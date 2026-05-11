Откройте для себя красоту каньона Тазы и Таврских гор! Сплав по горной реке, полёт над каньоном на зиплайне и сафари на открытых автомобилях по живописным горным дорогам — всё это ждёт вас в программе.
Все активности проходят под контролем профессиональных инструкторов, а обед и комфортный трансфер уже включены в стоимость.
Все активности проходят под контролем профессиональных инструкторов, а обед и комфортный трансфер уже включены в стоимость.
Описание экскурсии
Кабрио-сафари — поездка на открытых автомобилях по горным дорогам и лесным тропам с живописными пейзажами.
Рафтинг по горной реке Кёпрючай — динамичное и освежающее приключение с профессиональными инструкторами.
Зиплайн над каньоном — ощущение полёта и невероятные виды с высоты.
Обед на природе — отдых и восстановление сил среди живописных пейзажей.
Организационные детали
- Поедем на Volkswagen Crafter или Mercedes Sprinter с кондиционером
- Точное время, когда мы заедем за вами, зависит от адреса. Мы сообщим его вам за день до экскурсии
- Программа 3+. Специальная подготовка или опыт не требуются, однако рекомендуется средний уровень физической подготовки. Поездка не рекомендуется беременным и людям с серьёзными заболеваниями сердца
- Перед стартом проводится инструктаж по безопасности, выдаётся экипировка (шлемы, жилеты)
- В стоимость включено: трансфер, все активности по программе, необходимое снаряжение и оборудование, обед
- Отдельно по желанию: фото- и видеосъёмка, напитки, аренда защитных аксессуаров (очки, бандана, обувь для воды) — цена по запросу
- В случае ухудшения погоды маршрут или порядок активностей может быть изменён с целью обеспечения безопасности
в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, в четверг в 08:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€30
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, вторник, среду, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30, в четверг в 08:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Нуруллах — ваш гид в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 114 туристов
Я живу в этом регионе около 10 лет и очень хорошо знаю Кёпрюлю-Каньон, расположенный в самом сердце Таврских гор. Уже много лет я ежедневно работаю с рафтинг-турами и отлично понимаю
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
спасибо организаторам! было очень круто! особенно ребята молодые спортсмены: всегда с песнями, веселые, самая крутая компания
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М
Планировали посетить Тазы каньон, но на месте гид сказал что народ не набрался и предложил общий маршрут со всеми. В целом хорошо, даже получилось 4 в 1. Единственное не рекомендую
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Отлично провели время! Программа оказалась более насыщенной, чем ожидалось! Весело, адреналиново, красиво:) рекомендуем
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В
уехали в 9 утра, приехали в 5 вечера, было все супер!))
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