Olympos Teleferik: полет к вершине Олимпа (трансфер из Белека)

Приглашаем увидеть Турцию с необычного ракурса. Вы подниметесь на гору Тахталы, что в древности называлась Олимпом.
И окажетесь на высоте 2365 метров — выше облаков! Отсюда как на ладони видна бирюзовая гладь Средиземного моря, густые сосновые леса и суровые хребты.
Описание трансфер
- Заберём вас из отеля и отвезём к канатной дороге в районе Кемера.
- За 10 минут вы подниметесь на вершину Тахталы, откуда открывается панорама Средиземного моря и Таврских гор, побережья Финике и полуострова Сиде.
- Наверху у вас будет 2 часа свободного времени, чтобы погулять, пообедать в ресторане с красивым видом и пофотографироваться.
Организационные детали
- Трансфер на автобусе и билет на канатную дорогу включены в стоимость.
- В пути проведёте около 2 часов в одну сторону, расстояние от центра Белека до Olympos Teleferik — 105 км.
- Поездка пройдёт без гида.
- Кабина вмещает до 80 человек.
- Можем забрать вас из отеля в районах: центр, Боазкент, Белек, Кадрие.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|От 12 лет и старше
|€70
|От 6 до 11 лет
|€38
|Дети до 5 лет (на руках у родителей)
|Бесплатно
|Дети до 5 лет (с посадочным местом)
|€38
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 12421 туриста
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
