Полет на воздушном шаре — это не просто экскурсия, это момент тишины и красоты, который остаётся в сердце.
Без толп туристов, в прохладе раннего утра вы увидите Памуккале с самой редкой стороны — сверху, в его настоящей, нетронутой тишине. А после вас ждёт прогулка по античному Иераполису и купание в знаменитых термальных источниках.
Описание трансферПолёт, вдохновлённый ветром Каждое утро начинается с поиска идеального места для взлёта. Опытные пилоты ловят настроение ветра, чтобы подарить вам не просто полёт, а волшебное путешествие. Мы поднимаемся в небо на шарах разной вместимости — от камерных полётов для двоих до весёлых компаний, летящих вместе навстречу солнцу. Наша цель — чтобы каждый чувствовал себя частью неба. Поэтому мы летаем в небольших корзинах, где ничто не мешает наслаждаться простором, фотографировать с любой стороны и чувствовать себя в безопасности. Все полёты сопровождаются вниманием, заботой и профессионализмом. Восход, который останется в сердце За 35 минут вы проживёте маленькую жизнь в небе. Внизу — сверкающие террасы Памуккале, вокруг — золотой свет восходящего солнца, в груди — восторг и лёгкое волнение. А на земле вас встретит тост с шампанским и памятный сертификат, как подтверждение того, что вы действительно летали. Откройте небо Памуккале вместе с нами — и пусть этот рассвет станет одним из самых ярких в вашей жизни. Важная информация:
- Для тура необходимы удобная одежда и обувь, платок, солнцезащитные очки и крем. Возьмите с собой видео/фотокамеру, а также деньги за дополнительные услуги (на рассвете бывает прохладно, поэтому захватите тёплую кофту).
- Полет на воздушном шаре длится 35 минут.
- Детям до 5 лет запрещено летать на воздушном шаре.
- Полёт возможен только при хорошей погоде, в случае отмены: перенос или возврат.
Понедельник, Среда, Пятница, Суббота в 1:30
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памуккале
- Иераполис
- Бассейн Клеопатры
Что включено
- Трансфер от и до вашего отеля (комфортный транспорт с кондиционером)
- Завтрак (напитки не включены)
- Полет на воздушном шаре и сертификат о первом полете
- Шампанское после полета
- Услуги русскоязычного гид историка
- Страховка во время экскурсии
Что не входит в цену
- Фото и видео
- Личные расходы
- Входной билет в «Памуккале» (Античный город Хиераполис), (для гостей 9 лет и старше) - 30 EUR
- Входной билет в «Бассейн Клеопатры» (для гостей 12 лет и старше) - 15 USD (для гостей 06 - 11 лет) - 8 USD.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, Среда, Пятница, Суббота в 1:30
Экскурсия длится около 18 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
