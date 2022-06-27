Анна проводит ещё 5 экскурсий

Из Белека - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Посетить церковь св. Николая, увидеть руины и поплавать на яхте у затонувшего города
Эта экскурсия объединяет христианские святыни, античные древности и яхтенную прогулку. Вы отправитесь в Демре, где прикоснетесь к саркофагу святителя Николая и рассмотрите фрески. В Мире посетите огромный амфитеатр и приглядитесь к лицам на скальных гробницах. А поплаваете возле города Кекова, опустившегося под воду после землетрясения.
Церковь Святого Николая в Демре. Это место упокоения Николая Угодника — одного из самых значимых христианских святых. Вы осмотрите саркофаг, где до XI века хранились его мощи, и сможете обратиться к святителю с молитвами. Услышите о чудесах и удивительной жизни Николая, а также полюбуетесь фресками XI и XII веков.
Античный город Мира. Когда-то это была столица государства Ликийского — вы услышите о ее судьбе, о впечатляющих сооружениях, которые возводили здесь в честь римских императоров. О величии города расскажет амфитеатр, который вмещал до 10 000 человек, а также скальные гробницы богатейших ликийцев.
Прогулка на яхте возле острова Кекова. Вы проплывете мимо античной крепости, затонувших амфор и гробниц. А после мы бросим якорь, чтобы искупаться в бирюзовых водах и отдохнуть после жаркого дня.
Программа экскурсии
Между 4:00–4:30 Заберём вас от отеля (точное время зависит от того, где вы находитесь) 8:00 Остановка в горах для завтрака 9:30 Иконный Центра Святого Николая Угодника 10:00 Церковь Святого Николая Угодника
осмотр фресок в Церкви Святого Николая Угодника
осмотр напольной мозаики в Церкви Святого Николая
паломничество к саркофагу Святого Николая Угодника
11:00 Античный город Мира
осмотр Ликийских скальных гробниц
посещение Амфитеатра античного города Мира
12:00 Остановка на обед в ресторане13:00 Прогулка на яхте + остановка для купания (2 часа)
осмотр с корабля полуострова Симена
осмотр с корабля затонувшего острова Кекова
остановка в бухте для купания
15:30 Отправление в обратную дорогу19:30–20:00 Возвращение в отель
Организационные детали
От центра Белека до Демре 185 км, около 3,5 часов + остановки
Транспорт: до 19 посадочных мест — Volkswagen Crafter, Mercedes-Benz Sprinter), от 20 до 32 — Anadolu Isuzu Novo, Otokar Sultan (Navigo), Temsa Prestij), от 40 до 46 — Mercedes-Benz Travego, MAN Lion’s Coach, Temsa Safari
Всю информацию гид даёт в автобусе, на локациях у вас будет свободное время
В экскурсию включены шопинг-заезды
Последовательность локаций может меняться в зависимости от погоды и других факторов — решение принимает гид на месте
С вами будет один из русскоговорящих гидов нашей команды
В стоимость включено
билет в церковь Святого Николая Угодника (в билете MIDI)
билет в Миру (в билете MIDI)
обед (шведский стол или фиксированное меню)
прогулка на яхте + остановка для купания (2 часа)
страховой полис
трансфер из районов: Боазкент, Белек, Кадрие
Что не входит в стоимость
билет в церковь Святого Николая Угодника (для 8 лет и старше) — €17 (в билете MINI), по желанию
билет в Миру (для 8 лет и старше) — €13 (в билете MINI), по желанию
напитки, личные расходы
завтрак
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
MINI - От 8 лет и старше (без входных билетов)
€64
MIDI - От 8 лет и старше (с входными билетами)
€96
От 4 до 7 лет
€35
Дeти до 3 лет (с посадочным местом)
€35
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего отеля / места встречи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 7 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 13465 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Алена
Всем рекомендую эту экскурсию. Наша тур стоил 37 евро, в то время как в отеле такую же предлагали за 65 долларов. 19 июня 2022 г я со своими родными поехали читать дальшеуменьшить
в этот тур и не пожалели, сначала очень сомневались, так как ехать из Белека за 180 км по жаре не очень то хотелось. Но желание посетить святыню было велико. Из Белека нас забрали на небольшом бусе, а потом в Анталии мы пересели в большой комфортабельный автобус, с прекрасным кондиционером и что примечательно с огромным запасом бесплатной воды. Дорогой нас немного укачало, так как она была местами очень извилистой, поэтому рекомендую заранее приготовить таблетки от укачивания. Время в пути прошло незаметно, так как гид Виктория постоянно давала интересную информацию вперемешку с анекдотами. Рекомендую ее вам как хорошего и профессионального гида с большим опытом работы. Сначала посетили церковную лавку, но иконы в ней оказались дороговатыми, поэтому возле самой церкви есть огромный выбор икон на любой вкус. По поверяю можно приложить иконы к гробнице Николая Угодника, поэтому их надо приобрести до посещения, что мы и сделали. Далее был осмотр античных достопримечательностей амфитеатра и гробниц, по времени ушло примерно минут 30, в жаркое время этого достаточно. Далее на яхте открываются прекрасные виды средиземноморских пейзажей, затонувший город лично меня не очень впечатлил. Обстановка на яхте и купание было потрясающим. Мы попробовали настоящий турецкий кофе за отдельную плату. Ах да пропустила обед - он был бесплатным и вкусным, напитки отдельно были платными. На обратной дороге рассказ Виктории был дозирован и мы успели немного отдохнуть и поспать. Всем желаю прекрасного тура!
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VOLKOVA
Конечно конец июня- не самое лучшее время для экскурсий. Но поездка стоила того! Нас избрали из Белека на такси и довезли до места,где нас ждал микроавтобус. Часто дороги туристы проспали, а читать дальшеуменьшить
потом гид Марина практически не прерываясь вела рассказ о Турции,ее истории и культуре. Познавательно,но не занудно,с юмором и с огоньком))) Демре- знаковое место, ликийские места- необыкновенные,прогулка на яхте- отличная (особенно черепахи карета- карета))). Да- жарко, да- дорога тяжёлая,но красиво и интересно. Мы остались довольны
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Е
Екатерина
Замечательная поездка в Демре! Мы взяли индивидуальную экскурсию и ни секунды не пожалели. Комфортабельный автобус с профессиональным водителем, отличный гид Марина, которая рассказывала нам не только о нашем маршруте, но читать дальшеуменьшить
и о Турции в целом. Нам очень повезло с гидом: Марина решала все вопросы, любые наши пожелания не оставались без внимания! с учётом того, что поездка была индивидуальной, мы могли решать, что посмотрим сначала, а что-то конце. Посетили Храм Николая Чудотворца, невероятное место. А ещё искупались, недалеко от Симены, насладились великолепными видами:-) Марина рассказала, что в этом регионе выращивают голубого краба .В конце нашей экскурсии мы попросили завести нас в ресторанчик, где подают голубого краба:-) и мы попробовали его на вкус:-) отличная поездка!
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О
Оксана
Ильяс замечательный гид,рассказывал интересно,легко и с юмором. Узнали много нового. Спасибо ему за хорошее настроение и приятные воспоминания. Кстати,желание сбылось!!! (он поймёт😀)
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И
Ирина
Всё хорошо, только длинная дорога из Белека. Вчера еле на ужин успели.
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Л
Лидия
На экскурсии мы были с дочкой. Нам очень понравилось. Экскурсия была насыщенная, объемная. Гид Марина очень интересно рассказывала. Но были и отрицательные моменты. Нам выделили очень неудобный микроавтобус. Колени упирались в соседнее сиденье. Хотелось бы вам пожелать улучшить качество перевозки туристов. Всего хорошего.
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