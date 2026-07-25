Насладитесь сплавом длиной 12 км по порогам первой и второй категории в живописном Национальном парке Кёпрюлю. Рафтинг проводится на 10-местных рафтах, с возможностью выбрать 2-местный каяк (по запросу). Программа включает трансфер, инструктаж, обед и просмотр фото и видео. Подходит для всех уровней подготовки!
Описание экскурсии
Рафтинг по реке Кёпрючай в Национальном парке Каньон Кёпрюлю Проведите день на свежем воздухе, наслаждаясь захватывающим рафтингом по реке Кёпрючай! Вас ждёт сплав длиной 12 км. с порогами первой и второй категории сложности (по международному стандарту), подходящий для всех уровней подготовки. Река протекает через Национальный парк Каньон Кёпрюлю — один из самых живописных уголков Турции. Здесь вас окружают величественные скалы, густые хвойные леса и кристально чистая вода, создавая атмосферу абсолютной гармонии с природой. Это место идеально подходит для активного отдыха и наслаждения красотой уникальных пейзажей!:
Рафтинг проводится на 10-местных рафтах, но по запросу доступен 2-местный каяк (без доплаты). Запрос на каяк необходимо сделать при бронировании или по прибытии на базу. Важная информация: Важная информация 1. Трансфер: Включен 2. Возрастные ограничения:.
•Рекомендуется для участников старше 5 лет. 3. Что включено:
- Трансфер из/в отель.
- Рафтинг и экипировка (шлем, жилет).
•Обед (курица, рис, салат). 4. Что не включено:
•Напитки •Фото и видео, сделанные профессиональным фотографом (оплачиваются отдельно). 5. Что взять с собой:
- Удобную одежду и обувь, подходящую для активного отдыха.
- Сменную одежду.
- Наличные деньги (оплата картой не принимается).
•Воду. 6. Особые условия:
Рафтинг проводится на 10-местных рафтах, но по запросу доступен 2-местный каяк (без доплаты). Запрос на каяк необходимо сделать при бронировании или по прибытии на базу. Важная информация: Важная информация 1. Трансфер: Включен 2. Возрастные ограничения:.
Если вы хотите сплавляться на 2-местном каяке, необходимо сообщить об этом при бронировании или при прибытии на базу. Точное время выезда из отеля будет сообщено накануне экскурсии до 21:00.
среда, Пятница
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный Парк Кёпрюлю Каньон
- Горную реку Кёпрючай, у берегов которой в 466 г. до Н.Э. произошла Битва при Эвримедонте
Что включено
- ✚ Страховка
- ✚ Трансфер от/до отеля
- ✚ Услуги инструктора
- ✚ Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет)
- ✚ Рафты и каяки, весла
- ✚ Обед (жаренная курица, рис, салат).
Что не входит в цену
- ▬ Напитки
- ▬ Обувь для рафтинга
- ▬ Гидрокостюм
- ▬ Фото / Видео
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: среда, Пятница
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Важная информация
- 1. Трансфер: Включен
- 2. Возрастные ограничения:
- Рекомендуется для участников старше 5 лет
- 3. Что включено:
- Трансфер из/в отель
- Рафтинг и экипировка (шлем, жилет)
- Обед (курица, рис, салат)
- 4. Что не включено:
- Напитки
- Фото и видео, сделанные профессиональным фотографом (оплачиваются отдельно)
- 5. Что взять с собой:
- Удобную одежду и обувь, подходящую для активного отдыха
- Сменную одежду
- Наличные деньги (оплата картой не принимается)
- Воду
- 6. Особые условия:
- Если вы хотите сплавляться на 2-местном каяке, необходимо сообщить об этом при бронировании или при прибытии на базу
- Точное время выезда из отеля будет сообщено накануне экскурсии до 21:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
A
Сам рафтинг понравился за счет команды и инструктора. Тут оцениваю на 5 баллов, а вот организация на твердую двойку: забрали в 9, потом привезли на пункт распределения, перед этим зачем-то
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