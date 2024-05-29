Сафари и дикая природа в Белеке

Найдено 12 экскурсий в категории «Сафари» в Белеке, цены от €30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
11 отзывов
Насыщенная экскурсия из Белека: каньоны, скалы и античные города
Приготовьтесь к насыщенному дню: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге ждут вас! Путешествие на джипах и кабрио-бусах
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4036 за человека
Рафтинг и багги-сафари из Белека
🚌 На автобусе
🛞 Багги
Групповая
9 часов
13 отзывов
Рафтинг и багги-сафари в Белеке: приключение в Каньоне Кёпрюлю
Ощутите адреналин и насладитесь природой во время рафтинга и багги-сафари, идеальное приключение для активных путешественников
Начало: Ваш отель
«Вас ожидает: Рафтинг и багги-сафари — прекрасная возможность совместить 2 активные и увлекательные экскурсии в один день»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
Джип Сафари в Белеке 2022
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
7 отзывов
Джип Сафари в Белеке 2022: Экстрим и культурное погружение
Вас ждет захватывающее путешествие на джипах по живописным тропам и культурное погружение в жизнь деревни Юмаклар
Начало: Белек
«Джип Сафари в Белеке Хотите ли вы испытать адреналин на джип сафари»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $30 за человека
Сафари на Квадроцикле & Рафтинг
🛻 На квадроциклах
Групповая
6 часов
1 отзыв
Сафари на Квадроцикле & Рафтинг в Белеке
Погрузитесь в захватывающий мир активного отдыха в Белеке! Сафари на квадроцикле и рафтинг в национальном парке Кёпрюлю подарят незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
«Семьи с детьми старше 5 лет также получат огромное удовольствие от сплава по горной реке и Сафари на Квадроциклах»
Расписание: среда Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$35 за человека
Супер комбо 5 в 1 в Каньоне Кепрюлю
Групповая
9 часов
1 отзыв
Супер комбо 5 в 1: Рафтинг, сафари и зиплайн в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в незабываемые приключения в Каньоне Кепрюлю! Рафтинг, сафари, багги, рыбалка и зиплайн ждут вас в этом уникальном туре
Начало: Ваш отель
«Рафтинг по р Эвримедон (совр Кепрючай) Сафари на кабриобусе в Каньон Тазы (400 м»
Расписание: Вторник, пятница
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
$60 за человека
Сафари на квадроциклах в Белеке (страховка включена в стоимость)
🛻 На квадроциклах
Групповая
1 час
12 отзывов
Групповое сафари на квадроциклах в Белеке с полной страховкой
Погрузитесь в атмосферу приключений, управляя квадроциклом по живописным тропам Белека с полным пакетом услуг
Начало: Трансфер от отеля
«09:45/16:45 — Прибытие на место сафари»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $35 за человека
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Белека
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
10 часов
2 отзыва
Незабываемый комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, квадроциклы и зиплайн в Белеке
Погрузитесь в мир приключений с нашим комбо туром 4в1 в Белеке. Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари и зиплайн ждут вас. Забронируйте незабываемый день
Начало: Белек
«Сафари на квадроциклах — одно из самых популярных развлечений для тех, кто хочет убежать от будней и повысить уровень адреналина»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
Драйв тур на Багги Сафари
🛞 Багги
Групповая
1.5 часа
Драйв тур на Багги Сафари в Белеке: адреналин и веселье
Ищете незабываемые впечатления? Багги Сафари в Белеке - ваш шанс насладиться скоростью и природой
Начало: Ваш отель
«Подготовка к приключениям с Багги Сафари • Вам следует надеть удобную одежду и обувь»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от $45 за человека
Багги Сафари и Рафтинг
🛞 Багги
Групповая
7 часов
Багги Сафари и Рафтинг
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
«Семьи с детьми старше 5 лет также получат огромное удовольствие от сплава по горной реке и сафари на багги»
Расписание: среда, Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$35 за человека
Джип-сафари на внедорожниках в Гебиз
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
Джип-сафари на внедорожниках в Гебиз
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
«Удобную одежду и обувь (подходящую для джип-сафари и купания) • Купальник или плавки • Полотенце • Сменную одежду • Солнцезащитный крем • Бандану и солнцезащитные очки (для сафари) • Деньги на личные расходы»
Расписание: Ежедневно до 15 ноября. После 15/11: Вт, Ср, Пт, Сб.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$40 за человека
Джип-сафари к трём водопадам
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
Джип-сафари к трём водопадам
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:15
$30 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6 часов
Активный отдых в Белеке: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Приключение ждет! Присоединяйтесь к захватывающему сафари и рафтингу в сердце Турции, наслаждайтесь природой и адреналином
Начало: У вашего отеля
«Там пересядем на кабриобусы и поедем на сафари»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    29 мая 2024
    Рафтинг и багги-сафари из Белека
    Всё отлично, спасибо!) Ожидали только что трасса с багги будет длиннее, но да ладно. Отдельно хотелось бы отметить русских гидов мальчиков, работают прям от души, приятно с такими рядом находится
  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻 Организована хорошо, удобно и от Белека находится недалеко. Каньоны просто завораживающие ❤️
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    Турция всегда поражает своей природой, такие красивые места всегда хочется посещать еще и еще раз 🥰 Спасибо за прекрасно проведенный отпуск 🫶🏻🫶🏻

    Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Провели хороший день, побывали в красивых местах, за 36€ просто прекрасно! 🙌🏻
  • Н
    Николай
    1 апреля 2024
    Рафтинг и багги-сафари из Белека
    Всё прекрасно. Рафтинг на высшем уровне. Понравилось и поездка на баггах.
  • А
    Антонина
    24 октября 2023
    Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Ездила одна, попала в группу женщин из Польши, а я одна русская и девать меня было больше некуда😅 Но все
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    сложилось замечательно. Гида нет (об этом сообщено), но я ехала за видами и атмосферой Прокатитесь на зиплайне, всего 10$, это я брала дополнительно на месте. Нужно по-любому брать квадрокоптер на Каньон - видео шикарные 15$ на месте. Обед включён - макароны, рис, кислый салат и острая курица. Я попробовала и понюхала совсем по чуть чуть и есть не стала. Короче - я взяла заранее еду из отеля, чем очень скрасила себе жизнь и не осталась голодной. Что касается организационного момента - трансфер задержался на 20 минут, но предупредили уже об этом по факту, второй момент - я оплатила остаток за экскурсию 28 (15$ и 13€) их с утра это устроило, но когда я платила за зиплайн вечером 10$ - сдачу дали с 50$ мне 38$ якобы перевели на € (пусть им они принесут удачу эти 2$), в итоге удача не заставила себя долго ждать - пока я ждала сдачу уехал мой автобус) и они повезли меня сами в мой отель, что не могло не радовать индивидуальному трансферу:) Так что берите без сдачи деньги с собой:)

    Ездила одна, попала в группу женщин из Польши, а я одна русская и девать меня было больше некуда😅 Но все сложилось замечательноЕздила одна, попала в группу женщин из Польши, а я одна русская и девать меня было больше некуда😅 Но все сложилось замечательноЕздила одна, попала в группу женщин из Польши, а я одна русская и девать меня было больше некуда😅 Но все сложилось замечательноЕздила одна, попала в группу женщин из Польши, а я одна русская и девать меня было больше некуда😅 Но все сложилось замечательно
  • И
    Иван
    20 сентября 2023
    Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Белека
    Привозят в Doga park. На джипах проводзят на точку вверх по реке, начинается сплав. Всего две остановки. На первой -
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    платный перекус, на второй - зиплайн и багги. Потом сплав до финальной точки и бесплатный обед примерно в 17.00. Сплав - категория примерно 2-я. Были дет лет 7-9, но лучше постарше. Но! Вода ледяная, постоянно в лодке. Багги и зиплайн скучноваты. Зиплайн короткий и невысокий, багги - медленно ездили друг за другом в пыли. С собой: вода, перекус, аквашузы, очки и платок от пыли.

  • P
    Ponka1983.ys
    28 августа 2023
    Рафтинг и багги-сафари из Белека
    Обещали что будет русскоговорящий гид, по факту нас забрал водитель отвез на точку сбора где инструкторы впарили нам тапки перчатки
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    типо без них на рафтинг не допустят. Затем нас повезли на джипах к месту сплыва. Нас было 8 человек и никто не говорит не по-русски не по английский, только арабский. Инструктор араб но по чуток по турецкий знает, так и объяснялись на макаронном языке. Сам тур понравился, было весело. Организация тура на 3, сам тур 4

  • И
    Илья
    9 августа 2023
    Супер комбо 5 в 1 в Каньоне Кепрюлю
    Шикарные виды. Очень красивые места. Багги ужасны. Едем колонной медллено по кругу, багги ломаются. По дороге сломалось 4-5багги. Постоянные остановки
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    из-за этого. Драйва не было. Развлечение больше наверное для детей. На базе есть надувной аквапарк и зип-лайн, тоже больше для детей. Для взрослых есть мега зиплайн, но он отдельно оплачивается. Включён обед, но вода не включена, даже во время обеда. А вот рафтмнг был шикарен, для тех кто первый раз. Но много эестрима не будет - много детей. Класс

  • A
    ANASTASIYA
    6 августа 2023
    Сафари на Квадроцикле & Рафтинг
    В целом, всё неплохо, за исключением того, что планировали квадроциклы, а были багги. Плюс поездка не 6 часов, а больше, много стоянок на рафтинге. За свои деньги - того стоит, были не один раз - увлекательно.
  • И
    Ирина
    21 мая 2022
    Сафари на квадроциклах в Белеке (страховка включена в стоимость)
    Красиво, весело и пыльно

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Сафари»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
  2. Рафтинг и багги-сафари из Белека
  3. Джип Сафари в Белеке 2022
  4. Сафари на Квадроцикле & Рафтинг
  5. Супер комбо 5 в 1 в Каньоне Кепрюлю
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6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Каньоны Кепрюлю
  5. The land of legends
  6. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "Сафари" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 30 до 60 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 47 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Цены на сафари в Белеке, самые популярные экскурсии 2024 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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