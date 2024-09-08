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и традициях не только турков, но и других народов, проживающих на территории этой страны. Угур продемонстрировал очень глубокие и структурированные знания по трём локациям экскурсии, подача материала очень живая и оригинальная, захватывает слушателей разных поколений. Обедали мы в местном не туристическом кафе. Можно было выбрать и турецкий фаст-фуд, и домашнюю кухню. Все участники были довольны, было очень вкусно. Этот день останется очень ярким воспоминанием нашего отпуска. Надеюсь, мы ещё будем иметь удовольствие побывать на экскурсиях с Угуром.