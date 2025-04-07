Посещение огромного развлекательного комплекса расположенного на территории 50000 м
Вы можете посетить Dino Park, кинотеатр, музей 🖼 скелетов динозавров, Cartoon Park, Camel Trophy Park, Бассейн с акулами, бассейн с пингвнами, зоопарк, аквариум, террариум, птичий рай.
Что не входит
- Сбор гостей будет из отелей расположенных в регионах Белек
- Кунду
- Лара
- Анталья-центр
- другие регионы по запросу и за доп. оплату
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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BREEZES T.
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BREEZES T. проводит ещё 5 экскурсий
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