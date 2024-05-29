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сложилось замечательно. Гида нет (об этом сообщено), но я ехала за видами и атмосферой Прокатитесь на зиплайне, всего 10$, это я брала дополнительно на месте. Нужно по-любому брать квадрокоптер на Каньон - видео шикарные 15$ на месте. Обед включён - макароны, рис, кислый салат и острая курица. Я попробовала и понюхала совсем по чуть чуть и есть не стала. Короче - я взяла заранее еду из отеля, чем очень скрасила себе жизнь и не осталась голодной. Что касается организационного момента - трансфер задержался на 20 минут, но предупредили уже об этом по факту, второй момент - я оплатила остаток за экскурсию 28 (15$ и 13€) их с утра это устроило, но когда я платила за зиплайн вечером 10$ - сдачу дали с 50$ мне 38$ якобы перевели на € (пусть им они принесут удачу эти 2$), в итоге удача не заставила себя долго ждать - пока я ждала сдачу уехал мой автобус) и они повезли меня сами в мой отель, что не могло не радовать индивидуальному трансферу:) Так что берите без сдачи деньги с собой:)