Анна проводит ещё 5 экскурсий

Церковь ⛪ Святого Николая в Демре. Это место упокоения Николая Угодника — одногго из самых значимых христианских святых. Вы осмотрите саркофаг, где до XI века хранились его мощи, и сможете обратиться к святителю с молитвами. Услышите о чудесах и удивительной жизни Николая, а также полюбуетесь фресками XI и XII веков.
Античный город Мира. Когда-то это была столица государства Ликийского — вы услышите о ее судьбе, о впечатляющих сооружениях, которые возводили здесь в честь римских императоров. О величии города расскажет амфитеатр, который который вмещал до 10 000 человек, а также скальные гробницы богатейших ликийцев.
Прогулка на яхте 🛥️ возле острова Кекова. Вы проплывете мимо античной крепости, затонувших амфор и гробниц. А после мы бросим якорь, чтобы искупаться в бирюзовых водах и отдохнуть после жаркого дня.
Программа
Как проходит экскурсия ⛳
— С собой обязательно возьмите паспорт
— Экскурсию ⛳ для вас проведет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды
— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов
— Расстояние от центра Белека до Демре 186 км
— Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе 🚌, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.
Что входит в стоимость
— Трансфер от/до отеля
— Услуги русскоговорящего экскурсовода
— Обед (шведский стол, напитки не включены)
— Прогулка на яхте 🛥️ возле затонувшего Острова Кекова и античного города Долихисте, античного полуострова Симена и античного города Теймусса
Дополнительно оплачиваются (по желанию)
— Напитки
— Завтрак (возьмите ланч бокс из отеля)
— Входной билет в «Церковь ⛪ Святого Николая Угодника» — 50 TL
— Входной билет в «Античный город Мира» — 45 TL