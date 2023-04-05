Исследуя Старый город Калеичи, вы ощутите себя в 18-19 веках: здесь ограничено движение машин, никто никуда не спешит, на каждом шагу уютные и немного старомодные лавочки. На этих душевных улицах прошли мое детство и юность — и я с радостью поделюсь с вами искренними историями о местной жизни, традициях и культурных особенностях.

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Описание

Что вас ожидает

История и легенды Старой города Антальи

Калеичи — сердце и душа Антальи. Вы узнаете, кем и когда был построен Старый город, кто жил здесь раньше и кто живет сейчас. А также рассмотрите сохранившиеся римские, византийские, османские и турецкие здания и узнаете их богатую историю. Кроме того, заглянете в Старый порт и подниметесь на смотровую площадку с видом на Средиземное море, горы Тавр и пляж Коньяалты.

Калеичи сквозь века

Вы увидите главные достопримечательности Старого города: ворота Адриана, построенные в честь римского императора, Республиканскую площадь, «усеченный» минарет Кесик и мечеть Коркут, успевшую побывать языческим и христианским храмом. А еще насладитесь залитыми солнцем оранжевыми черепичными крышами, живописными двориками и колоритными цветными домами!

Организационные детали

В стоимость включён трансфер из вашего отеля в Белеке или Кунду и обратно (на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen Caravelle).