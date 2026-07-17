Представьте себя путешественником во времени на экскурсии из Белека в Старую Анталью. Вас ждет знакомство с уникальным историческим районом Калеичи, где каждый камень дышит историей. Ваш личный гид расскажет о

временах основания города, его эволюции и современности. Вы пройдете по мощеным улицам, где ограничено движение транспорта, что позволяет полностью погрузиться в атмосферу прошлого. Увидите знаменитые ворота Адриана, уникальный минарет Кесик и мечеть Коркут, которая сохранила следы различных культур. Ваше путешествие будет наполнено яркими впечатлениями от визита в Старый порт и восхождения на смотровую площадку, открывающую панорамные виды на Средиземное море и горы Тавр. Все организационные моменты уже продуманы: вас ждет удобный трансфер из отеля и возможность адаптации экскурсии под большее количество участников. Насладитесь неповторимым сочетанием культур, архитектуры и историй, которые оживут в рассказах вашего гида

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

История и легенды Старой города Антальи

Калеичи — сердце и душа Антальи. Вы узнаете, кем и когда был построен Старый город, кто жил здесь раньше и кто живет сейчас. А также рассмотрите сохранившиеся римские, византийские, османские и турецкие здания и узнаете их богатую историю. Кроме того, заглянете в Старый порт и подниметесь на смотровую площадку с видом на Средиземное море, горы Тавр и пляж Коньяалты.

Калеичи сквозь века

Вы увидите главные достопримечательности Старого города: ворота Адриана, построенные в честь римского императора, Республиканскую площадь, «усеченный» минарет Кесик и мечеть Коркут, успевшую побывать языческим и христианским храмом. А еще насладитесь залитыми солнцем оранжевыми черепичными крышами, живописными двориками и колоритными цветными домами!

Организационные детали