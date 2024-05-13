1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
8 часов
Насыщенная экскурсия из Белека: каньоны, скалы и античные города
Приготовьтесь к насыщенному дню: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге ждут вас! Путешествие на джипах и кабрио-бусах
Начало: У вашего отеля
«Покорите горы Торос на джипах и сделаете яркие фото на смотровой «Долина мудрости»»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
40€36 за человека
Групповая
6 часов
Джип Сафари в Белеке 2022: Экстрим и культурное погружение
Вас ждет захватывающее путешествие на джипах по живописным тропам и культурное погружение в жизнь деревни Юмаклар
Начало: Белек
«Джип Сафари в Белеке Хотите ли вы испытать адреналин на джип сафари»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $30 за человека
Групповая
10 часов
Незабываемый комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, квадроциклы и зиплайн в Белеке
Погрузитесь в мир приключений с нашим комбо туром 4в1 в Белеке. Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари и зиплайн ждут вас. Забронируйте незабываемый день
Начало: Белек
«Однако, даже если вы не такие, мы уверены, что если вы подпишетесь на джип-сафари и присоединитесь к нам, вы скажете «удачи» в конце дня»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
Групповая
6 часов
Kаньон Тазы на джипах + Рафтинг в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в приключение: джип-сафари по Каньону Тазы и рафтинг по реке Кёпрючай. Подходит для всех возрастов и уровней подготовки
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
«Семьи с детьми старше 5 лет также получат огромное удовольствие от сплава по горной реке и сафари на джипах по горной дороге в живописный Каньон Тазы, или как его еще называют «Долина Мудрости» (Bilgelik Vadisi)»
Расписание: Среда Пятница
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
$32 за человека
Групповая
7 часов
Джип-сафари на внедорожниках в Гебиз
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
«Удобную одежду и обувь (подходящую для джип-сафари и купания) • Купальник или плавки • Полотенце • Сменную одежду • Солнцезащитный крем • Бандану и солнцезащитные очки (для сафари) • Деньги на личные расходы»
Расписание: Ежедневно до 15 ноября. После 15/11: Вт, Ср, Пт, Сб.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$40 за человека
Групповая
7 часов
Джип-сафари к трём водопадам
«Предлагаем вам яркую и не забываемую поездку на джипах по трем водопадам из Белека»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:15
$30 за человека
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Белека
Начало: Белек
«Вам стоит подготовиться к водным боям между джипами»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна13 мая 2024Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻 Организована хорошо, удобно и от Белека находится недалеко. Каньоны просто завораживающие ❤️
- ЕЕкатерина13 мая 2024Провели хороший день, побывали в красивых местах, за 36€ просто прекрасно! 🙌🏻
- ААнатолий26 октября 2023отличная экскурсия, красивые виды, все понравилось!
- ААнтонина24 октября 2023Ездила одна, попала в группу женщин из Польши, а я одна русская и девать меня было больше некуда😅 Но все
- ИИван20 сентября 2023Привозят в Doga park. На джипах проводзят на точку вверх по реке, начинается сплав. Всего две остановки. На первой -
- ООльга21 июня 2023Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайнПонравилась экскурсия, на первом месте,конечно же, рафтинг-море эмоций и драйва. Минус -это джипинг, такое впечатление, что организаторы не знали маршрут, и постоянно все терялись. Багги и щиплайн хороши. В целом, рекомендую
- ЛЛексаков24 июля 2022Экскурсии интересная. Каньон завораживает. Место очень красивое. Поездка на джипах интересная и немного экстремальная. По дороге к каньону есть красивые
- MMehmeta21 мая 2022Джип Сафари Олимпос и огни Химеры из БелекаВы поднимаетесь ровно на 1000 метров по лестнице, и камни очень скользкие, вы падаете и делаете перерыв, а в конце камней вы видите, что газ, зажатый между газами, выгорает из пути, я думаю, это того стоит.
- CCihattkarakus20 мая 2022Джип Сафари Олимпос и огни Химеры из БелекаЭто отличный вид, и пламя, выходящее из скал, подъем требует много усилий, но это того стоит…
- OOzgun19 мая 2022Джип Сафари Олимпос и огни Химеры из БелекаЭто одно из самых красивых мест для посещения. Его история, природа очень красивая и достойная. Замечательно.
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Джиппинг»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Белеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "Джиппинг" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 30 до 45 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Белеке на 2024 год по теме «Джиппинг», 24 ⭐ отзыва, цены от €30. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август