1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Историческое путешествие из Белека: Перге, Аспендос, Куршунлу
Познайте тайны древних городов Перге и Аспендос и насладитесь красотой национального парка Куршунлу
«Величественный Аспендос и парк Куршунлу»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€320 за всё до 4 чел.
скидка
19%
Групповая
13 часов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Белека
Каппадокия во всей красе: от подземных городов до полета на воздушном шаре - удивительное приключение
Начало: У вашего отеля
«Посещение национального парка под открытым небом Гёреме (не музея)»
10 июня в 04:00
13 июня в 04:00
67€54 за человека
Групповая
6 часов
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: среда, Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$17 за человека
Групповая
4 часа
Ночное шоу в Легендарном Парке Развлечений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда - Суббота
11 июня в 20:00
13 июня в 20:00
$20 за человека
Индивидуальная
8 часов
Античный Фазелис и живописный парк Улупынар
Начало: Ваш отель
«После посещения города мы отправимся в природный парк Улупынар и прогуляемся среди пейзажей невероятной флоры»
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$575 за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММария19 мая 2024Спонтанно, собрались на экскурсию, была прохладная погода, а у мужа День рождения. Турция богатая и разнообразная страна, это наша первая экскурсия
- ССветлана20 февраля 2024Поездка была просто бесподобна. Забронировали тур на трипстере. Сразу пришло подробное письмо на вацап от организатора. Вопросов не осталось. Забрали
- ААндрей18 октября 2023Пару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретили рассвет и провели закат)
- ННаталья15 августа 2023Несмотря на жару, экскурсия прошла на одном дыхании. Фатима очень пунктуальна. Её отличительные качества: дружелюбность и оптимизм. Отвечала на все, возникшие у нас вопросы. Достаточно неплохо осветила исторические аспекты заявленной темы
- ААлександр12 августа 2023Фатма провела прекрасную экскурсию подстраивалась под нас (интерес, скорость ходьбы ну и все в этом роде) материал явно очень хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Парки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
Какие места ещё посмотреть в Белеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "Парки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 17 до 575 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите самую интересную из 5 экскурсий в Белеке на 2024 год по теме «Парки», 22 ⭐ отзыва, цены от €17. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август