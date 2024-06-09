За несколько часов мы посетим два самых популярных места Анталии. Начнем с местного океанариума — одного из крупнейших во всем мире.
Вы прогуляетесь по его туннелю и увидите все разнообразие подводной жизни от ярких рыб до морских животных.
А после мы отправимся изучать старый город Калеичи: пройдемся по его колоритным улочкам в поиске впечатляющих локаций.
Вы прогуляетесь по его туннелю и увидите все разнообразие подводной жизни от ярких рыб до морских животных.
А после мы отправимся изучать старый город Калеичи: пройдемся по его колоритным улочкам в поиске впечатляющих локаций.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Что вас ожидает:
- Аквариум Анталия
- Площадь Джумхуриет
- Памятник Ататюрка
- Комплекс «Музей Дервишей»
- Минарет Йивли
- Старый город Калеичи
- Турецкие дома 19 века
- Торговый центр Terra City
Описание экскурсии
Океанариум и архитектура Старого города Если вам уже наскучило отдыхать в отеле, приглашаем вас отправиться на полдня в Анталию и совместить приятное с полезным. Мы посетим местный «Аквариум» — волшебный подводный мир с десятками тысяч морских рыб. Далее нас ждет небольшая прогулка по Старому городу, где вы сможете рассмотреть важные архитектурные памятники или устроить фотосессию. Также у нас будет время для посещения торгового центра «Терра Сити» — здесь можно купить что-нибудь на память или пообедать.
Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Аквариум Анталия
- Площадь Джумхуриет
- Памятник Ататюрка
- Комплекс «Музей Дервишей»
- Минарет Йивли
- Старый город Калеичи
- Турецкие дома 19 века
- Торговый центр Terra City
Что включено
- Услуги гида
- Wi-Fi
- Одна бутылка воды
- Tранспорт (минивэн на 5 человек)
Что не входит в цену
- Личные расходы на еду и сувениры
- Входной билет в «Аквариум» - 40$ с человека, дети до 0-2 лет - бесплатно, дети 3-12 лет - 28 $
Место начала и завершения?
Место, где вы живёте
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- Внимание: посещение «Аквариума» не обязательно, гибкость и изменения в программе возможны
- На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз города до начала тура
- Захватите деньги на личные расходы, сувениры и подарки
- Экскурсия проводятся с регионах Белек, Кунду. Место встречи, где вы живёте
- Все транспорты имеют лицензионный сертификат Д-2 и страховку для пассажиров во время экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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