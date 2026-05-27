Вы отправитесь к одному из самых необычных мест страны. Увидите знаменитые белоснежные террасы с минеральными источниками, которые природа создавала веками, и прогуляетесь по древнему Иераполису. Познакомитесь с историей региона и его ремёслами, а затем отдохнёте у бассейна Клеопатры.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание экскурсии

4:00 — выезд из Белека

10:00–10:30 — Памуккале: белые террасы и тёплые источники

Вы окажетесь среди снежно-белых каскадов травертина, созданных минеральной водой. Пройдётесь босиком по тёплым природным ваннам и почувствуете мягкое действие термальных источников.

10:30–11:00 — текстильная мастерская, винодельня и обработка оникса

Вы узнаете, как производят турецкий текстиль, развивается местное виноделие и почему оникс считается одним из символов этой части страны.

11:00–12:30 — Иераполис: античный город и его наследие

Вы прогуляетесь по древнему курорту римской эпохи. Увидите амфитеатр, улицы, руины бань и некрополь. Гид расскажет о развитии города, его культуре и значении для античного мира.

12:30–15:30 — обед, свободное время и бассейн Клеопатры

Вы пообедаете в местном ресторане и самостоятельно прогуляетесь по окрестностям. По желанию — искупаетесь в термальном бассейне с историческим колоритом.

20:00–21:00 — возвращение в отель

Организационные детали