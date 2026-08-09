Стамбул за один день с перелётом из Анталии — это возможность увидеть Айя-Софию, Голубую мечеть, площадь Султана Ахмета, Ипподром, Немецкий фонтан, Обелиск Феодосия и дворец Топкапы всего за один день.
Перелёт, трансфер из региона Белек и насыщенная программа уже организованы — вам остаётся только наслаждаться городом.
Перелёт, трансфер из региона Белек и насыщенная программа уже организованы — вам остаётся только наслаждаться городом.
Описание экскурсии«Стамбул за один день» — это насыщенное путешествие в один из самых величественных городов мира с перелётом туда и обратно в тот же день. Прямо из отеля в регионе Белек вы отправитесь в аэропорт Анталии, а уже утром окажетесь в историческом центре Стамбула, где начнётся знакомство с его богатейшей историей и архитектурным наследием. Вас ждёт прогулка по главным символам древнего Константинополя:
- Площадь Султана Ахмета — историческое сердце города, окружённое памятниками Византийской и Османской эпох • Ипподром — место античных состязаний с сохранившимися обелисками и колоннами • Немецкий фонтан — изящный павильон, подаренный кайзером Вильгельмом II • Обелиск Феодосия — древнеегипетский монумент IV века • Голубая мечеть — один из самых узнаваемых символов Стамбула с шестью минаретами • Айя-София (вход оплачивается дополнительно) — выдающийся памятник византийской архитектуры • Дворец Топкапы (вход оплачивается дополнительно) — бывшая резиденция османских султанов После основной программы у вас будет возможность по желанию отправиться на морскую прогулку по Босфору. Те, кто не выбирает прогулку, продолжат маршрут на автобусе с переездом через Босфор по мосту с панорамным обзором города. В завершение дня группа отправляется на азиатскую сторону Стамбула, после чего — трансфер в аэропорт и вечерний перелёт обратно в Анталию. Важная информация:.
- Экскурсия проходит в формате однодневного авиатура с ранним выездом и поздним возвращением • После прилёта в Стамбул предусмотрен завтрак (шведский стол), после чего начинается экскурсионная программа • Полная оплата требуется заранее для оформления авиабилетов и подтверждения участия • При предварительном бронировании без полной оплаты место не гарантируется • Для участия обязателен заграничный паспорт (оригинал) • В стоимость авиабилета включена только ручная кладь (багаж не предусмотрен). Действуют стандартные правила авиаперевозки • Морская прогулка по Босфору включена только при выборе соответствующего билета • Входные билеты в достопримечательности и дополнительные услуги оплачиваются отдельно по желанию • Программа может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, времени вылета и дорожной ситуации • Экскурсия предполагает активную пешеходную часть • Трансфер включён на всём маршруте (в Анталии и Стамбуле).
Среда Суббота
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Султана Ахмета - историческое сердце Стамбула
- Ипподром - античные памятники и обелиски
- Немецкий фонтан - подарок кайзера Вильгельма II
- Обелиск Феодосия - древнеегипетский монумент
- Голубая мечеть - один из главных символов города
- Айя-София - византийский архитектурный шедевр (осмотр снаружи или посещение по желанию)
- Дворец Топкапы - резиденция османских султанов (по желанию)
- Пролив Босфор - панорамы города (морская прогулка или переезд по мосту)
Что включено
- Страховка
- Трансфер (отель - аэропорт - отель)
- Авиаперелёт Анталия - Стамбул - Анталия
- Завтрак (шведский стол)
- Экскурсионная программа по Стамбулу
- Услуги гида
- Внешний осмотр объектов по программе
- Морская прогулка по Босфору - включена при выборе билета с круизом
Что не входит в цену
- Морская прогулка по Босфору (по желанию, включена только в билете с круизом)
- Входные билеты в достопримечательности (по желанию): Дворец Топкапы - 70 $, Айя-София - 40 $
- Личные расходы и напитки
- Обед (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Главный въезд (шлагбаум) вашего отеля
Завершение: Возвращение к главному въезду (шлагбауму) вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Среда Суббота
Экскурсия длится около 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 100 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- Экскурсия проходит в формате однодневного авиатура с ранним выездом и поздним возвращением
- После прилёта в Стамбул предусмотрен завтрак (шведский стол), после чего начинается экскурсионная программа
- Полная оплата требуется заранее для оформления авиабилетов и подтверждения участия
- При предварительном бронировании без полной оплаты место не гарантируется
- Для участия обязателен заграничный паспорт (оригинал)
- В стоимость авиабилета включена только ручная кладь (багаж не предусмотрен). Действуют стандартные правила авиаперевозки
- Морская прогулка по Босфору включена только при выборе соответствующего билета
- Входные билеты в достопримечательности и дополнительные услуги оплачиваются отдельно по желанию
- Программа может незначительно меняться в зависимости от погодных условий, времени вылета и дорожной ситуации
- Экскурсия предполагает активную пешеходную часть
- Трансфер включён на всём маршруте (в Анталии и Стамбуле)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Белека
Похожие экскурсии на «Стамбул за один день с перелётом из Анталии»
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Анталье (из Белека)
Погрузитесь в уникальную атмосферу Антальи: от древних руин до величественных природных чудес
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €410 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Белека - в Анталью
Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса
Начало: У шлагбаума вашего отеля
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €398 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из Белека в Анталью и обратно: день на ваш вкус
Добраться до водопадов или пройти по магазинам - и не беспокоиться о транспорте
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
11 авг в 09:00
от €145 за всё до 6 чел.
-
25%
Групповая
Прогулка на пиратской яхте к Дюденскому водопаду в Анталии из Белека
Начало: Ваш отель
Расписание: Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
$30
$40 за человека
$260 за человека