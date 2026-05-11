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Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг (из Белека)

Драйв, приключения и панорамы Таврских гор
Откройте для себя красоту каньона Тазы и Таврских гор! Сплав по горной реке, полёт над каньоном на зиплайне и сафари на открытых автомобилях по живописным горным дорогам — всё это ждёт вас в программе.

Все активности проходят под контролем профессиональных инструкторов, а обед и комфортный трансфер уже включены в стоимость.
4.8
4 отзыва
Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг (из Белека)
Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг (из Белека)
Каньон Тазы, кабрио-сафари, зиплайн и рафтинг (из Белека)

Описание экскурсии

Кабрио-сафари — поездка на открытых автомобилях по горным дорогам и лесным тропам с живописными пейзажами.

Рафтинг по горной реке Кёпрючай — динамичное и освежающее приключение с профессиональными инструкторами.

Зиплайн над каньоном — ощущение полёта и невероятные виды с высоты.

Обед на природе — отдых и восстановление сил среди живописных пейзажей.

Организационные детали

  • Поедем на Volkswagen Crafter или Mercedes Sprinter с кондиционером
  • Точное время, когда мы заедем за вами, зависит от адреса. Мы сообщим его вам за день до экскурсии
  • Программа 3+. Специальная подготовка или опыт не требуются, однако рекомендуется средний уровень физической подготовки. Поездка не рекомендуется беременным и людям с серьёзными заболеваниями сердца
  • Перед стартом проводится инструктаж по безопасности, выдаётся экипировка (шлемы, жилеты)
  • В стоимость включено: трансфер, все активности по программе, необходимое снаряжение и оборудование, обед
  • Отдельно по желанию: фото- и видеосъёмка, напитки, аренда защитных аксессуаров (очки, бандана, обувь для воды) — цена по запросу
  • В случае ухудшения погоды маршрут или порядок активностей может быть изменён с целью обеспечения безопасности

в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, в четверг в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, в четверг в 08:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нуруллах
Нуруллах — ваш гид в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 114 туристов
Я живу в этом регионе около 10 лет и очень хорошо знаю Кёпрюлю-Каньон, расположенный в самом сердце Таврских гор. Уже много лет я ежедневно работаю с рафтинг-турами и отлично понимаю
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особенности реки: течение, сезонные изменения маршрута и безопасные техники гребли, основанные на реальном опыте. Я решил работать с путешественниками, потому что для меня важно не просто организовать активность, а поделиться настоящим, безопасным и искренним опытом рафтинга. Я стараюсь, чтобы гости получили заряд адреналина и по-настоящему прочувствовали уникальную природу этого места.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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1
Лена
спасибо организаторам! было очень круто! особенно ребята молодые спортсмены: всегда с песнями, веселые, самая крутая компания
спасибо организаторам! было очень круто! особенно ребята молодые спортсмены: всегда с песнями, веселые, самая крутая компания
спасибо организаторам! было очень круто! особенно ребята молодые спортсмены: всегда с песнями, веселые, самая крутая компания
спасибо организаторам! было очень круто! особенно ребята молодые спортсмены: всегда с песнями, веселые, самая крутая компания
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М
Планировали посетить Тазы каньон, но на месте гид сказал что народ не набрался и предложил общий маршрут со всеми. В целом хорошо, даже получилось 4 в 1. Единственное не рекомендую
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обед: нам подали его в конце маршрута перед выездом в отель около 16. По таймингу:
-из отеля нас забрали вовремя 9.30.
-Сам старт маршрута после инструктажа был в 12 дня.
-1-1,5 баги + сафари и только потом уже сам сплав. После чего вернулись на место старта.
-По пути была остановка на перекур + попить (напитки платные)
-также останавливались на зиплайн над рекой -около 16 финишировали, по сути вернулись на место старта.
Рекомендую брать с собой сменную одежду, солнцезащитные средства и непромокаемый мешок, куда можно сложить телефон и воду.
Все это есть на месте, но за доп. плату.

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Ксения
Отлично провели время! Программа оказалась более насыщенной, чем ожидалось! Весело, адреналиново, красиво:) рекомендуем
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В
уехали в 9 утра, приехали в 5 вечера, было все супер!))
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