На квадроциклах по живописным местамСафари на квадроциклах в Белеке - это захватывающее приключение, которое предлагает возможность в полной мере насладиться красотами окружающей среды. Экскурсия продлится 90 минут, во время которых вы прокатитесь на квадроциклах по живописным местам.

Сначала наши профессиональные инструкторы проведут краткий инструктаж по безопасности и вождению квадроцикла, после чего отправитесь на тест-драйв. Тест-драв даст вам понять, как нужно управлять квадроциклом и позволит чувствовать себя на нем гораздо увереннее. Пробная поездка проходит на территории базы и длится 15 минут.

В течение всей поездки гиды будут находиться рядом, чтобы подсказать лучшие места для фото или помочь в случае необходимости. В конце экскурсии вы вернетесь в начальную точку немного пыльными и грязными, но полностью ощущая адреналин и удовольствие от прекрасного приключения.

Не упустите возможность насладиться свежим воздухом и потрясающей красотой природы Белека. Погрузитесь в приключение на квадроциклах! Прочувствуйте дух сафари настоящего охотника. Ваше сердце забьется от восторга, когда вы пересечете густые джунгли, леса и бесконечные песчаные дюны. Соберите друзей и отправьтесь в эту незабываемую поездку! С друзьями и веселее, и дешевле.