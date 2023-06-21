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так, покупать 4/1 не обязательно, ДЖИПИНГ как таковой есть по умолчанию, вас так или иначе на джипах без крыши довезут до точки сбора, ребята у которых не было джипинга ничего не потеряли Второе - ЗИПИНГ, берите отдельно, тут он никакущий, что есть что нет.

Багги - они мертвые, маршрут скромный, но сойдет, если бы сами багги не умирали по дороге, скорость просто стоячая, постоянно останавливались уступая дорогу другим и для того что бы фотограф смог отфоткать всех, мог бы и на ходу это делать, и столкнувшись с лужей он застревал и гудел как бензопила))

И о да, РАФТИНГ, в целом хорош, река не из самых экстремальных и на сколько она позволяла было весело, маршрут длинный, часа полтора плыли, с остановкой на перекус за свой счёт естественно 3-5 басов за воду пиво, лодка протекала, добавляло экстрима, позволяли по пути прыгнуть в реку поплавать-круто но она ледяная, все равно круто, многое зависит от вашего КААИТАНА КОРАБЛЯ, у нас был скучный дедок, не активный и слишком уставший от жизни))

И последнее ФОТО, 10 баксов исключительно за фото на баггах, качество хорошее но хз, а на видео вообще себя не нашел))) прикол в том, что мне отправили фото всей группы, если один купит, потом может просто скачать и всем отправить из фото по договоренности, все платить не надо)) лайфхак)))Чао)