Анна проводит ещё 5 экскурсий

Из Белека — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова

Посетить церковь св. Николая, увидеть руины и поплавать на яхте у затонувшего города

Анна
Анна – экскурсионное агентство из Белека
Эта экскурсия ⛳ объединяет христианские святыни, античные древности и яхтенную прогулку 👣.

В группе до 40 человек вы отправитесь в Демре, где прикоснетесь к саркофагу святителя Николая и рассмотрите фрески.

В Мире посетите огромный амфитеатр и приглядитесь к лицам на скальных гробницах.

А поплаваете возле города Кекова, опустившегося под воду после землетрясения.
Задать вопросОбычно отвечает за 35 мин.
  • 👥Групповая
  • 🚌На автобусе
  • 🧒Подходит для детей
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 13 часов
  • 👫 Группа не более 40 человек

  • €30 за человека

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Из Белека — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Белека — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова

Что вас ожидает

Церковь ⛪ Святого Николая в Демре. Это место упокоения Николая Угодника — одногго из самых значимых христианских святых. Вы осмотрите саркофаг, где до XI века хранились его мощи, и сможете обратиться к святителю с молитвами. Услышите о чудесах и удивительной жизни Николая, а также полюбуетесь фресками XI и XII веков.

Античный город Мира. Когда-то это была столица государства Ликийского — вы услышите о ее судьбе, о впечатляющих сооружениях, которые возводили здесь в честь римских императоров. О величии города расскажет амфитеатр, который который вмещал до 10 000 человек, а также скальные гробницы богатейших ликийцев.

Прогулка на яхте 🛥️ возле острова Кекова. Вы проплывете мимо античной крепости, затонувших амфор и гробниц. А после мы бросим якорь, чтобы искупаться в бирюзовых водах и отдохнуть после жаркого дня.

Программа

  • Сбор путешественников и отправление из отелей (03:00 – 04:30)
  • Остановка в горах ⛰️ для завтрака (около 08:00)
  • Посещение иконного Центра Святого Николая Угодника
  • Посещение церкви Святого Николая Угодника (паломничество к саркофагу)
  • Прогулка на яхте 🛥️ около затонувшего острова Кекова и античного города Долихисте, античного полуострова Симена и античного города Теймусса + остановка для купания
  • Остановка на обед в ресторане
  • Посещение античного город Мира (Греко-Римский амфитеатр, Ликийские скальные гробницы)
  • Обратное отправление (15:30 – 16:30)
  • Возвращение в отели (20:00 – 21:00)

Организационные детали

Как проходит экскурсия ⛳
— С собой обязательно возьмите паспорт
— Экскурсию ⛳ для вас проведет один из профессиональных гидов-историков из нашей команды
— Программа может меняться в зависимости от погоды или других факторов
— Расстояние от центра Белека до Демре 186 км
— Детям до 6 лет отдельное кресло в автобусе 🚌 не предоставляется. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6 лет занимал отдельное кресло в автобусе 🚌, то при заказе нужно оформить для него отдельный билет.

Что входит в стоимость
— Трансфер от/до отеля
— Услуги русскоговорящего экскурсовода
— Обед (шведский стол, напитки не включены)
— Прогулка на яхте 🛥️ возле затонувшего Острова Кекова и античного города Долихисте, античного полуострова Симена и античного города Теймусса

Дополнительно оплачиваются (по желанию)
— Напитки
— Завтрак (возьмите ланч бокс из отеля)
— Входной билет в «Церковь ⛪ Святого Николая Угодника» — 50 TL
— Входной билет в «Античный город Мира» — 45 TL

Начало и место завершения
🚩 у вашего отеля
Из Белека — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Белека — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Белека — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Белека — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Белека — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Белека — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Белека — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Белека — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Белека — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Белека — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Белека — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Белека — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Белека — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Белека — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Белека — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Белека — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Белека — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Белека — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Белека — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Белека — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
Из Белека — по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 40 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Анна
Анна
Здравствуйте! Меня зовут Анна, я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем вам интересные экскурсии в таких регионах, как Алания, Сиде, Анталия, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
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Анна проводит ещё 5 экскурсий

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