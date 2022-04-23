ежедневно в 09:30

Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Белека

Покорить несложные пороги горной реки в окружении скал (14 км)

Групповая
Провести день весело и активно, охладиться в жару, полюбоваться изумрудной природой Турции — вот план этой поездки! С опытным инструктором вы сплавитесь по горной реке в каньоне Кёпрюлю, зарядитесь драйвом и увидите древнеримский мост Олук.

Сплав проходит с остановками для отдыха и обеда.

В стоимость также включен трансфер на автобусе в группе до 60 человек.
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Белека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Белека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Белека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Белека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Белека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Белека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Белека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Белека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Белека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Белека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Белека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Белека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Белека
Рафтинг в каньоне Кёпрюлю из Белека
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Национальный парк Кёпрюлю Каньон. Вы отправитесь в одно из красивейших ущелий Турции, где сосновые, кипарисовые и кедровые деревья спрячут вас от летнего солнцепека. Река, по которой вы сплавитесь, даже в самый жаркий день сохраняет температуру 12 градусов.

Рафтинг 1 и 2 категории. Это приключение подойдет всем, кто мечтает о сплавах, но боится быстрого течения и непреодолимых порогов. Даже новички легко и с позитивом покорят реку Кёпрючай. А местные парни, которые с рождения сплавляются по этой реке, обеспечат безопасность.

Программа

  • 09:30 — 10:30 — отправление из отелей (в регионе Белек). В дороге будет остановка, во время которой вы подпишете страховой полис.
  • Прибытие на Базу рафтинга в каньоне Кёпрюлю (поселок Бешконак)
  • 11:00 — инструктаж, получение необходимого оборудования и экипировки
  • 11:30 — посадка в автобусы и дорога до места старта рафтинга
  • 11:45 — боди-рафтинг (проход через воду для адаптации), чтобы привыкнуть к горной реке. Здесь же можно сделать фото у водопада.
  • 12:30 — посадка в лодки и старт рафтинга. Сплав 4 км.
  • 13:30 — остановка на берегу реки и отдых 30 минут. По желанию вы сможете перекусить за доплату.
  • 14:00 — продолжение сплава, 4 км. Остановка на отдых 30 минут. По желанию вы прокатитесь на зиплайне (700 метров).
  • 14:30 продолжение сплава, 2 км. Остановка на обед в ресторане на базе 30-40 минут. У вас будет доступ ко всем вашим вещам в автобусе.
  • 15:00 продолжение сплава, финальные 4 км
  • 16:00 — финиш. Посадка в трансфер и дорога на базу.
  • 16:30 — трансфер обратно в отель
  • 17:30 — 18:30 — возвращение в отель (в регионе Белек)

Организационные детали

Важно знать о формате

— Горная река Кёпрючай имеет температуру 12 градусов и пороги сложности 1 и 2 (подходит для новичков)
— Дети допускаются от 3 лет (с 3 до 6 лет — под ответственность родителей). Дети сидят в середине лодки.
— Рафтинг проходит на лодке в группе до 10 человек

Как проходит поездка

— На рафтинге интернациональные группы. Инструктаж проводит русскоговорящий куратор, но инструкторы в лодках знают только общие фразы на русском.
— Трансфер из отеля и обратно проходит на комфортабельном автобусе в группе до 60 человек. Вас сопровождает только водитель, который не говорит по-русски.
— Расстояние от центра Белека до каньона — 55 км
— Тайминг может меняться в зависимости от погоды, количества людей в группе и других факторов

Что входит в стоимость

— Трансфер от/до отеля
— Страховой полис на время сплава
— Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет)
— Общие надувные лодки и весло
— Только для наших гостей 2-местная байдарка (о желании плыть на ней сообщите во время раздачи шлемов и жилетов)
— Обед (курица, рис/макароны, салат)

Дополнительно оплачиваются (по желанию)

— Напитки (2$; пиво — 5$) и лепешки гезлеме (2$)
— Специальная обувь для рафтинга — 8$
— Гидрокостюм для рафтинга — 5$
— Видео (на CD/флешке) — 30$
— Зиплайн — 10$

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у вашего отеля
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 60 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 09:30

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