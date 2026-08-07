Квад-сафари в окрестностях водопада Куршунлу – приключение в сердце природы! Погрузитесь в мир скорости и адреналина, отправившись на увлекательное квадроцикл-сафари в живописных лесах неподалёку от водопада Куршунлу, расположенного примерно в 20 км от центра Анталии.
Маршрут пролегает через сосново-кедровые леса, холмы и пересечённую местность, включая захватывающий проезд через водоём, что добавляет особую остроту ощущениям.
Маршрут пролегает через сосново-кедровые леса, холмы и пересечённую местность, включая захватывающий проезд через водоём, что добавляет особую остроту ощущениям.
Описание экскурсииКвадроцикл-сафари в окрестностях водопада Куршунлу Отправьтесь в захватывающее квадроцикл-сафари по живописным лесным тропам неподалёку от водопада Куршунлу! Маршрут проходит через пересечённую местность, холмы и водоём, добавляя драйва и экстрима. 🚀 Программа:
- Трансфер на базу и инструктаж ✔ 15-минутный тест-драйв для уверенности за рулём ✔ 75 минут сафари по бездорожью и водным преградам ✔ Отдых в ресторане после заезда ✔ Трансфер обратно в отель Важная информация: Рекомендации для участников:.
- Что взять с собой: удобную одежду и обувь, сменную сухую одежду, солнцезащитные очки, крем от загара, бутылку воды и наличные деньги для личных расходов.
- Возрастные ограничения: для управления квадроциклом требуется возраст от 18 лет и наличие водительских прав; пассажиры – от 5 лет.
- Примечание: напитки в ресторане не включены в стоимость и оплачиваются отдельно.
Ежедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Маршрут проходит через лесные тропы
- Холмы и водоём неподалёку от водопада Куршунлу
Что включено
- Страховка
- Трансфер из регионов Анталья, Кунду, Белек
- 90 мин. сафари на квадроциклах
- Инструктор (русский, английский, немецкий, турецкий языки)
Что не входит в цену
- Напитки и еда
- Дополнительные услуги
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Рекомендации для участников:
- Что взять с собой: удобную одежду и обувь, сменную сухую одежду, солнцезащитные очки, крем от загара, бутылку воды и наличные деньги для личных расходов
- Возрастные ограничения: для управления квадроциклом требуется возраст от 18 лет и наличие водительских прав пассажиры - от 5 лет
- Примечание: напитки в ресторане не включены в стоимость и оплачиваются отдельно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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