Погулять по извилистым улочкам исторического центра города и увидеть древние площади, башни и мечети
На этих душевных улицах прошли мое детство и юность — и я с радостью поделюсь с вами искренними историями о местной жизни, традициях и культурных особенностях.
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Описание
Что вас ожидает
История и легенды Старой города Антальи
Калеичи — сердце и душа Антальи. Вы узнаете, кем и когда был построен Старый город, кто жил здесь раньше и кто живет сейчас. А также рассмотрите сохранившиеся римские, византийские, османские и турецкие здания и узнаете их богатую историю. Кроме того, заглянете в Старый порт и подниметесь на смотровую площадку с видом на Средиземное море, горы Тавр и пляж Коньяалты.
Калеичи сквозь века
Вы увидите главные достопримечательности Старого города: ворота Адриана, построенные в честь римского императора, Республиканскую площадь, «усеченный» минарет Кесик и мечеть Коркут, успевшую побывать языческим и христианским храмом. А еще насладитесь залитыми солнцем оранжевыми черепичными крышами, живописными двориками и колоритными цветными домами!
Организационные детали
В стоимость включён трансфер из вашего отеля в Белеке или Кунду и обратно (на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen Caravelle).
во вторник и пятницу в 08:30
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у вашего отеля в Белеке или Кунду
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник и пятницу в 08:30Экскурсия длится около 3 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.