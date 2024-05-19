Экскурсии по паркам Белека

Найдено 5 экскурсий в категории «Парки» в Белеке, цены от €17, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Белека - в Перге, Аспендос и Куршунлу
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Историческое путешествие из Белека: Перге, Аспендос, Куршунлу
Познайте тайны древних городов Перге и Аспендос и насладитесь красотой национального парка Куршунлу
«Величественный Аспендос и парк Куршунлу»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
320 за всё до 4 чел.
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
13 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии: 2-дневное приключение из Белека
Каппадокия во всей красе: от подземных городов до полета на воздушном шаре - удивительное приключение
Начало: У вашего отеля
«Посещение национального парка под открытым небом Гёреме (не музея)»
10 июня в 04:00
13 июня в 04:00
6754 за человека
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Групповая
6 часов
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Расписание: среда, Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$17 за человека
Ночное шоу в Легендарном Парке Развлечений
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
Ночное шоу в Легендарном Парке Развлечений
Начало: Ваш отель
Расписание: Среда - Суббота
11 июня в 20:00
13 июня в 20:00
$20 за человека
Античный Фазелис и живописный парк Улупынар
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Античный Фазелис и живописный парк Улупынар
Начало: Ваш отель
«После посещения города мы отправимся в природный парк Улупынар и прогуляемся среди пейзажей невероятной флоры»
Расписание: Ежедневно в 08:00, 09:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$575 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Мария
    19 мая 2024
    Из Белека - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    Спонтанно, собрались на экскурсию, была прохладная погода, а у мужа День рождения. Турция богатая и разнообразная страна, это наша первая экскурсия
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    по историческим местам в Турции и мы очень довольны! Это восторг! Атмосфера древних городов, которые превосходно сохранились, незабываема. Понравился заповедник, парк с водопадами. Фатма-наш великолепный гид! Приятно провели время и узнали много нового. Отличное знание истории и хорошая подача информации. Когда вернемся в Турцию, хотим, обязательно, съездить с Фатмой ещё куда-нибудь 🌸

    Спонтанно, собрались на экскурсию, была прохладная погода, а у мужа День рожденияСпонтанно, собрались на экскурсию, была прохладная погода, а у мужа День рожденияСпонтанно, собрались на экскурсию, была прохладная погода, а у мужа День рождения
  • С
    Светлана
    20 февраля 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
    Поездка была просто бесподобна. Забронировали тур на трипстере. Сразу пришло подробное письмо на вацап от организатора. Вопросов не осталось. Забрали
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    вовремя из отеля. Тур организован как по нотам. Ехали до Каппадокии около 8 часов. Совсем не тяжело. Каждые 1,5 часа остановки. На перевале поиграли в снежки, в горах чудные виды. С туалетом проблем нет, везде бесплатные. Приехали в Каппадокию с сразу экскурсии, одна за одной. Парк, видовые площадки, все входит в стоимость. Гид Сердар великолепно все рассказывал. Ко всем туристам был очень внимателен. Вечером приехали в отель на ночевку, поужинали. Все без задержек и проволочек. Утром поехали кататься на шарах, Сердар все заранее забронировал и организовал. Шары были за дополнительную плату, но это того стоит. После шаров двинулись домой и уже вечером были в своем отеле. Всем рекомендую этот тур.

    Поездка была просто бесподобна. Забронировали тур на трипстере. Сразу пришло подробное письмо на вацап от организатораПоездка была просто бесподобна. Забронировали тур на трипстере. Сразу пришло подробное письмо на вацап от организатораПоездка была просто бесподобна. Забронировали тур на трипстере. Сразу пришло подробное письмо на вацап от организатора
  • А
    Андрей
    18 октября 2023
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Белека
    Пару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретили рассвет и провели закат)
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    На шаре не полетали, т. к. цена начала шкалить от 270 до 370 евро за полет, но за 15 долларов в долине любви с квадрокоптера сняли бомбические видео на фоне шаров. Очень повезло нам с гидом. Гид Султан - профи своего дела! Он решал все задачи просто, профессионально и с юмором) Одним словом - рекомендасьен. Для двух дней очень насыщенно!

    Пару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретилиПару часов назад вернулись из поездки, все прошло отлично! Посетили несколько долин, покатались на квадроциклах, встретили
  • Н
    Наталья
    15 августа 2023
    Из Белека - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    Несмотря на жару, экскурсия прошла на одном дыхании. Фатима очень пунктуальна. Её отличительные качества: дружелюбность и оптимизм. Отвечала на все, возникшие у нас вопросы. Достаточно неплохо осветила исторические аспекты заявленной темы
  • А
    Александр
    12 августа 2023
    Из Белека - в Перге, Аспендос и Куршунлу
    Фатма провела прекрасную экскурсию подстраивалась под нас (интерес, скорость ходьбы ну и все в этом роде) материал явно очень хорошо
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    знает до этого 10 дет работала с туроператорами. Всегда интересно слушать местного жителя и показать может те уголки в которые большие тур автобусы не заезжают. Так же посоветовала и помогла с организацией вечера посетили Огни Анатолии в Аспедоса. Это были прекрасные эмоции которые запомним на долго.

    Фатма провела прекрасную экскурсию подстраивалась под нас (интерес, скорость ходьбы ну и все в этом роде)Фатма провела прекрасную экскурсию подстраивалась под нас (интерес, скорость ходьбы ну и все в этом роде)Фатма провела прекрасную экскурсию подстраивалась под нас (интерес, скорость ходьбы ну и все в этом роде)

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Парки»

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  1. Из Белека - в Перге, Аспендос и Куршунлу
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  3. Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
  4. Ночное шоу в Легендарном Парке Развлечений
  5. Античный Фазелис и живописный парк Улупынар
Какие места ещё посмотреть в Белеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Каньоны Кепрюлю
  5. The land of legends
  6. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "Парки" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 17 до 575 со скидкой до 19%. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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