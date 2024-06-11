Давайте покинем шумные пляжи и отправимся на южный берег Турции? Здесь расположился древний город Демре — в далеком прошлом его называли Мирой. Именно в нем родился и служил вплоть до
Ближайшие даты:
Время начала: 06:00, 07:00
Что вас ожидает:
- Демре
- Церковь святого Николая Чудотворца
- Мира
- Ликийские скальные гробницы
- Остров Кекова
- Остров Симена
Описание экскурсии
Затонувший город, христианские святыни и ликийские гробницы Демре (Мира) стал одним из важных центров распространения христианства благодаря Николаю Чудотворцу, который жил и служил в этом городе всю жизнь. Он является одним из самых почитаемых святых, защищает от бед и несчастий, покровительствует путешественникам, морякам, детям и молодежи. После смерти он был похоронен в церкви, где прослужил епископом. В ходе экскурсии мы увидим ликийские скальные гробницы, сохранившиеся с древних времён, и римский театр. Осмотрим остров Кекова — город под водой, остров Симена и античную крепость.
Ежедневно в 06:00, 07:00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Демре
- Церковь святого Николая Чудотворца
- Мира
- Ликийские скальные гробницы
- Остров Кекова
- Остров Симена
Что включено
- Услуги гида
- Wi-Fi
- Вода (три бутылки)
- Транспорт (минивэн на 10 человек)
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Входной билет в Церковь святого Николая Чудотворца - 17 Евро с человека, дети до 8 лет - бесплатно
- Входной билет в Ликийские скальные гробницы - 13 Евро с человека, дети до 8 лет - бесплатно
- Обед - 250 лир с человека, дети до 0-6 лет - бесплатно, дети 6-12 лет - скидка 50%
- Прогулка на яхте на острова Кекова и Симена - за дополнительную плату
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:00, 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 14 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- На экскурсии вам будет комфортно в удобной одежде и обуви, желательно смотреть прогноз погоды города до начала тура
- Захватите деньги на личные расходы, обед, сувениры и подарки
- Экскурсия проводится из регионов Белек, Кунду. Место встречи ваш отель
- Весь транспорт имеет лицензионный сертификат Д-2 и страховку для пассажиров во время трансфера и экскурсии
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белека
Похожие экскурсии из Белека
Индивидуальная
12 часов
Белек: Путешествие к храму Святого Николая и древнему Мира
Загадочный Демре и величественный Мира ждут вас. Откройте тайны древних цивилизаций и узнайте историю настоящего Санта Клауса
Сегодня в 13:00
Завтра в 05:00
€400 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Из Белека к озеру Салда: побег от жары в турецкие Мальдивы
Погрузитесь в прохладу бирюзовых вод озера Салда, насладитесь уникальными пейзажами и целебной грязью вдали от жары Белека
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
333€300 за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Античный город Мира и храм Святого Николая: историческое путешествие
Погрузитесь в историю античного мира, посетив руины Миры и храм Святого Николая в Демре. Откройте для себя богатое наследие Ликии
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
444€400 за всё до 4 чел.