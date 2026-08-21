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Групповая
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
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«Рафтинг по реке Кёпрючай в Национальном парке Каньон Кёпрюлю Проведите день на свежем воздухе, наслаждаясь захватывающим рафтингом по реке Кёпрючай»
Расписание: среда, Пятница
Сегодня в 09:00
24 авг в 09:00
$25 за человека
Групповая
Экстрим-тур 4 в 1 в Национальном парке Кёпрюлю
Начало: По договоренности
«Экстрим-тур 4 в 1 в Национальном парке Кёпрюлю»
Расписание: Eжедневно
$45 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Национальные парки»
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Сейчас в Белеке в категории "Национальные парки" можно забронировать 2 экскурсии от 25 до 45. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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