Экскурсия в Стамбул из Белека с перелётом

Откройте для себя Стамбул — волшебный город, где прошлое и настоящее сливаются в единое дыхание.

Приглашаем вас отправиться в незабываемое путешествие: увидеть мечети и дворцы, почувствовать дыхание Востока, пройтись по улицам, где шагали византийские императоры и османские султаны.
Время начала: 03:00

Описание водной прогулки

Путешествие в исторический Стамбул За окном ночь, но вы уже в пути, чтобы прикоснуться к сердцу Востока. После короткого перелета вас встречает магия Стамбула — города, где встречаются два континента, а история дышит с каждым шагом. Вас ожидает Ипподром и мечеть Султанахмет. Первое знакомство — с древним Ипподромом, где гремели колесницы и вершилась судьба Византии. Рядом возвышается Голубая мечеть — утонченное произведение архитектуры с шестью минаретами и мозаичными куполами, словно парящими в небе. Обед в национальном стиле. В уютном ресторане вы попробуете блюда турецкой кухни, ощущая вкус и тепло гостеприимства Стамбула. Дворец Топкапы (по желанию). Великая резиденция султанов — Топкапы. Здесь всё наполнено тишиной золота, шелков и секретов Османской империи. Панорамный вид на пролив навсегда останется в памяти. Или вы можете просто побродить по старинным улицам в свободное время. Айя-София (по желанию). Символ вечности — Айя-София. Храм, мечеть, музей — она всё видела и всё сохранила. Величественный купол, мозаики, отголоски молитв разных эпох — здесь замирает дыхание. Базар специй или Араста-базар. А потом — яркий восточный базар. Пряности, ароматы, ткани, свет ламп из латуни — вы словно попали в сказку «Тысяча и одна ночь». Прогулка по Босфору. Закат, мягкий ветер и палуба корабля. Город словно растворяется в огнях, а корабль скользит между Европой и Азией, как между снами и реальностью. Эта прогулка по Босфору — сама по себе пиршество чувств. Важная информация:
  • Одежда по сезону и обязательно удобная обувь.
  • Не забудьте загранпаспорт.

Среда, суббота в 3:00

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Ипподром
  • Мечеть Султанахмет
  • Дворец Топкапы
  • Айя-София
  • Базар специй или Араста-базар
  • Босфор
Что включено
  • Прибытие в аэропорт Стамбула Сабиха Гекчен.
  • Вылет из аэропорта Антальи
  • Трансфер из/в отель
  • Гида-историк
  • Обед
  • Ипподром
  • Мечеть Султанахмет
  • Немецкий фонтан
  • ЕГИПИТСКИЙ БАЗАР или Базар Араста
  • Морская прогулка по Босфору
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Напитки
  • Мечеть Айя-София ДОПОЛНИТЕЛЬНО 1 час свободного времени для желающих
  • Дворец Топкапы ДОПОЛНИТЕЛЬНО 1, 5 часа свободного времени для желающих
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Среда, суббота в 3:00
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Одежда по сезону и обязательно удобная обувь
  • Не забудьте загранпаспорт
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

