1 чел.
По популярности
Групповая
6 часов
Сафари на Квадроцикле & Рафтинг в Белеке
Погрузитесь в захватывающий мир активного отдыха в Белеке! Сафари на квадроцикле и рафтинг в национальном парке Кёпрюлю подарят незабываемые впечатления
Начало: Ваш отель (Сообщите название отеля)
«Семьи с детьми старше 5 лет также получат огромное удовольствие от сплава по горной реке и Сафари на Квадроциклах»
Расписание: среда Пятница
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
$35 за человека
Групповая
1 час
Групповое сафари на квадроциклах в Белеке с полной страховкой
Погрузитесь в атмосферу приключений, управляя квадроциклом по живописным тропам Белека с полным пакетом услуг
Начало: Трансфер от отеля
«Устойчивый квадроцикл несравним со своим двухколесным собратом»
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от $35 за человека
Групповая
6 часов
Активный отдых в Белеке: Сафари на выбор и рафтинг в Кёпрюлю Каньоне
Приключение ждет! Присоединяйтесь к захватывающему сафари и рафтингу в сердце Турции, наслаждайтесь природой и адреналином
Начало: У вашего отеля
«Перед стартом — обязательный инструктаж и тест-драйв: вы сами сможете выбрать, на чём кататься — на багги или квадроцикле»
Расписание: ежедневно в 08:45
Завтра в 08:45
10 июня в 08:45
€35 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- AANASTASIYA6 августа 2023В целом, всё неплохо, за исключением того, что планировали квадроциклы, а были багги. Плюс поездка не 6 часов, а больше, много стоянок на рафтинге. За свои деньги - того стоит, были не один раз - увлекательно.
- ИИрина21 мая 2022Красиво, весело и пыльно
- ААлександр21 мая 2022Отличные впечатления от вождения квадроцикла, тем более, что я никогда раньше на нем не ездил. Получил удовольствие от вождения квадроцикла на вершину гор. По дороге остановились и сделали два перерыва, чтобы сфотографироваться. Определенно рекомендую.
- ИИгорь20 мая 2022Это было самое интересное на нашем празднике. Ездя на квадроцикле по любой местности, мы просто хотим, чтобы фотографии не были такими дорогими.
Ответы на вопросы от путешественников по Белеку в категории «На квадроциклах»
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Сейчас в Белеке в категории "На квадроциклах" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 35. Туристы уже оставили гидам 13 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
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