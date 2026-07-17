Представьте себя путешественником во времени на экскурсии из Белека в Старую Анталью. Вас ждет знакомство с уникальным историческим районом Калеичи, где каждый камень дышит историей. Ваш личный гид расскажет о
5 причин купить эту экскурсию
- 🕰 Погружение в атмосферу 18-19 веков
- 🏛 Уникальные исторические здания
- 🌅 Великолепные виды на Средиземное море
- 🚶♂️ Прогулка по уютным улочкам
- 📜 Интересные рассказы о местной жизни
Что можно увидеть
- Калеичи
- Старый порт
- Ворота Адриана
- Республиканская площадь
- Минaрет Кесик
- Мечеть Коркут
Описание экскурсии
История и легенды Старой города Антальи
Калеичи — сердце и душа Антальи. Вы узнаете, кем и когда был построен Старый город, кто жил здесь раньше и кто живет сейчас. А также рассмотрите сохранившиеся римские, византийские, османские и турецкие здания и узнаете их богатую историю. Кроме того, заглянете в Старый порт и подниметесь на смотровую площадку с видом на Средиземное море, горы Тавр и пляж Коньяалты.
Калеичи сквозь века
Вы увидите главные достопримечательности Старого города: ворота Адриана, построенные в честь римского императора, Республиканскую площадь, «усеченный» минарет Кесик и мечеть Коркут, успевшую побывать языческим и христианским храмом. А еще насладитесь залитыми солнцем оранжевыми черепичными крышами, живописными двориками и колоритными цветными домами!
Организационные детали
- В стоимость включён трансфер из вашего отеля в Белеке или Кунду и обратно
- Возможно провести экскурсию для большего количества участников. Стоимость можно уточнить в переписке с гидом.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля в Белеке или Кунду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Исмет — ваш гид в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1198 туристов
Я родился и вырос в Анталье, учился в школе в центре города. Окончил факультет английского языка и литературы в Измире. Во время учёбы работал гидом на западе Турции, в Бодруме.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очень понравилась экскурсия. Исмет приехал во время. Проводил экскурсию по живописным улочкам с минимальным количеством людей. Учел наши пожелания, чтобы зайти в аптеку по пути. Рассказ был интересный, с юмором. Отвечал на вопросы и не связанные с экскурсией,а просто с бытом людей. Мы были с ребенком, он не устал. Продолжительность экскурсии удобная в жару. Рекомендуем.
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В
Интересно, профессионально 🙂👍
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Ю
Огромное спасибо Исмету за познавательную экскурсию. Очень понравился старый город с его необыкновенными улочками и историей. Рассказ гида очень структурированный и интересный! Спасибо большое! Детям тоже очень понравилось!
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Н
Прекрасная экскурсия, всё очень понравилось! Однозначно рекомендуем!
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Т
Хотим выразить благодарность Исмету за прекрасно проведенную экскурсию. Столько новой информации от прекрасного рассказчика и человека, влюбленного в свою страну. Я много путешествую и могу сказать точно - Исмет профессионал своего дела. Если хотите получить удовольствие от проведенного на экскурсии времени - Вам сюда.
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П
Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии в старую Анталию с замечательным гидом Исметом. Экскурсия прошла на высшем уровне,Исмет оказался прекрасным рассказчиком, который знает историю города и умеет интересно преподнести материал.
Маршрут
Маршрут
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