Анна проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Церковь ⛪ Святого Николая в Демре. Это место упокоения Николая Угодника — одногго из самых значимых христианских святых. Вы осмотрите саркофаг, где до XI века хранились его мощи, и сможете обратиться к святителю с молитвами. Услышите о чудесах и удивительной жизни Николая, а также полюбуетесь фресками XI и XII веков.

Античный город Мира. Когда-то это была столица государства Ликийского — вы услышите о ее судьбе, о впечатляющих сооружениях, которые возводили здесь в честь римских императоров. О величии города расскажет амфитеатр, который который вмещал до 10 000 человек, а также скальные гробницы богатейших ликийцев.

Прогулка на яхте 🛥️ возле острова Кекова. Вы проплывете мимо античной крепости, затонувших амфор и гробниц. А после мы бросим якорь, чтобы искупаться в бирюзовых водах и отдохнуть после жаркого дня.

Программа

Сбор путешественников и отправление из отелей (03:00 – 04:30)

Остановка в горах ⛰️ для завтрака (около 08:00)

Посещение иконного Центра Святого Николая Угодника

Посещение церкви Святого Николая Угодника (паломничество к саркофагу)

Прогулка на яхте 🛥️ около затонувшего острова Кекова и античного города Долихисте, античного полуострова Симена и античного города Теймусса + остановка для купания

Остановка на обед в ресторане

Посещение античного город Мира (Греко-Римский амфитеатр, Ликийские скальные гробницы)

Обратное отправление (15:30 – 16:30)

Возвращение в отели (20:00 – 21:00)

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳

— С собой обязательно возьмите паспорт

— Экскурсию ⛳ для вас проведет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды

— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов

— Расстояние от центра Белека до Демре 186 км

— Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе 🚌, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость

— Трансфер от/до отеля

— Услуги русскоговорящего экскурсовода

— Обед (шведский стол, напитки не включены)

— Прогулка на яхте 🛥️ возле затонувшего Острова Кекова и античного города Долихисте, античного полуострова Симена и античного города Теймусса

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— Напитки

— Завтрак (возьмите ланч бокс из отеля)

— Входной билет в «Церковь ⛪ Святого Николая Угодника» — 50 TL

— Входной билет в «Античный город Мира» — 45 TL