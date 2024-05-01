Полет на воздушном шаре в Каппадокии: самый яркий момент вашего тура из Анталии
Неповторимые ландшафты Каппадокии. Увлекательное путешествие в три долины. Дегустация каппадокийского вина и традиционное гончарное искусство. Встреча рассвета в небе на воздушном шаре. Приготовьтесь, я покажу вам все лучшее в этом крае!
Ближайшие даты:
1
мая
мая
2
мая
мая
3
мая
мая
4
мая
мая
5
мая
мая
6
мая
мая
7
мая
мая
Ещё
даты
даты
Что вас ожидает:
- Долина Любви
- Долина Деврент
- Долина Голубей
- Древние монастыри в храмах
Описание
Неземная красота Каппадокии и полет на воздушном шаре Местные пейзажи перенесут вас на другую планету: каменные волны и столбы, лабиринты пещер, песчаные дюны и город-крепость. Вы побываете в долинах Любви, Деврент и Голубей, заглянете в древние монастыри в скалах, узнаете о традиционном гончарном искусстве и попробуете каппадокийское вино. А я стану вашим проводником и покажу все лучшее в этом крае. В заповедных долинах Каппадокии вас ждут неповторимые ландшафты. Я расскажу когда и как природа создала эти каменные грибы, длинные тонкие столбы и треугольные скалы. Основная «изюминка» Каппадокии — полет на воздушном шаре. Вы насладитесь видами на рассвете с высоты 500–800 метров над землей. Максимальная высота подъема — 900 метров. Если у вас будет желание, то я с удовольствием помогу вам в организации полета. Важная информация: Полет на воздушном шаре состоится при соблюдении определенных погодных условий: не должно быть ветра и осадков. Возьмите с собой в путешествие:
- удобную обувь;
- солнцезащитные очки;
- фотоаппарат;
- деньги на личные расходы.
по договорённости
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Долина Любви
- Долина Деврент
- Долина Голубей
- Древние монастыри в храмах
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Проживание в бутик отеле
- Завтрак в отеле
Что не входит в цену
- Все входные билеты
- Полёт на воздушном шаре
- Обед и ужин
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: по договорённости
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Возьмите с собой в путешествие:
- Удобную обувь
- Солнцезащитные очки
- Фотоаппарат
- Деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Антальи
Похожие туры из Антальи
скидка
20%
Авторский тур
8 дней
Удовольствие по-турецки: путешествие по Анталье, Памуккале и Каппадокии с отдыхом «всё включено»
Увидеть руины Иераполиса, погулять по долинам Каппадокии и насладиться релаксом в Анталье
Аэропорт Антальи, время зависит от времени вашего ...
15 сен
15 окт
15 ноя
15 дек
600€480 за человека
Авторский тур
5 дней
Встречаем рассветы и провожаем закаты в магической Каппадокии
Побывать в подземном городе, увидеть «дымоходы фей» и застать восход с видом на воздушные шары
Автовокзал Антальи, 19:00
7 мая
13 окт
14 окт
$560 за человека
Авторский тур
1 день 14 часов
В космическую Каппадокию на 2 дня с возм-тью пещерного отеля из Анталии
Заберем вас от вашего места проживания
2 мая
4 мая
6 мая
9 мая
$70 за человека