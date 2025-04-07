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Джиппинг в Белеке

Насиб С.
Насиб С. – Гид из Белека
Любителей активного отдыха и потайных, нетуристических мест приглашаем в увлекательное путешествие на джипах по окрестностям Белека.

Вы побываете в горах ⛰️ Торос, насладитесь красивой природой и экстремальной ездой.
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  • 👥Групповая
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🏆Активный отдых
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Группа не более 25 человек

  • $25 за человека

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Джиппинг в Белеке
Джиппинг в Белеке

Что вы увидите

  • Джип сафари
  • горы Торос
Экскурсионная программа:• Сбор туристов из всех отелей по регионам;
  • Маршрут походит по горам Торос;
  • Остановки для купания 2 разных местах;
  • Обед;
  • Остановка на чай;
  • Экстремальная езда.

Организационные детали:

  • Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник, крем от загара, солнцезащитные очки и деньги на личные расходы.
Что входит
  • Трансфер на джипах от и до отеля
  • Обед (куриный шашлык или запеченная форель и рис, салат)
  • Страховка
  • Услуга гида.
Что не входит
  • Личные расходы (фотографии, сувениры и т. д. )
  • Любые напитки во время экскурсии.
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
Джиппинг в Белеке
Джиппинг в Белеке
Джиппинг в Белеке
Джиппинг в Белеке

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 25 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Насиб С.
Насиб С.
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