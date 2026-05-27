Вы отправитесь к одному из самых необычных мест страны.
Увидите знаменитые белоснежные террасы с минеральными источниками, которые природа создавала веками, и прогуляетесь по древнему Иераполису. Познакомитесь с историей региона и его ремёслами, а затем отдохнёте у бассейна Клеопатры.
Описание экскурсии
4:00 — выезд из Белека
10:00–10:30 — Памуккале: белые террасы и тёплые источники
Вы окажетесь среди снежно-белых каскадов травертина, созданных минеральной водой. Пройдётесь босиком по тёплым природным ваннам и почувствуете мягкое действие термальных источников.
10:30–11:00 — текстильная мастерская, винодельня и обработка оникса
Вы узнаете, как производят турецкий текстиль, развивается местное виноделие и почему оникс считается одним из символов этой части страны.
11:00–12:30 — Иераполис: античный город и его наследие
Вы прогуляетесь по древнему курорту римской эпохи. Увидите амфитеатр, улицы, руины бань и некрополь. Гид расскажет о развитии города, его культуре и значении для античного мира.
12:30–15:30 — обед, свободное время и бассейн Клеопатры
Вы пообедаете в местном ресторане и самостоятельно прогуляетесь по окрестностям. По желанию — искупаетесь в термальном бассейне с историческим колоритом.
20:00–21:00 — возвращение в отель
Организационные детали
- В стоимость включены трансфер на комфортабельном автобусе и обед. Детские автокресла — по запросу
- Дополнительно оплачиваются билет в Памуккале — €30 за чел. и билет в античный бассейн Клеопатры — €12 за чел.
- При желании с 1.05.2026 можно выбрать расширенный маршрут с посещением озера Салда. Детали уточняйте в переписке
- С вами будет один из гидов нашей команды
ежедневно в 04:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 8+ (без билета в Памуккале)
|€52
|Взрослый 8+ с билетом в Паммукале
|€91
|Детский с местом в автобусе
|€27
|Детский 0 - 5 лет без места в автобусе
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
