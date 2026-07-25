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Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю

Рафтинг в Каньоне Кёпрюлю: экскурсия с обедом в природе
Насладитесь сплавом длиной 12 км по порогам первой и второй категории в живописном Национальном парке Кёпрюлю. Рафтинг проводится на 10-местных рафтах, с возможностью выбрать 2-местный каяк (по запросу). Программа включает трансфер, инструктаж, обед и просмотр фото и видео. Подходит для всех уровней подготовки!
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю

Описание экскурсии

Рафтинг по реке Кёпрючай в Национальном парке Каньон Кёпрюлю Проведите день на свежем воздухе, наслаждаясь захватывающим рафтингом по реке Кёпрючай! Вас ждёт сплав длиной 12 км. с порогами первой и второй категории сложности (по международному стандарту), подходящий для всех уровней подготовки. Река протекает через Национальный парк Каньон Кёпрюлю — один из самых живописных уголков Турции. Здесь вас окружают величественные скалы, густые хвойные леса и кристально чистая вода, создавая атмосферу абсолютной гармонии с природой. Это место идеально подходит для активного отдыха и наслаждения красотой уникальных пейзажей!:
Рафтинг проводится на 10-местных рафтах, но по запросу доступен 2-местный каяк (без доплаты). Запрос на каяк необходимо сделать при бронировании или по прибытии на базу. Важная информация: Важная информация 1. Трансфер: Включен 2. Возрастные ограничения:.

•Рекомендуется для участников старше 5 лет. 3. Что включено:

  • Трансфер из/в отель.
  • Рафтинг и экипировка (шлем, жилет).

•Обед (курица, рис, салат). 4. Что не включено:

•Напитки •Фото и видео, сделанные профессиональным фотографом (оплачиваются отдельно). 5. Что взять с собой:

  • Удобную одежду и обувь, подходящую для активного отдыха.
  • Сменную одежду.
  • Наличные деньги (оплата картой не принимается).

•Воду. 6. Особые условия:

Рафтинг проводится на 10-местных рафтах, но по запросу доступен 2-местный каяк (без доплаты). Запрос на каяк необходимо сделать при бронировании или по прибытии на базу. Важная информация: Важная информация 1. Трансфер: Включен 2. Возрастные ограничения:.
Если вы хотите сплавляться на 2-местном каяке, необходимо сообщить об этом при бронировании или при прибытии на базу. Точное время выезда из отеля будет сообщено накануне экскурсии до 21:00.

среда, Пятница

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Национальный Парк Кёпрюлю Каньон
  • Горную реку Кёпрючай, у берегов которой в 466 г. до Н.Э. произошла Битва при Эвримедонте
Что включено
  • ✚ Страховка
  • ✚ Трансфер от/до отеля
  • ✚ Услуги инструктора
  • ✚ Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет)
  • ✚ Рафты и каяки, весла
  • ✚ Обед (жаренная курица, рис, салат).
Что не входит в цену
  • ▬ Напитки
  • ▬ Обувь для рафтинга
  • ▬ Гидрокостюм
  • ▬ Фото / Видео
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: среда, Пятница
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Важная информация
  • 1. Трансфер: Включен
  • 2. Возрастные ограничения:
  • Рекомендуется для участников старше 5 лет
  • 3. Что включено:
  • Трансфер из/в отель
  • Рафтинг и экипировка (шлем, жилет)
  • Обед (курица, рис, салат)
  • 4. Что не включено:
  • Напитки
  • Фото и видео, сделанные профессиональным фотографом (оплачиваются отдельно)
  • 5. Что взять с собой:
  • Удобную одежду и обувь, подходящую для активного отдыха
  • Сменную одежду
  • Наличные деньги (оплата картой не принимается)
  • Воду
  • 6. Особые условия:
  • Если вы хотите сплавляться на 2-местном каяке, необходимо сообщить об этом при бронировании или при прибытии на базу
  • Точное время выезда из отеля будет сообщено накануне экскурсии до 21:00
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
1
2
1
A
Сам рафтинг понравился за счет команды и инструктора. Тут оцениваю на 5 баллов, а вот организация на твердую двойку: забрали в 9, потом привезли на пункт распределения, перед этим зачем-то
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остановили на 20-25 минут у магазина. После распределения повезли дальше, потом много организационного тупняка и в итоге только около 12-30 только встали на воду. Закончили в 16-30 где-то. Потом снова организационный тупняк и ожидание. На обратном пути снова на 20 минут увезли в магазин. Трансфер был душный и некомфортный.
Итог: рафтинг сам хорошо, организация и трансфер плохие

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