2 каньона: Тазы каньон на джипах и кабрио + Рафтинг в Кёпрюлю каньоне

2 каньона

3.5
2 отзыва
2 каньона: Тазы каньон на джипах и кабрио + Рафтинг в Кёпрюлю каньоне
2 каньона: Тазы каньон на джипах и кабрио + Рафтинг в Кёпрюлю каньоне
2 каньона: Тазы каньон на джипах и кабрио + Рафтинг в Кёпрюлю каньоне
2 каньона: Тазы каньон на джипах и кабрио + Рафтинг в Кёпрюлю каньоне
2 каньона: Тазы каньон на джипах и кабрио + Рафтинг в Кёпрюлю каньоне
2 каньона: Тазы каньон на джипах и кабрио + Рафтинг в Кёпрюлю каньоне
2 каньона: Тазы каньон на джипах и кабрио + Рафтинг в Кёпрюлю каньоне
2 каньона: Тазы каньон на джипах и кабрио + Рафтинг в Кёпрюлю каньоне

Что вы увидите 🤩

  • Неповторимый красоты Тазы Каньон
  • Национальный Парк Кёпрюлю Каньон
  • Горную реку Кёпрючай, у берегов которой в 466 г. до н. э. произошла Битва при Эвримедонте
  • Римский каменный мост Олук 2 в нэ
  • Римский каменный мост Бегрюм 2 в нэ
Природный парк Кёпрюлю Каньон – красивейший природный заповедник Турции, который простирается вдоль горной реки Кёпрючай (183 км). Именно на этой горной реке для всех любителей активного образа жизни ожидает экскурсия Рафтинг. Пороги имеют 1 и 2-ю категорию сложности, поэтому это развлечение подходит как для новичков, так и для опытных специалистов.
Также по соседству Кёпрюлю Каньон находится еще один неповторимой красоты - Тазы Каньон, или как его еще называют «Долина Мудрости» (Belgilik Vadisi).. Высота Каньона Тазы составляет от 200 до 400 метров.
Тазы Каньон - выглядит как огромное ущелье в горах. Он образовано течением реки Кёпрючай и других каньонов, с которыми он соседствует, протекающих вдоль него и размывая почву. Это единственный Каньон в мире такого рода. Поскольку каньон состоит из труднодоступных горных и крутых скал, он сохранил свою естественную красоту до наших дней.
🚩 Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
🏁 Место завершения: Ваш отель
 Что входит
  • Трансфер от/до отеля
  • Услуги русскоговорящего/англоговорящего информатора
  • Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет)
  • Общие надувные лодки и весла
  • Обед (жаренная курица, рис, салат)
  • Посещение Тазы Каньона ("Долина Мудрости») на кабрио и джипах
 Что не входит
  • Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:
  • Напитки
  • Обувь для рафтинга – 6 USD
  • Гидрокостюм (аренда) – 6 USD
  • Байдарка на двоих – 10 USD
  • Фото (бумажное) – 1 шт. - 5 USD, 3 шт. - 12 USD
  • Видео (на флешке) – 30 USD (про-ть от 15 мин, зависит от кол-ва рафтов)
Важная информация
  • РЕКОМЕНДУЕМ ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
  • Удобную одежду и обувь (подходящую для рафтинга), купальник или плавки, полотенце, сменную одежду
  • Солнцезащитный крем
  • Деньги для оплаты дополнительных услуг (или банковскую карту).
Время проведения: 07:30 - 08:30 трансфер в регионе
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 80 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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YoYo T.
YoYo T.
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