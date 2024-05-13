Покататься на джипах в Белеке

Найдено 8 экскурсий в категории «Джиппинг» в Белеке, цены от €30, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
11 отзывов
Насыщенная экскурсия из Белека: каньоны, скалы и античные города
Приготовьтесь к насыщенному дню: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге ждут вас! Путешествие на джипах и кабрио-бусах
Начало: У вашего отеля
«Покорите горы Торос на джипах и сделаете яркие фото на смотровой «Долина мудрости»»
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
4036 за человека
Джип Сафари в Белеке 2022
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
7 отзывов
Джип Сафари в Белеке 2022: Экстрим и культурное погружение
Вас ждет захватывающее путешествие на джипах по живописным тропам и культурное погружение в жизнь деревни Юмаклар
Начало: Белек
«Джип Сафари в Белеке Хотите ли вы испытать адреналин на джип сафари»
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от $30 за человека
Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Белека
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🛞 Багги
Групповая
10 часов
2 отзыва
Незабываемый комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, квадроциклы и зиплайн в Белеке
Погрузитесь в мир приключений с нашим комбо туром 4в1 в Белеке. Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари и зиплайн ждут вас. Забронируйте незабываемый день
Начало: Белек
«Однако, даже если вы не такие, мы уверены, что если вы подпишетесь на джип-сафари и присоединитесь к нам, вы скажете «удачи» в конце дня»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$45 за человека
Kаньон Тазы на джипах + Рафтинг в Каньоне Кепрюлю
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
Групповая
6 часов
4 отзыва
Kаньон Тазы на джипах + Рафтинг в Каньоне Кепрюлю
Погрузитесь в приключение: джип-сафари по Каньону Тазы и рафтинг по реке Кёпрючай. Подходит для всех возрастов и уровней подготовки
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
«Семьи с детьми старше 5 лет также получат огромное удовольствие от сплава по горной реке и сафари на джипах по горной дороге в живописный Каньон Тазы, или как его еще называют «Долина Мудрости» (Bilgelik Vadisi)»
Расписание: Среда Пятница
10 июня в 08:30
13 июня в 08:30
$32 за человека
Джип-сафари на внедорожниках в Гебиз
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
Джип-сафари на внедорожниках в Гебиз
Начало: Ваш отель. Не забудьте указать название отеля
«Удобную одежду и обувь (подходящую для джип-сафари и купания) • Купальник или плавки • Полотенце • Сменную одежду • Солнцезащитный крем • Бандану и солнцезащитные очки (для сафари) • Деньги на личные расходы»
Расписание: Ежедневно до 15 ноября. После 15/11: Вт, Ср, Пт, Сб.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
$40 за человека
Джип-сафари к трём водопадам
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
Джип-сафари к трём водопадам
«Предлагаем вам яркую и не забываемую поездку на джипах по трем водопадам из Белека»
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:15
$30 за человека
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Белека
🛣 Джиппинг
Групповая
10 часов
3в1: Рафтинг+Джип+Зиплайн из Белека
Начало: Белек
«Вам стоит подготовиться к водным боям между джипами»
Расписание: Каждый день
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
$35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻 Организована хорошо, удобно и от Белека находится недалеко. Каньоны просто завораживающие ❤️
    читать дальше

    Турция всегда поражает своей природой, такие красивые места всегда хочется посещать еще и еще раз 🥰 Спасибо за прекрасно проведенный отпуск 🫶🏻🫶🏻

    Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻Одна из лучших экскурсий, на которых я была 🫶🏻
  • Е
    Екатерина
    13 мая 2024
    Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Провели хороший день, побывали в красивых местах, за 36€ просто прекрасно! 🙌🏻
  • А
    Анатолий
    26 октября 2023
    Kаньон Тазы на джипах + Рафтинг в Каньоне Кепрюлю
    отличная экскурсия, красивые виды, все понравилось!
  • А
    Антонина
    24 октября 2023
    Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
    Ездила одна, попала в группу женщин из Польши, а я одна русская и девать меня было больше некуда😅 Но все
    читать дальше

    сложилось замечательно. Гида нет (об этом сообщено), но я ехала за видами и атмосферой Прокатитесь на зиплайне, всего 10$, это я брала дополнительно на месте. Нужно по-любому брать квадрокоптер на Каньон - видео шикарные 15$ на месте. Обед включён - макароны, рис, кислый салат и острая курица. Я попробовала и понюхала совсем по чуть чуть и есть не стала. Короче - я взяла заранее еду из отеля, чем очень скрасила себе жизнь и не осталась голодной. Что касается организационного момента - трансфер задержался на 20 минут, но предупредили уже об этом по факту, второй момент - я оплатила остаток за экскурсию 28 (15$ и 13€) их с утра это устроило, но когда я платила за зиплайн вечером 10$ - сдачу дали с 50$ мне 38$ якобы перевели на € (пусть им они принесут удачу эти 2$), в итоге удача не заставила себя долго ждать - пока я ждала сдачу уехал мой автобус) и они повезли меня сами в мой отель, что не могло не радовать индивидуальному трансферу:) Так что берите без сдачи деньги с собой:)

    Ездила одна, попала в группу женщин из Польши, а я одна русская и девать меня было больше некуда😅 Но все сложилось замечательноЕздила одна, попала в группу женщин из Польши, а я одна русская и девать меня было больше некуда😅 Но все сложилось замечательноЕздила одна, попала в группу женщин из Польши, а я одна русская и девать меня было больше некуда😅 Но все сложилось замечательноЕздила одна, попала в группу женщин из Польши, а я одна русская и девать меня было больше некуда😅 Но все сложилось замечательно
  • И
    Иван
    20 сентября 2023
    Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Белека
    Привозят в Doga park. На джипах проводзят на точку вверх по реке, начинается сплав. Всего две остановки. На первой -
    читать дальше

    платный перекус, на второй - зиплайн и багги. Потом сплав до финальной точки и бесплатный обед примерно в 17.00. Сплав - категория примерно 2-я. Были дет лет 7-9, но лучше постарше. Но! Вода ледяная, постоянно в лодке. Багги и зиплайн скучноваты. Зиплайн короткий и невысокий, багги - медленно ездили друг за другом в пыли. С собой: вода, перекус, аквашузы, очки и платок от пыли.

  • О
    Ольга
    21 июня 2023
    Сумасшедшее комбо: Рафтинг, джип, багги, зиплайн
    Понравилась экскурсия, на первом месте,конечно же, рафтинг-море эмоций и драйва. Минус -это джипинг, такое впечатление, что организаторы не знали маршрут, и постоянно все терялись. Багги и щиплайн хороши. В целом, рекомендую
  • Л
    Лексаков
    24 июля 2022
    Kаньон Тазы на джипах + Рафтинг в Каньоне Кепрюлю
    Экскурсии интересная. Каньон завораживает. Место очень красивое. Поездка на джипах интересная и немного экстремальная. По дороге к каньону есть красивые
    читать дальше

    виды. Дорога немного пыльная. Водители стараются добавить экстрима. Рафтинг понравился было весело и освежающе. Обед довольно скромный,но достаточный чтобы наесться. Многим показалось,что макароны были с кисловатым запахом и холодные(как будто из холодильника). Неприятно удивило что лодку надо таскать везде самим,а на финише ещё и по лестнице. В нашем экипаже было всего два мужчины и гид,вот мы тащили восьмиместную лодку в троём. .

  • M
    Mehmeta
    21 мая 2022
    Джип Сафари Олимпос и огни Химеры из Белека
    Вы поднимаетесь ровно на 1000 метров по лестнице, и камни очень скользкие, вы падаете и делаете перерыв, а в конце камней вы видите, что газ, зажатый между газами, выгорает из пути, я думаю, это того стоит.
  • C
    Cihattkarakus
    20 мая 2022
    Джип Сафари Олимпос и огни Химеры из Белека
    Это отличный вид, и пламя, выходящее из скал, подъем требует много усилий, но это того стоит…
  • O
    Ozgun
    19 мая 2022
    Джип Сафари Олимпос и огни Химеры из Белека
    Это одно из самых красивых мест для посещения. Его история, природа очень красивая и достойная. Замечательно.

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Джиппинг»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Сафари-микс из Белека: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
  2. Джип Сафари в Белеке 2022
  3. Комбо тур 4в1: Рафтинг, джип-сафари, багги/квадросафари, зиплайн из Белека
  4. Kаньон Тазы на джипах + Рафтинг в Каньоне Кепрюлю
  5. Джип-сафари на внедорожниках в Гебиз
Какие места ещё посмотреть в Белеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Каньоны Кепрюлю
  5. The land of legends
  6. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "Джиппинг" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 30 до 45 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Белеке на 2024 год по теме «Джиппинг», 24 ⭐ отзыва, цены от €30. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам