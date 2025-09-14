ежедневно в 09:30

Покорить несложные пороги горной реки в окружении скал (14 км)
Провести день весело и активно, охладиться в жару, полюбоваться изумрудной природой Турции — вот план этой поездки! С опытным инструктором вы сплавитесь по горной реке в каньоне Кёпрюлю, зарядитесь драйвом и увидите древнеримский мост Олук. Сплав проходит с остановками для отдыха и обеда. В стоимость также включен трансфер на автобусе в группе до 60 человек.
Национальный парк Кёпрюлю Каньон. Вы отправитесь в одно из красивейших ущелий Турции, где сосновые, кипарисовые и кедровые деревья спрячут вас от летнего солнцепека. Река, по которой вы сплавитесь, даже в самый жаркий день сохраняет температуру 12 градусов.
Рафтинг 1 и 2 категории. Это приключение подойдет всем, кто мечтает о сплавах, но боится быстрого течения и непреодолимых порогов. Даже новички легко и с позитивом покорят реку Кёпрючай. А местные парни, которые с рождения сплавляются по этой реке, обеспечат безопасность.
Программа
09:30–10:30 — отправление из отелей (в регионе Белек). В дороге будет остановка, во время которой вы подпишете страховой полис.
Прибытие на Базу рафтинга в каньоне Кёпрюлю (поселок Бешконак)
Инструктаж, получение необходимого оборудования и экипировки
Посадка в автобусы и дорога до места старта рафтинга
Боди-рафтинг (проход через воду для адаптации), чтобы привыкнуть к горной реке. Здесь же можно сделать фото у водопада.
Посадка в лодки и старт рафтинга. Сплав 10 км с остановками для отдыха и обеда (в ресторане на базе).
Финиш рафтинга. Посадка в трансфер и дорога на базу.
Трансфер обратно в отель
17:30–18:30 — возвращение в отель (в регионе Белек)
Организационные детали
Важно знать о формате
Горная река Кёпрючай имеет температуру 12 градусов и пороги сложности 1 и 2 (подходит для новичков).
Дети допускаются от 3 лет (с 3 до 6 лет — под ответственность родителей). Дети сидят в середине лодки.
Рафтинг проходит на лодке в группе до 10 человек.
Как проходит поездка
На рафтинге интернациональные группы. Инструктаж проводит русскоговорящий куратор, но инструкторы в лодках знают только общие фразы на русском
Трансфер из отеля и обратно проходит на комфортабельном автобусе в группе до 45 человек. Вас сопровождает только водитель, который не говорит по-русски
Тайминг может меняться в зависимости от погоды, количества людей в группе и других факторов
Расстояние от центра Белека до каньона — 55 км
Что входит в стоимость
— Трансфер от/до отеля — Страховой полис на время сплава — Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет) — Общие надувные лодки и весло — Обед (курица, рис/макароны, салат)
Дополнительно оплачиваются (по желанию)
— Напитки и лепешки гёзлеме — Завтрак (возьмите ланч-бокс в отеле) — Специальная обувь для рафтинга — €5 (аренда); €10 (покупка) — Гидрокостюм для рафтинга — €5 — Специальные очки для рафтинга — €4 — Бандана — €4 — Водонепроницаемый чехол для телефона — €8 — Байдарка на двоих — €10 (бронировать нужно заранее) — Печатное фото с прогулки и/или видео на флешке — Зиплайн — €10
ежедневно в 09:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
От 12 лет и старше
€22
Дети от 7 до 11 лет
€15
Дети до 6 лет с посадочным местом и обедом
€15
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 13548 туристов
Я представляю туристическую компанию, для которой ваш комфорт и яркие впечатления — на первом месте! Мы предлагаем интересные экскурсии в таких регионах, как Аланья, Сиде, Анталья, Кемер и Белек. Вас ждут впечатляющие пейзажи Турции, национальная кухня, популярные и малоизвестные достопримечательности. Мы готовы порадовать вас как групповыми, так и индивидуальными программами.
Отзывы и рейтинг
3.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Приключение с поездкой на джипе, сплавом и веселой компанией заряженных на удовольствие попутчиков. Гиды-инструкторы по рафтингу превращают сплав в увлекательную авантюру, которая оставляет самые яркие и приятные впечатления.
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Е
Екатерина
👍👍👍👍👍
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Ч
Чулпан
Рафтинг очень понравился. Ребята организаторы очень весёлые. Огорчило то, что не удалось проплыть последний участок реки из за сбоя в организации, закончили программу раньше заявленной а программе.
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С
Сергей
Когда другие туристы берут доп. услуги, то вся группа ждёт пока они накатаются) Хотя бы чай предложили на время ожидания. В остальном - отлично.
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В
Влад
В лодке на дне - отверстия (специально для баланса воды) в итоге всё время ноги на 15 см в ледяной воде. Результат больное горло 100 %. Так и произошло. Это минимум, а так можно ещё сильнее простить. Не езжайте ни в коем случае!!! Оно того близко не стоит.
Анна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Влад! Спасибо за ваш отзыв и подробное описание впечатлений — это очень помогает нам улучшать организацию туров.
Рады, что несмотря на читать дальшеуменьшить
дискомфорт с холодной водой, вы смогли оценить атмосферу рафтинга и красоты каньона Кёпрюлю.
Позвольте прокомментировать основные моменты.
1. Особенности лодок и дренаж Дренажные отверстия на дне лодки — это конструктивная особенность самосливных рафтов, которая необходима для быстрого отвода воды после прохождения порогов и валов. Без них лодка может перевернуться от накопившейся воды. Мы понимаем, что постоянный контакт ног с холодной водой неприятен, особенно для новичков. Для комфорта мы рекомендуем гидрокостюмы, неопреновые носки и специальную обувь — они минимизируют охлаждение и позволяют сосредоточиться на сплаве.
2. Безопасность и роль инструктора Инструкторы в первую очередь следят за безопасностью группы: правильным положением лодки, прохождением порогов, синхронностью гребли. Иногда вода всё же попадает под ноги — это часть динамики рафтинга на самосливных лодках. Мы всегда предупреждаем о температуре воды и советуем экипировку, а также делаем остановки во время сплава, чтобы гости могли привыкнуть к условиям.
3. Подготовка и информирование гостей Мы ценим ваш отзыв — он помогает нам ещё точнее описывать условия на сайте.
Спасибо за ваши впечатления — они помогут нам сделать экскурсию ещё более комфортной и понятной для будущих участников.
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