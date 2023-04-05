Сафари на квадроциклах в Белеке - это захватывающее приключение, в котором вы в полной мере насладиться красотами окружающей среды.
Экскурсия продлится 90 минут, во время которых вы прокатитесь на квадроциклах по живописным местам, густым джунглям, лесам и бесконечным песчаным дюнам.
Экскурсия продлится 90 минут, во время которых вы прокатитесь на квадроциклах по живописным местам, густым джунглям, лесам и бесконечным песчаным дюнам.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
На квадроциклах по живописным местамСафари на квадроциклах в Белеке - это захватывающее приключение, которое предлагает возможность в полной мере насладиться красотами окружающей среды. Экскурсия продлится 90 минут, во время которых вы прокатитесь на квадроциклах по живописным местам.
Сначала наши профессиональные инструкторы проведут краткий инструктаж по безопасности и вождению квадроцикла, после чего отправитесь на тест-драйв. Тест-драв даст вам понять, как нужно управлять квадроциклом и позволит чувствовать себя на нем гораздо увереннее. Пробная поездка проходит на территории базы и длится 15 минут.
В течение всей поездки гиды будут находиться рядом, чтобы подсказать лучшие места для фото или помочь в случае необходимости. В конце экскурсии вы вернетесь в начальную точку немного пыльными и грязными, но полностью ощущая адреналин и удовольствие от прекрасного приключения.
Не упустите возможность насладиться свежим воздухом и потрясающей красотой природы Белека. Погрузитесь в приключение на квадроциклах! Прочувствуйте дух сафари настоящего охотника. Ваше сердце забьется от восторга, когда вы пересечете густые джунгли, леса и бесконечные песчаные дюны. Соберите друзей и отправьтесь в эту незабываемую поездку! С друзьями и веселее, и дешевле.
Ежедневно
Ответы на вопросы
- Что входит
- Страховка
- Трансфер из регионов Анталья, Кунду, Белек
- 90 мин сафари на квадроциклах
- Инструктор (русский, английский, немецкий, турецкий языки)
- Что не входит
- Напитки и еда
- Дополнительные услуги
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеляЗавершение: Ваш отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: ЕжедневноЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
- Важная информация
- Рекомендуем иметь при себе:
- Удобную одежду и обувь (подходящую для сафари на квадроциклах)
- Купальник или плавки (есть где поплавать и позагорать)
- Полотенце
- Сменную одежду
- Солнцезащитный крем
- Бандану и очки (для сафари)
- Деньги для оплаты экскурсии и дополнительных услуг. Не забывайте, что в стоимость не входит питание и напитки!
- Внимание! Время точного выезда на экскурсию будет сообщено накануне вечером до 19:00
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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