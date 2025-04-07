Насиб С. – Гид из Белека

Любителей активного отдыха и потайных, нетуристических мест приглашаем в увлекательное путешествие на джипах по окрестностям Белека.



Вы побываете в горах ⛰️ Торос, насладитесь красивой природой и экстремальной ездой.