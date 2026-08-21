Национальные парки Белека

Найдено 2 экскурсии в категории «Национальные парки» в Белеке, цены от $25. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
Сплавы и рафтинг
9 часов
Групповая
Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю
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«Рафтинг по реке Кёпрючай в Национальном парке Каньон Кёпрюлю Проведите день на свежем воздухе, наслаждаясь захватывающим рафтингом по реке Кёпрючай»
Расписание: среда, Пятница
Сегодня в 09:00
24 авг в 09:00
$25 за человека
Экстрим-тур 4 в 1 в Национальном парке Кёпрюлю
Сплавы и рафтинг
10 часов
3 отзыва
Групповая
Экстрим-тур 4 в 1 в Национальном парке Кёпрюлю
Начало: По договоренности
«Экстрим-тур 4 в 1 в Национальном парке Кёпрюлю»
Расписание: Eжедневно
$45 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «Национальные парки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
  1. Рафтинг в Национальном парке Каньон Кепрюлю;
  2. Экстрим-тур 4 в 1 в Национальном парке Кёпрюлю.
Какие места ещё посмотреть в Белеке
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Памуккале;
  2. Каньоны Кепрюлю;
  3. Озеро Салда;
  4. Гора Тахталы;
  5. Дюденский водопад;
  6. Анталья;
  7. Водопад Куршунлу;
  8. Океанариум;
  9. Иераполис;
  10. Руины Перге.
Сколько стоит экскурсия по Белеку в августе 2026
Сейчас в Белеке в категории "Национальные парки" можно забронировать 2 экскурсии от 25 до 45. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.67 из 5
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