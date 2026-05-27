Активный отдых в Белеке: сафари на квадроциклах или багги + зиплайн (18+)

Промчать по бездорожью, пролететь над каньоном и искупаться в реке
Вдоль реки Кёпрючай нет дорог — только лесные тропы, водные броды, подъёмы и спуски. Но мощные квадроциклы и багги легко справятся с пересечённой местностью.

Переведём дух у природных бассейнов — и снова в погоню за эмоциями! Мало адреналина? Пролетите над каньоном Кёпрюлю на зиплайне — острые ощущения и впечатляющие пейзажи гарантированы!
Активный отдых в Белеке: сафари на квадроциклах или багги + зиплайн (18+)

Описание экскурсии

Инструктор выдаст защитное снаряжение, расскажет о технике безопасности и маршруте, научит управлять квадроциклом или багги. Пробный заезд на тренировочной площадке даст освоиться и привыкнуть к транспорту.

Отправимся в путь. Грунтовые дороги, пыльные, грязные и даже водные участки — это будет динамичное приключение! Ярких эмоций и видов добавит полёт на зиплайне. Для отдыха и купания сделаем несколько остановок у реки. После сафари вернёмся на базу.

Организационные детали

  • В стоимость входят: поездка на квадроцикле или багги, услуги инструктора, защитное снаряжение
  • Для включения трансфера от/до отеля и зиплайна нужно выбрать соответствующие билеты
  • Инструктаж, тест-драйв и сафари займут 1,5 часа, зиплайн — ещё 30 минут
  • Программа не подходит детям, беременным и людям с ограниченными возможностями здоровья
  • С вами будет инструктор из нашей команды

ежедневно в 09:00 и 13:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Одиночный квадроцикл (без трансфера)€35
Одиночный квадроцикл (с трансфером)€40
Одиночный квадроцикл + зиплайн (с трансфером)€45
Двойной квадроцикл (на двоих) (с трансфером)€55
Двойной квадроцикл + зиплайн (с трансфером)€80
Одиночный багги (с трансфером)€45
Одиночный багги + зиплайн (с трансфером)€55
Двойной багги (на двоих) (с трансфером)€60
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Белеке
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алишер
Алишер — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 90 туристов
Мы — лицензированная туристическая компания, которая уже много лет работает в туризме и хорошо знает особенности путешествий по Турции. Мы живём и работаем здесь, глубоко разбираемся в местной культуре, маршрутах
и лучших туристических активностях. Предлагаем экскурсии и авторские программы сразу в 12 туристических регионах Турции — от Антальи и Аланьи до Каппадокии, Фетхие, Бодрума и Стамбула. Лично проверяем каждый маршрут и тщательно выбираем гидов и партнёров, чтобы обеспечить высокое качество и комфорт для каждого путешественника.

