Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Экскурсия в Памуккале из Белека

Ни один отдых на побережье Турции не обходиться без этого места

Ни один отдых на побережье Турции не обходиться без этого места.

Вы, наверное, видели на картинках белоснежные скалы. Это Памуккале.

Со мной вы отправитесь в это удивительное место на один день.

У вас будет время, чтобы искупаться в бассейне Клеопатры и прогуляться по античному городу.

Вы прогуляетесь по улочкам Иераполиса вместе с гидом и узнаете об этом месте немного больше.
Экскурсия в Памуккале из Белека
Экскурсия в Памуккале из Белека
Экскурсия в Памуккале из Белека
Экскурсия в Памуккале из Белека
Экскурсия в Памуккале из Белека
Экскурсия в Памуккале из Белека
Экскурсия в Памуккале из Белека
Если вы мечтаете о прекрасном отдыхе, где можно насладиться красотой природы, посетить и увидеть древние города и исторические здания, а также организовать экономичный отдых, то экскурсия в Памуккале из Белека соответствует вашим требованиям.
Травертины Памуккале
Первое, что вы должны увидеть в Памуккале, месте встречи природы и истории, – это травертины Памуккале с их естественной красотой и эстетическим внешним видом.
Травертины, которые вызывают восхищение своим белым видом, сначала превращаются в гель, когда целебные воды выходят на поверхность и содержащийся в них карбонат кальция выпадает в осадок, а затем он затвердевает, образуя белые травертины.
Травертины Памуккале, образовавшиеся в результате землетрясений 400 тысяч лет назад, привлекают внимание своими термальными источниками, которые использовались в качестве термальных источников более 1000 лет и служат таким же образом сегодня.
Памуккале, внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, также представляют собой важный природный ресурс с точки зрения железа, натрия, калия и магния.
Программа экскурсии
  • Наш трансферный автомобиль забирает вас из отеля рано утром. Поскольку время встречи в каждом отеле разное, наш продавец туров сообщит вам точное время трансфера во время бронирования.
  • Памуккале находится на расстоянии 281 км от Белека. У нас короткий перерыв на завтрак на полпути. Примерно через 4 часа пути мы достигаем Памуккале.
  • Пaмуккале известен не только своими травертинами и древним городом. Он также известен своим текстилем, вином и камнем оникс. Поэтому в программе есть мастерская текстиля, винный погреб и мастерская по изготовлению ониксового камня.
  • После обеда мы с гидом посетим древний город Памуккале. Ваш гид расскажет вам историю Памуккале и покажет его самые важные места, такие как римский амфитеатр, травертины, бассейн Клеопатры, музей.
  • Вы также найдете возможность поплавать в старинном бассейне. После купания в античном бассейне наше время подходит к концу.
  • Вы приезжаете в гостиницу около 20-21:00 вечера.
Важная информация
  • Дети до 5 лет и младше размещаются бесплатно.
  • Дети до 12 лет могут присоединиться к экскурсии вместе со взрослым.
  • Детские кресла предоставляются по запросу, если это было указано во время бронирования.
  • Вы должны носить удобную обувь для ходьбы.
  • Вы должны принести шляпу, солнцезащитный крем и солнцезащитные очки.
  • Также купальники на случай, если вы купаетесь в античном бассейне.
  • Плата за древний бассейн является дополнительной.
  • Гид имеет право вносить изменения в программу тура при необходимости.

Цены на экскурсию

Для группы 1-45 человек
Взрослый (8+)
$45
Детский (4-7)
$30

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по Памуккале и Иераполису
  • Входные билеты
  • Обед
  • Транспорт туда и обратно в большинство отелей Кемера
  • Живая экскурсия с комментариями на английском и русском языках
Что не входит
  • Напитки
  • Античный бассейн в Памуккале
Место начала и завершения
Белек, Богазкент, Кадрие, Кунду
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Halil K.
Halil K.
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