Активный тур в национальном парке Кёпрюлю с рафтингом по реке Кёпрючай (около 10 км) и джип-сафари к каньону Тазы. Подходит для любителей природы, горных пейзажей и умеренного экстрима.
Описание экскурсии
Активный тур в национальном парке Кёпрюлю с посещением сразу двух каньонов. Первая часть программы — рафтинг по горной реке Кёпрючай (около 10 км). Маршрут проходит через ущелья и пороги лёгкой сложности, поэтому подходит даже для новичков. Возможен сплав на рафте с инструктором (10–12 мест) или на двухместном каяке. После рафтинга — отдых, душ и обед в ресторане на берегу реки. Во время обеда можно наблюдать, как продолжается сплав других групп. Во второй половине дня — джип-сафари по территории национального парка. По пути вы проедете древние римские мосты, включая мост Олук II века н. э. Далее подъём по горному серпантину к каньону Тазы. На смотровой площадке будет свободное время для прогулки и фотографий. При желании часть спуска можно совершить на мегазиплайне длиной около 2 км. (дополнительно). Тур сочетает рафтинг, поездку на джипах и посещение двух каньонов за один день. Важная информация:
Активный тур, включающий рафтинг и поездку по горным дорогам на джипах • Рафтинг подходит для новичков, но необходимо уверенно чувствовать себя в воде • Длина сплава — около 10 км.
- Поездка в каньон Тазы проходит по горному серпантину • Посещение официальной смотровой площадки каньона Тазы (вход ~500 TL, оплачивается на месте) — по желанию; при отказе от входного билета предусмотрена остановка у каньона с панорамным видом с другого ракурса.
- Возможен спуск на мегазиплайне (за доплату), ограничение по весу — от 25 до 125 кг • Возможно намокание одежды — рекомендуется сменная одежда • Обувь должна быть удобной и закреплённой на ноге (не шлёпанцы) • Дорога до базы может занимать до 2–3 часов в одну сторону • Тур не рекомендуется беременным и людям с серьёзными проблемами спины или суставов • Нацпарк находится далеко от отелей: из ближайших регионов дорога занимает около 45 минут, из самых удалённых — от 3 часов, поэтому перед бронированием рекомендуем проверить расстояние от вашего отеля.
Среда Пятница
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Неповторимой красоты Тазы Каньон
- Национальный Парк Кёпрюлю Каньон
- Горную реку Кёпрючай, у берегов которой в 466 г. до Н.Э. произошла Битва при Эвримедонте
- Римский каменный мост Олук 2 в нэ
- Римский каменный мост Бюгрюм 2 в нэ
Что включено
- Страховка
- Трансфер из отеля и обратно
- Услуги инструктора
- Снаряжение для рафтинга (каска и спасательный жилет)
- Общие надувные лодки или каяки, весла
- Обед на базе (куриный шашлык, булгур, макароны, салаты)
- Сафари на джипах Ланд Ровер (шофер наш) в Каньон Тазы
- Панорамная точка Тазы (альтернативная, без дополнительной оплаты)
Что не входит в цену
- Напитки
- Обувь для рафтинга (можно купить на месте)
- Гидрокостюм (можно арендовать на месте)
- Фото и Видео
- Zipline во время рафтинга (можно купить на месте или заказать во время бронирования)
- Mega ZipLine из каньона Тазы (можно заказать во время бронирования)
- Официальная смотровая площадка каньона Тазы (платный вход)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда Пятница
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Активный тур, включающий рафтинг и поездку по горным дорогам на джипах
- Рафтинг подходит для новичков, но необходимо уверенно чувствовать себя в воде
- Длина сплава - около 10 км
- Поездка в каньон Тазы проходит по горному серпантину
- Посещение официальной смотровой площадки каньона Тазы (вход ~500 TL, оплачивается на месте) - по желанию при отказе от входного билета предусмотрена остановка у каньона с панорамным видом с другого ракурса
- Возможен спуск на мегазиплайне (за доплату), ограничение по весу - от 25 до 125 кг
- Возможно намокание одежды - рекомендуется сменная одежда
- Обувь должна быть удобной и закреплённой на ноге (не шлёпанцы)
- Дорога до базы может занимать до 2-3 часов в одну сторону
- Тур не рекомендуется беременным и людям с серьёзными проблемами спины или суставов
- Нацпарк находится далеко от отелей: из ближайших регионов дорога занимает около 45 минут, из самых удалённых - от 3 часов, поэтому перед бронированием рекомендуем проверить расстояние от вашего отеля
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Экскурсии интересная. Каньон завораживает. Место очень красивое. Поездка на джипах интересная и немного экстремальная. По дороге к каньону есть красивые виды. Дорога немного пыльная. Водители стараются добавить экстрима. Рафтинг понравился
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Л
Экскурсии интересная. Каньон завораживает. Место очень красивое. Поездка на джипах интересная и немного экстремальная. По дороге к каньону есть красивые виды. Дорога немного пыльная. Водители стараются добавить экстрима. Рафтинг понравился
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Г
Экскурсии интересная. Каньон завораживает. Место очень красивое. Поездка на джипах интересная и немного экстремальная. По дороге к каньону есть красивые виды. Дорога немного пыльная. Водители стараются добавить экстрима. Рафтинг понравился
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О
Ездили на данную экскурсию, всё понравилось! Из отеля забрали минута в минуту. Сначала рафтинг, потом плотный обед и поездка на открытом джипе к каньону Тазы.
Нигде никого не ждали, всё чётко. В 9.15 уехали из отеля (Белек), в 17.20 вернулись. Спасибо организаторам и гидам на месте!
Нигде никого не ждали, всё чётко. В 9.15 уехали из отеля (Белек), в 17.20 вернулись. Спасибо организаторам и гидам на месте!
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А
отличная экскурсия, красивые виды, все понравилось!
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O
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