В окружении гор и соснового леса: Каш и главные достопримечательности по соседству
Погулять по аутентичному городку и Ликийской тропе, покататься на кораблях и увидеть закат в Патаре
Начало: Анталья, аэропорт, утро, точное время - по договор...
4 апр в 08:00
18 апр в 08:00
$1850 за человека
Неленивая Турция: треккинги, дайвинг и каякинг
Попробовать разные виды активностей, погулять по уютному Кашу и рассмотреть архитектурные древности
Начало: Встречаемся у выхода из терминала прилёта аэропорт...
10 мая в 08:00
4 окт в 08:00
$1650 за человека
Новогоднее приключение в окрестностях Ликийской тропы: хайкинг-путешествие без рюкзаков
Пройти более 50 км, отдыхать на пляжах по пути и повеселиться на новогодней вечеринке
Начало: Аэропорт Антальи, 14:00
$750 за человека
