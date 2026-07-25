Рафтинг по реке Кёпрючай в Национальном парке Каньон Кёпрюлю Проведите день на свежем воздухе, наслаждаясь захватывающим рафтингом по реке Кёпрючай! Вас ждёт сплав длиной 12 км. с порогами первой и второй категории сложности (по международному стандарту), подходящий для всех уровней подготовки. Река протекает через Национальный парк Каньон Кёпрюлю — один из самых живописных уголков Турции. Здесь вас окружают величественные скалы, густые хвойные леса и кристально чистая вода, создавая атмосферу абсолютной гармонии с природой. Это место идеально подходит для активного отдыха и наслаждения красотой уникальных пейзажей!:

Рафтинг проводится на 10-местных рафтах, но по запросу доступен 2-местный каяк (без доплаты). Запрос на каяк необходимо сделать при бронировании или по прибытии на базу. Важная информация: Важная информация 1. Трансфер: Включен 2. Возрастные ограничения:.

•Рекомендуется для участников старше 5 лет. 3. Что включено:

Трансфер из/в отель.

Рафтинг и экипировка (шлем, жилет).

•Обед (курица, рис, салат). 4. Что не включено:

•Напитки •Фото и видео, сделанные профессиональным фотографом (оплачиваются отдельно). 5. Что взять с собой:

Удобную одежду и обувь, подходящую для активного отдыха.

Сменную одежду.

Наличные деньги (оплата картой не принимается).

•Воду. 6. Особые условия:

Рафтинг проводится на 10-местных рафтах, но по запросу доступен 2-местный каяк (без доплаты). Запрос на каяк необходимо сделать при бронировании или по прибытии на базу. Важная информация: Важная информация 1. Трансфер: Включен 2. Возрастные ограничения:.

Если вы хотите сплавляться на 2-местном каяке, необходимо сообщить об этом при бронировании или при прибытии на базу. Точное время выезда из отеля будет сообщено накануне экскурсии до 21:00.