе без рюкзаков с проживанием в отелях (мини-группа)
Пройти по знаменитой Ликийской тропе, увидеть гору с полыхающим огнём и выйти на лодке в море
Начало: Анталья, аэропорт, 16:00
25 апр в 16:00
6 июн в 16:00
$1445 за человека
В окружении гор и соснового леса: Каш и главные достопримечательности по соседству
Погулять по аутентичному городку и Ликийской тропе, покататься на кораблях и увидеть закат в Патаре
Начало: Анталья, аэропорт, утро, точное время - по договор...
2 мая в 08:00
16 мая в 08:00
$1550 за человека
Налегке по Ликийской тропе с йога-практиками: от Чиралы до Каша с проживанием в отелях
Отдохнуть душой, доплыть на кораблике до затонувшего города Кекова и насладиться видами
Начало: Т/ц «Марк Анталия», Анталья, 16:00
1 мая в 16:00
15 мая в 00:00
94 800 ₽ за человека
Индивидуальный тур в Каппадокию с выездом из Антальи, Белека, Кемера, Сиде и Аланьи
Полюбоваться причудливыми долинами, заглянуть в гончарную мастерскую и отведать кухню Коньи
Начало: Заберём вас у вашего отеля из любого из этих город...
Завтра в 08:00
23 мар в 08:00
€1000 за всё до 6 чел.
Ликийская тропа с комфортом: поход налегке с проживанием в пансионах
Побывать на лучших видовых точках и пляжах восточной части пути и рассмотреть руины древних городов
Начало: Автовокзал Антальи, 13:00 (время прилёта не поздне...
29 мар в 08:00
5 апр в 08:00
69 000 ₽ за человека
Ликийская тропа от Олюдениза до бухты Кабак: поход налегке с проживанием в кемпингах
Пройти 70 км вдоль побережья по знаменитому маршруту, рассмотреть руины и отдохнуть в бухтах
Начало: Автовокзал Антальи, 13:00 (время прилёта не поздне...
29 мар в 08:00
5 апр в 08:00
52 000 ₽ за человека
Релакс-тур для девушек в городе Каш с фотографом: роскошная вилла, вечеринка и лёгкий треккинг
Отправиться в яхт-сафари по островам, прокатиться на сапе и получить профессиональные снимки
Начало: Аэропорт г. Анталья, время вашего рейса
8 мая в 13:00
25 сен в 13:00
$2254 за человека
Налегке по восточной части Ликийской тропы: треккинг-тур с проживанием в отелях (мини-группа)
Взойти на гору Тахталы, увидеть огни Химеры, отдохнуть в Чиралы и посетить Олимпос
Начало: Анталья, точное место - по договорённости, 14:00 (...
1 мая в 14:00
11 окт в 14:00
99 000 ₽ за человека
Популярная и нетривиальная Каппадокия: треккинг-тур с выездом из Антальи (мини-группа)
Посетить нетипичные и дикие локации, отдохнуть на море в Сиде и побродить по пещерному городу
Начало: Анталья, аэропорт, 12:30
3 мая в 12:00
4 окт в 12:00
$1495 за человека
-
10%
Удовольствие по-турецки: путешествие «всё включено» по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отелями 5
Увидеть руины Иераполиса, неземные пейзажи и долины и вдоволь отдохнуть у моря и бассейна
Начало: Аэропорт Антальи, время зависит от времени вашего ...
25 окт в 08:00
5 ноя в 08:00
€360
€400 за человека
В Каппадокию из Антальи, Аланьи и Сиде: экспресс-знакомство с главными достопримечательностями
Посетить долины, подземный город и скальные крепости и продегустировать кофе и сладости
Начало: Анталья, ваш отель, 2:30 / Сиде, ваш отель, 3:30 /...
Завтра в 02:30
24 мар в 02:30
€36 за человека
Неленивая Турция: треккинги, дайвинг и каякинг
Попробовать разные виды активностей, погулять по уютному Кашу и рассмотреть архитектурные древности
Начало: Встречаемся у выхода из терминала прилёта аэропорт...
10 мая в 08:00
4 окт в 08:00
$1620 за человека
Центральная Ликийская тропа: поход налегке с проживанием в кемпингах
Увидеть античные поселения, дойти на каяках до затонувшего города и отдохнуть на безлюдных пляжах
Начало: Автовокзал Антальи, 13:00
29 мар в 08:00
5 апр в 08:00
52 000 ₽ за человека
Вдоль побережья налегке в мини-группе: треккинг-тур по Ликийской тропе с проживанием в отелях
Посетить Олимпос, Миру и Демре, увидеть огни Химеры и заглянуть в загадочный город Истлада
Начало: Аэропорт Антальи, 14:00 или по договорённости
13 апр в 14:00
119 000 ₽ за человека
Пешком вдоль Средиземного моря
Пройти по одному из лучших маршрутов мира, наслаждаясь солнцем, теплом и яркими красками
Начало: Встречаемся в 16:00 в аэропорту Антальи. Вас встре...
12 апр в 08:00
26 апр в 08:00
€1360 за человека
Кекова, Каш, Олюдениз: отдых на побережье, прогулка на яхте и подъём на Бабадаг
Отдохнуть в пляжном клубе и на знаменитом Капуташе, погулять по городкам и полюбоваться цветом моря
Начало: Анталья, аэропорт, 8:00 (возможно по договорённост...
8 июл в 08:00
€1100 за человека
От Текирова до Каша: треккинг по восточной части Ликийской тропы налегке и с проживанием в отелях
Прокатиться на корабле, осмотреть древности, отдохнуть на пляжах и попробовать гранат прямо с дерева
Начало: Т/ц «Марк Анталия», Анталья, 15:00
25 апр в 15:00
3 мая в 08:00
92 400 ₽ за человека
Треккинг-тур: по западной части Ликийской тропы без рюкзаков и палаток
Надышаться морем и хвоей, полюбоваться уютными бухтами и увидеть скальные ликийские гробницы
Начало: Анталья, аэропорт, время - по договорённости
25 апр в 08:00
3 мая в 14:00
€950 за человека
Каш, Калкан, Патара, Кекова и Тлос под плеск волн: на турецком гулете по ликийскому Средиземноморью
Насладиться неспешным отдыхом, осмотреть следы прошлого и оставить свои на песке
Начало: Анталья/Даламан, район Демре, порт Учаыз, 14:00
4 апр в 08:00
25 апр в 08:00
€1200 за человека
Комфортный треккинг-тур по восточной части Ликийской тропы
Побродить по руинам древнего Олимпоса, погреть руки у «костров» горящей горы и искупаться в море
Начало: Анталья, аэропорт, 16:00, рекомендуемое время приб...
19 апр в 08:00
26 апр в 08:00
€1210 за человека
Сейчас в Анталье в категории "Туры на пятерых" можно забронировать 24 тура от 36 до 119 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 45 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
Купите самый интересный из 24 туров в Анталье на 2026 год по теме «Туры на пятерых», 45 ⭐ отзывов, цены от $36. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май