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10%
Групповая
8 часов
Насыщенная экскурсия из Белека: каньоны, скалы и античные города
Приготовьтесь к насыщенному дню: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге ждут вас! Путешествие на джипах и кабрио-бусах
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
40€36 за человека
Групповая
9 часов
Рафтинг и багги-сафари в Белеке: приключение в Каньоне Кёпрюлю
Ощутите адреналин и насладитесь природой во время рафтинга и багги-сафари, идеальное приключение для активных путешественников
Начало: Ваш отель
«Вас ожидает: Рафтинг и багги-сафари — прекрасная возможность совместить 2 активные и увлекательные экскурсии в один день»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
Групповая
6 часов
Джип Сафари в Белеке 2022: Экстрим и культурное погружение
Вас ждет захватывающее путешествие на джипах по живописным тропам и культурное погружение в жизнь деревни Юмаклар
Начало: Белек
«Джип Сафари в Белеке Хотите ли вы испытать адреналин на джип сафари»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $30 за человека
Групповая
6 часов
Сафари на Квадроцикле & Рафтинг в Белеке
Погрузитесь в захватывающий мир активного отдыха в Белеке! Сафари на квадроцикле и рафтинг в национальном парке Кёпрюлю подарят незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
«Семьи с детьми старше 5 лет также получат огромное удовольствие от сплава по горной реке и Сафари на Квадроциклах»
Расписание: среда Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$35 за человека
Групповая
9 часов
Супер комбо 5 в 1: Рафтинг, сафари и зиплайн в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в незабываемые приключения в Каньоне Кепрюлю! Рафтинг, сафари, багги, рыбалка и зиплайн ждут вас в этом уникальном туре
Начало: Ваш отель
«Рафтинг по р Эвримедон (совр Кепрючай) Сафари на кабриобусе в Каньон Тазы (400 м»
Расписание: Вторник, пятница
11 июня в 08:30
14 июня в 08:30
$60 за человека
Групповая
1 час
Групповое сафари на квадроциклах в Белеке с полной страховкой
Погрузитесь в атмосферу приключений, управляя квадроциклом по живописным тропам Белека с полным пакетом услуг
Начало: Трансфер от отеля
«09:45/16:45 — Прибытие на место сафари»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $35 за человека
Групповая
10 часов
Незабываемый комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, квадроциклы и зиплайн в Белеке
Погрузитесь в мир приключений с нашим комбо туром 4в1 в Белеке. Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари и зиплайн ждут вас. Забронируйте незабываемый день
Начало: Белек
«Сафари на квадроциклах — одно из самых популярных развлечений для тех, кто хочет убежать от будней и повысить уровень адреналина»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
Групповая
1.5 часа
Драйв тур на Багги Сафари в Белеке: адреналин и веселье
Ищете незабываемые впечатления? Багги Сафари в Белеке - ваш шанс насладиться скоростью и природой
Начало: Ваш отель
«Подготовка к приключениям с Багги Сафари • Вам следует надеть удобную одежду и обувь»
Расписание: Каждый день
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
от $45 за человека
Групповая
7 часов
Багги Сафари и Рафтинг
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
«Семьи с детьми старше 5 лет также получат огромное удовольствие от сплава по горной реке и сафари на багги»
Расписание: среда, Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$35 за человека
Групповая
7 часов
Джип-сафари на внедорожниках в Гебиз
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
«Удобную одежду и обувь (подходящую для джип-сафари и купания) • Купальник или плавки • Полотенце • Сменную одежду • Солнцезащитный крем • Бандану и солнцезащитные очки (для сафари) • Деньги на личные расходы»
Расписание: Ежедневно до 15 ноября. После 15/11: Вт, Ср, Пт, Сб.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$40 за человека
Групповая
7 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:15
$30 за человека
Групповая
6 часов
Активный отдых в Белеке: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Приключение ждет! Присоединяйтесь к захватывающему сафари и рафтингу в сердце Турции, наслаждайтесь природой и адреналином
Начало: У вашего отеля
«Там пересядем на кабриобусы и поедем на сафари»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей29 мая 2024Всё отлично, спасибо!) Ожидали только что трасса с багги будет длиннее, но да ладно. Отдельно хотелось бы отметить русских гидов мальчиков, работают прям от души, приятно с такими рядом находится
- ТТатьяна13 мая 2024Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻 Организована хорошо, удобно и от Белека находится недалеко. Каньоны просто завораживающие ❤️
- ЕЕкатерина13 мая 2024Провели хороший день, побывали в красивых местах, за 36€ просто прекрасно! 🙌🏻
- ННиколай1 апреля 2024Всё прекрасно. Рафтинг на высшем уровне. Понравилось и поездка на баггах.
- ААнтонина24 октября 2023Ездила одна, попала в группу женщин из Польши, а я одна русская и девать меня было больше некуда😅 Но все
- ИИван20 сентября 2023Привозят в Doga park. На джипах проводзят на точку вверх по реке, начинается сплав. Всего две остановки. На первой -
- PPonka1983.ys28 августа 2023Обещали что будет русскоговорящий гид, по факту нас забрал водитель отвез на точку сбора где инструкторы впарили нам тапки перчатки
- ИИлья9 августа 2023Шикарные виды. Очень красивые места. Багги ужасны. Едем колонной медллено по кругу, багги ломаются. По дороге сломалось 4-5багги. Постоянные остановки
- AANASTASIYA6 августа 2023В целом, всё неплохо, за исключением того, что планировали квадроциклы, а были багги. Плюс поездка не 6 часов, а больше, много стоянок на рафтинге. За свои деньги - того стоит, были не один раз - увлекательно.
- ИИрина21 мая 2022Красиво, весело и пыльно
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Сафари»
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Цены на сафари в Белеке, самые популярные экскурсии 2024 которые можно забронировать онлайн. Есть как джип-сафари, так и прогулки с фотосессией или на квадроциклах, багги. Выбирайте ближайшую дату для тура в дикую природу. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август