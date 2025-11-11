Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Полет на воздушном шаре — это не просто экскурсия, это момент тишины и красоты, который остаётся в сердце.



Без толп туристов, в прохладе раннего утра вы увидите Памуккале с самой редкой стороны — сверху, в его настоящей, нетронутой тишине. А после вас ждёт прогулка по античному Иераполису и купание в знаменитых термальных источниках.