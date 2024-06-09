За несколько часов мы посетим два самых популярных места Анталии. Начнем с местного океанариума — одного из крупнейших во всем мире. Вы прогуляетесь по его туннелю и увидите все разнообразие подводной жизни от ярких рыб до морских животных. А после мы отправимся изучать старый город Калеичи: пройдемся по его колоритным улочкам в поиске впечатляющих локаций.

Описание экскурсии

Океанариум и архитектура Старого города Если вам уже наскучило отдыхать в отеле, приглашаем вас отправиться на полдня в Анталию и совместить приятное с полезным. Мы посетим местный «Аквариум» — волшебный подводный мир с десятками тысяч морских рыб. Далее нас ждет небольшая прогулка по Старому городу, где вы сможете рассмотреть важные архитектурные памятники или устроить фотосессию. Также у нас будет время для посещения торгового центра «Терра Сити» — здесь можно купить что-нибудь на память или пообедать.