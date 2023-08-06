Джип-туры на квадроциклах

Найдено 3 экскурсии в категории «На квадроциклах» в Белеке, цены от $35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
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Сафари на Квадроцикле & Рафтинг
🛻 На квадроциклах
Групповая
6 часов
1 отзыв
Сафари на Квадроцикле & Рафтинг в Белеке
Погрузитесь в захватывающий мир активного отдыха в Белеке! Сафари на квадроцикле и рафтинг в национальном парке Кёпрюлю подарят незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
«Семьи с детьми старше 5 лет также получат огромное удовольствие от сплава по горной реке и Сафари на Квадроциклах»
Расписание: среда Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$35 за человека
Сафари на квадроциклах в Белеке (страховка включена в стоимость)
🛻 На квадроциклах
Групповая
1 час
12 отзывов
Групповое сафари на квадроциклах в Белеке с полной страховкой
Погрузитесь в атмосферу приключений, управляя квадроциклом по живописным тропам Белека с полным пакетом услуг
Начало: Трансфер от отеля
«Устойчивый квадроцикл несравним со своим двухколесным собратом»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $35 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6 часов
Активный отдых в Белеке: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Приключение ждет! Присоединяйтесь к захватывающему сафари и рафтингу в сердце Турции, наслаждайтесь природой и адреналином
Начало: У вашего отеля
«Перед стартом — обязательный инструктаж и тест-драйв: вы сами сможете выбрать, на чём кататься — на багги или квадроцикле»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
35 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «На квадроциклах»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белеке
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Сафари на Квадроцикле & Рафтинг
  2. Сафари на квадроциклах в Белеке (страховка включена в стоимость)
  3. Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Белека)
Какие места ещё посмотреть в Белеке
6 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Калеичи
  3. Старый город
  4. Каньоны Кепрюлю
  5. The land of legends
  6. Лавандовые поля
Сколько стоит экскурсия по Белеку в июне 2024
Сейчас в Белеке в категории "На квадроциклах" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 35. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Белеке на 2024 год на квадроциклах, 13 ⭐ отзывов, цены от $35. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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