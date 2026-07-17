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Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое

Погрузитесь в атмосферу 18-19 веков, гуляя по улочкам Старого города Калеичи с личным гидом
Представьте себя путешественником во времени на экскурсии из Белека в Старую Анталью. Вас ждет знакомство с уникальным историческим районом Калеичи, где каждый камень дышит историей. Ваш личный гид расскажет о
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временах основания города, его эволюции и современности.

Вы пройдете по мощеным улицам, где ограничено движение транспорта, что позволяет полностью погрузиться в атмосферу прошлого.

Увидите знаменитые ворота Адриана, уникальный минарет Кесик и мечеть Коркут, которая сохранила следы различных культур.

Ваше путешествие будет наполнено яркими впечатлениями от визита в Старый порт и восхождения на смотровую площадку, открывающую панорамные виды на Средиземное море и горы Тавр.

Все организационные моменты уже продуманы: вас ждет удобный трансфер из отеля и возможность адаптации экскурсии под большее количество участников.

Насладитесь неповторимым сочетанием культур, архитектуры и историй, которые оживут в рассказах вашего гида

5
13 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕰 Погружение в атмосферу 18-19 веков
  • 🏛 Уникальные исторические здания
  • 🌅 Великолепные виды на Средиземное море
  • 🚶‍♂️ Прогулка по уютным улочкам
  • 📜 Интересные рассказы о местной жизни
Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое
Из Белека в старую Анталью - путешествие в прошлое

Что можно увидеть

  • Калеичи
  • Старый порт
  • Ворота Адриана
  • Республиканская площадь
  • Минaрет Кесик
  • Мечеть Коркут

Описание экскурсии

История и легенды Старой города Антальи

Калеичи — сердце и душа Антальи. Вы узнаете, кем и когда был построен Старый город, кто жил здесь раньше и кто живет сейчас. А также рассмотрите сохранившиеся римские, византийские, османские и турецкие здания и узнаете их богатую историю. Кроме того, заглянете в Старый порт и подниметесь на смотровую площадку с видом на Средиземное море, горы Тавр и пляж Коньяалты.

Калеичи сквозь века

Вы увидите главные достопримечательности Старого города: ворота Адриана, построенные в честь римского императора, Республиканскую площадь, «усеченный» минарет Кесик и мечеть Коркут, успевшую побывать языческим и христианским храмом. А еще насладитесь залитыми солнцем оранжевыми черепичными крышами, живописными двориками и колоритными цветными домами!

Организационные детали

  • В стоимость включён трансфер из вашего отеля в Белеке или Кунду и обратно
  • Возможно провести экскурсию для большего количества участников. Стоимость можно уточнить в переписке с гидом.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля в Белеке или Кунду
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Исмет
Исмет — ваш гид в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1198 туристов
Я родился и вырос в Анталье, учился в школе в центре города. Окончил факультет английского языка и литературы в Измире. Во время учёбы работал гидом на западе Турции, в Бодруме.
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После окончания университета два года преподавал английский язык в военных училищах. Затем вернулся к работе в туризме. Чтобы иметь возможность проводить экскурсии для русскоговорящих путешественников, отправился учиться на факультет русского языка в Казахстан. И вот уже 22 года работаю гидом. С русским языком связана и личная история: моя жена родом из Беларуси, у нас двое детей. Я с радостью покажу вам мою родную страну и расскажу о её культуре и традициях!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Юлия
Очень понравилась экскурсия. Исмет приехал во время. Проводил экскурсию по живописным улочкам с минимальным количеством людей. Учел наши пожелания, чтобы зайти в аптеку по пути. Рассказ был интересный, с юмором. Отвечал на вопросы и не связанные с экскурсией,а просто с бытом людей. Мы были с ребенком, он не устал. Продолжительность экскурсии удобная в жару. Рекомендуем.
Очень понравилась экскурсия. Исмет приехал во время. Проводил экскурсию по живописным улочкам с минимальным количеством людей.
Очень понравилась экскурсия. Исмет приехал во время. Проводил экскурсию по живописным улочкам с минимальным количеством людей.
Очень понравилась экскурсия. Исмет приехал во время. Проводил экскурсию по живописным улочкам с минимальным количеством людей.
Очень понравилась экскурсия. Исмет приехал во время. Проводил экскурсию по живописным улочкам с минимальным количеством людей.
Очень понравилась экскурсия. Исмет приехал во время. Проводил экскурсию по живописным улочкам с минимальным количеством людей.
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В
Интересно, профессионально 🙂👍
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Ю
Огромное спасибо Исмету за познавательную экскурсию. Очень понравился старый город с его необыкновенными улочками и историей. Рассказ гида очень структурированный и интересный! Спасибо большое! Детям тоже очень понравилось!
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Н
Прекрасная экскурсия, всё очень понравилось! Однозначно рекомендуем!
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Т
Хотим выразить благодарность Исмету за прекрасно проведенную экскурсию. Столько новой информации от прекрасного рассказчика и человека, влюбленного в свою страну. Я много путешествую и могу сказать точно - Исмет профессионал своего дела. Если хотите получить удовольствие от проведенного на экскурсии времени - Вам сюда.
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П
Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии в старую Анталию с замечательным гидом Исметом. Экскурсия прошла на высшем уровне,Исмет оказался прекрасным рассказчиком, который знает историю города и умеет интересно преподнести материал.

Маршрут
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был продуман идеально, время пролетело незаметно, и мы узнали много нового о культуре и истории Турции. Исмет нашел подход к каждому, включая детей, и сумел увлечь нас своим рассказом. Мы остались довольны экскурсией и рекомендуем Исмета всем, кто хочет познакомиться со старой Анталией.

Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии в старую Анталию с замечательным гидом Исметом. Экскурсия прошла на
Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии в старую Анталию с замечательным гидом Исметом. Экскурсия прошла на
Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии в старую Анталию с замечательным гидом Исметом. Экскурсия прошла на
Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии в старую Анталию с замечательным гидом Исметом. Экскурсия прошла на
Хочу поделиться своими впечатлениями об экскурсии в старую Анталию с замечательным гидом Исметом. Экскурсия прошла на
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