90 минут драйва на квадроциклах в Белеке

Описание
Фото
Выбрать день
Ответы на вопросы
Сафари на квадроциклах в Белеке - это захватывающее приключение, в котором вы в полной мере насладиться красотами окружающей среды.

Экскурсия продлится 90 минут, во время которых вы прокатитесь на квадроциклах по живописным местам, густым джунглям, лесам и бесконечным песчаным дюнам.
90 минут драйва на квадроциклах в Белеке
90 минут драйва на квадроциклах в Белеке
90 минут драйва на квадроциклах в Белеке
90 минут драйва на квадроциклах в Белеке
90 минут драйва на квадроциклах в Белеке
90 минут драйва на квадроциклах в Белеке
Ближайшие даты:
6
апр
7
апр
8
апр
9
апр
10
апр
11
апр
12
апр
Ещё
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

На квадроциклах по живописным местамСафари на квадроциклах в Белеке - это захватывающее приключение, которое предлагает возможность в полной мере насладиться красотами окружающей среды. Экскурсия продлится 90 минут, во время которых вы прокатитесь на квадроциклах по живописным местам.
Сначала наши профессиональные инструкторы проведут краткий инструктаж по безопасности и вождению квадроцикла, после чего отправитесь на тест-драйв. Тест-драв даст вам понять, как нужно управлять квадроциклом и позволит чувствовать себя на нем гораздо увереннее. Пробная поездка проходит на территории базы и длится 15 минут.
В течение всей поездки гиды будут находиться рядом, чтобы подсказать лучшие места для фото или помочь в случае необходимости. В конце экскурсии вы вернетесь в начальную точку немного пыльными и грязными, но полностью ощущая адреналин и удовольствие от прекрасного приключения.
Не упустите возможность насладиться свежим воздухом и потрясающей красотой природы Белека. Погрузитесь в приключение на квадроциклах! Прочувствуйте дух сафари настоящего охотника. Ваше сердце забьется от восторга, когда вы пересечете густые джунгли, леса и бесконечные песчаные дюны. Соберите друзей и отправьтесь в эту незабываемую поездку! С друзьями и веселее, и дешевле.

Ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Страховка
  • Трансфер из регионов Анталья, Кунду, Белек
  • 90 мин сафари на квадроциклах
  • Инструктор (русский, английский, немецкий, турецкий языки)
Что не входит
  • Напитки и еда
  • Дополнительные услуги
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Рекомендуем иметь при себе:
  • Удобную одежду и обувь (подходящую для сафари на квадроциклах)
  • Купальник или плавки (есть где поплавать и позагорать)
  • Полотенце
  • Сменную одежду
  • Солнцезащитный крем
  • Бандану и очки (для сафари)
  • Деньги для оплаты экскурсии и дополнительных услуг. Не забывайте, что в стоимость не входит питание и напитки!
  • Внимание! Время точного выезда на экскурсию будет сообщено накануне вечером до 19:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белека

Групповые
Активный отдых
На квадроциклах

Похожие туры из Белека

Из Белека - в Анталью
5.5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Firat
Firat
5 отзывов
Из Белека - в Анталью
Погулять по улочкам Калеичи, подняться по канатной дороге и освежиться у водопада Дюден
у шлагбаума вашего отеля
Сегодня
Завтра
7 апр
8 апр
250 за всё до 3 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Организатор экскурсии Угур
Угур
4 отзыва
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Белека
Погулять по амфитеатру, увидеть ликийские наскальные гробницы и расшифровать древние фрески
Завтра
7 апр
8 апр
9 апр
388350 за всё до 4 чел.
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Белека
10 часов
Групповая
Организатор экскурсии Анна
Анна
1 отзыв
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Белека
Покорить несложные пороги горной реки в окружении скал (14 км)
у вашего отеля
1 мая
2 мая
3 мая
4 мая
20 за человека
У нас ещё много экскурсий в Белеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
Все экскурсии в Белеке
Без предоплаты! Оплатить можно гиду на месте вначале экскурсии
ХОРОШО
🧭
ТАМ