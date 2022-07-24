Активный тур, включающий рафтинг и поездку по горным дорогам на джипах • Рафтинг подходит для новичков, но необходимо уверенно чувствовать себя в воде • Длина сплава — около 10 км.

Активный тур в национальном парке Кёпрюлю с посещением сразу двух каньонов. Первая часть программы — рафтинг по горной реке Кёпрючай (около 10 км). Маршрут проходит через ущелья и пороги лёгкой сложности, поэтому подходит даже для новичков. Возможен сплав на рафте с инструктором (10–12 мест) или на двухместном каяке. После рафтинга — отдых, душ и обед в ресторане на берегу реки. Во время обеда можно наблюдать, как продолжается сплав других групп. Во второй половине дня — джип-сафари по территории национального парка. По пути вы проедете древние римские мосты, включая мост Олук II века н. э. Далее подъём по горному серпантину к каньону Тазы. На смотровой площадке будет свободное время для прогулки и фотографий. При желании часть спуска можно совершить на мегазиплайне длиной около 2 км. (дополнительно). Тур сочетает рафтинг, поездку на джипах и посещение двух каньонов за один день. Важная информация: