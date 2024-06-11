Давайте покинем шумные пляжи и отправимся на южный берег Турции? Здесь расположился древний город Демре — в далеком прошлом его называли Мирой. Именно в нем родился и служил вплоть до

своей смерти Николай Чудотворец. Мы прогуляемся к названной в честь него церкви, увидим старинные ликийские гробницы и амфитеатр. А если желаете, можете прокатиться на яхте к острову Кекова и разглядеть руины затонувшего города.

Описание экскурсии

Затонувший город, христианские святыни и ликийские гробницы Демре (Мира) стал одним из важных центров распространения христианства благодаря Николаю Чудотворцу, который жил и служил в этом городе всю жизнь. Он является одним из самых почитаемых святых, защищает от бед и несчастий, покровительствует путешественникам, морякам, детям и молодежи. После смерти он был похоронен в церкви, где прослужил епископом. В ходе экскурсии мы увидим ликийские скальные гробницы, сохранившиеся с древних времён, и римский театр. Осмотрим остров Кекова — город под водой, остров Симена и античную крепость.