удобную обувь;

солнцезащитные очки;

фотоаппарат;

деньги на личные расходы.

Неземная красота Каппадокии и полет на воздушном шаре Местные пейзажи перенесут вас на другую планету: каменные волны и столбы, лабиринты пещер, песчаные дюны и город-крепость. Вы побываете в долинах Любви, Деврент и Голубей, заглянете в древние монастыри в скалах, узнаете о традиционном гончарном искусстве и попробуете каппадокийское вино. А я стану вашим проводником и покажу все лучшее в этом крае. В заповедных долинах Каппадокии вас ждут неповторимые ландшафты. Я расскажу когда и как природа создала эти каменные грибы, длинные тонкие столбы и треугольные скалы. Основная «изюминка» Каппадокии — полет на воздушном шаре. Вы насладитесь видами на рассвете с высоты 500–800 метров над землей. Максимальная высота подъема — 900 метров. Если у вас будет желание, то я с удовольствием помогу вам в организации полета. Важная информация: Полет на воздушном шаре состоится при соблюдении определенных погодных условий: не должно быть ветра и осадков. Возьмите с собой в путешествие: