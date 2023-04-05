Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое

Погулять по извилистым улочкам исторического центра города и увидеть древние площади, башни и мечети

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Исследуя Старый город Калеичи, вы ощутите себя в 18-19 веках: здесь ограничено движение машин, никто никуда не спешит, на каждом шагу уютные и немного старомодные лавочки.

На этих душевных улицах прошли мое детство и юность — и я с радостью поделюсь с вами искренними историями о местной жизни, традициях и культурных особенностях.
Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
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Описание

Что вас ожидает

История и легенды Старой города Антальи

Калеичи — сердце и душа Антальи. Вы узнаете, кем и когда был построен Старый город, кто жил здесь раньше и кто живет сейчас. А также рассмотрите сохранившиеся римские, византийские, османские и турецкие здания и узнаете их богатую историю. Кроме того, заглянете в Старый порт и подниметесь на смотровую площадку с видом на Средиземное море, горы Тавр и пляж Коньяалты.

Калеичи сквозь века

Вы увидите главные достопримечательности Старого города: ворота Адриана, построенные в честь римского императора, Республиканскую площадь, «усеченный» минарет Кесик и мечеть Коркут, успевшую побывать языческим и христианским храмом. А еще насладитесь залитыми солнцем оранжевыми черепичными крышами, живописными двориками и колоритными цветными домами!

Организационные детали

В стоимость включён трансфер из вашего отеля в Белеке или Кунду и обратно (на комфортабельном микроавтобусе Volkswagen Caravelle).

во вторник и пятницу в 08:30

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля в Белеке или Кунду
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и пятницу в 08:30
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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