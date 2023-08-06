A ANASTASIYA Сафари на Квадроцикле & Рафтинг В целом, всё неплохо, за исключением того, что планировали квадроциклы, а были багги. Плюс поездка не 6 часов, а больше, много стоянок на рафтинге. За свои деньги - того стоит, были не один раз - увлекательно.

И Ирина Сафари на квадроциклах в Белеке (страховка включена в стоимость) Красиво, весело и пыльно

А Александр Сафари на квадроциклах в Белеке (страховка включена в стоимость) Отличные впечатления от вождения квадроцикла, тем более, что я никогда раньше на нем не ездил. Получил удовольствие от вождения квадроцикла на вершину гор. По дороге остановились и сделали два перерыва, чтобы сфотографироваться. Определенно рекомендую.