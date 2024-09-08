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10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: историческое путешествие
Погрузитесь в историю античного мира, посетив руины Миры и храм Святого Николая в Демре. Откройте для себя богатое наследие Ликии
«Еда и напитки оплачиваются дополнительно»
Завтра в 08:00
7 июн в 08:00
€415
€461 за всё до 4 чел.
Водная прогулка
Экскурсия в Стамбул из Белека с перелётом
Начало: Ваш отель
«В уютном ресторане вы попробуете блюда турецкой кухни, ощущая вкус и тепло гостеприимства Стамбула»
Расписание: Среда, суббота в 3:00
31 мая в 03:00
4 июн в 03:00
$342 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
В Памуккале и Салда: незабываемое приключение
Путешествие из Белека к природным чудесам Памуккале и озеру Салда. Откройте для себя термальные источники и древние руины Иераполиса
Начало: Расположение отелей или гостей
«По прибытии насладитесь обедом, который обеспечит вам энергию для послеобеденных приключений»
Расписание: Вторник, четверг и воскресенье в 4:00.
Завтра в 04:00
1 июн в 04:00
$33 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТаисия8 сентября 2024Хотим поблагодарить Угура за очень интересную экскурсию. Несмотря на дальнюю дорогу время пролетело незаметно. По пути следования мы узнали о культуре
- ААнна16 ноября 2022Гид супер!!! очень квалифицированный, доброжелательный! Спасибо огромное!
- ААлександр30 июля 2022Классная экскурсия Прекрасная, живописная дорога вдоль побережья Очень интересно и в храме, и в городе Отличная организация поездки гидом Содержательные и интересные рассказы Угура Очень благодарны Угуру за проведённое вместе время, за много новых знаний и великолепных впечатлений 5 с плюсом по всем пунктам!
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Гастрономические»
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Сколько стоит экскурсия по Белеку в мае 2025
Сейчас в Белеке в категории "Гастрономические" можно забронировать 3 экскурсии от 33 до 415 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.73 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Белека, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль 2025