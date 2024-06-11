Демре - Мира - Кекова: индивидуальная поездка из Белека

Демре - Мира - Кекова
Давайте покинем шумные пляжи и отправимся на южный берег Турции? Здесь расположился древний город Демре — в далеком прошлом его называли Мирой. Именно в нем родился и служил вплоть до
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своей смерти Николай Чудотворец. Мы прогуляемся к названной в честь него церкви, увидим старинные ликийские гробницы и амфитеатр. А если желаете, можете прокатиться на яхте к острову Кекова и разглядеть руины затонувшего города.

Демре - Мира - Кекова: индивидуальная поездка из Белека
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная поездка из Белека
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная поездка из Белека
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 07:00

Что вас ожидает:

  • Демре
  • Церковь святого Николая Чудотворца
  • Мира
  • Ликийские скальные гробницы
  • Остров Кекова
  • Остров Симена

Описание экскурсии

Затонувший город, христианские святыни и ликийские гробницы Демре (Мира) стал одним из важных центров распространения христианства благодаря Николаю Чудотворцу, который жил и служил в этом городе всю жизнь. Он является одним из самых почитаемых святых, защищает от бед и несчастий, покровительствует путешественникам, морякам, детям и молодежи. После смерти он был похоронен в церкви, где прослужил епископом. В ходе экскурсии мы увидим ликийские скальные гробницы, сохранившиеся с древних времён, и римский театр. Осмотрим остров Кекова — город под водой, остров Симена и античную крепость.

Ежедневно в 06:00, 07:00

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Демре
  • Церковь святого Николая Чудотворца
  • Мира
  • Ликийские скальные гробницы
  • Остров Кекова
  • Остров Симена
Что включено
  • Услуги гида
  • Wi-Fi
  • Вода (три бутылки)
  • Транспорт (минивэн на 10 человек)
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Входной билет в Церковь святого Николая Чудотворца - 17 Евро с человека, дети до 8 лет - бесплатно
  • Входной билет в Ликийские скальные гробницы - 13 Евро с человека, дети до 8 лет - бесплатно
  • Обед - 250 лир с человека, дети до 0-6 лет - бесплатно, дети 6-12 лет - скидка 50%
  • Прогулка на яхте на острова Кекова и Симена - за дополнительную плату
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00, 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города до начала тура
  • Захватите деньги на личные расходы, обед, сувениры и подарки
  • Экскурсия проводится из регионов Белек, Кунду. Место встречи ваш отель
  • Весь транспорт имеет лицензионный сертификат Д-2 и страховку для пассажиров во время трансфера и экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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