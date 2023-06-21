Экстрим-тур 4 в 1 в Национальном парке Кёпрюлю Отправьтесь в незабываемое приключение, объединяющее четыре яркие активности! 🚙 Багги-сафари – 30 - 40 минут драйва по бездорожью, лесным тропам и пыльным дорогам. 🛻 Джип-сафари
Описание экскурсииВас ждут рафтинг по бурной реке, сафари на багги, джип-сафари и захватывающий зиплайн, который подарит ощущение полёта над природными пейзажами. Это идеальный выбор для любителей экстрима и активного отдыха! Что вас ждёт? 🚙 Сафари на багги – 30 минут драйва по бездорожью. Пыльные трассы, крутые повороты, лесные тропы и полное погружение в адреналиновое приключение. 🛻 Джип-сафари – 30 минут по горным дорогам. Проезд через Малый каньон, живописные маршруты и остановки для фото. 🌊 Рафтинг по реке Кёпрючай – 12 км. сплава по порогам 1-2 уровня. После жаркого сафари ледяная вода и бурные потоки станут настоящим освежающим вызовом! ⚡ Зиплайн – 700 метров полёта на высоте 50 метров. Почувствуйте скорость и свободу, паря над природными ландшафтами. Важная информация: Важная информация по туру 4 в 1 в Национальном парке Кёпрюлю 📍 Место проведения: Национальный парк Кёпрюлю ⏳ Продолжительность: весь день 📌 Возрастные ограничения: ✅ Рафтинг – от 5 лет ✅ Водитель багги – от 18 лет ✅ Пассажиры багги – без ограничений ✅ Зиплайн – максимальный вес 100 кг 📌 Что включено в стоимость:
- Трансфер из отелей и обратно (забираем от шлагбаума отеля) ✔ Сафари на багги (30-40 минут) ✔ Джип-сафари (40 минут) ✔ Рафтинг по реке Кёпрючай (12 км) ✔ Зиплайн (700 м, высота 50 м) ✔ Экипировка: каска и спасательный жилет 📌 Дополнительно оплачивается: ❌ Напитки во время обеда ❌ Гидрокостюм и специальная обувь для рафтинга (можно арендовать или купить на месте) ❌ Фотографии и видео с тура 🎒 Что взять с собой:.
- Удобную одежду и обувь (которую можно испачкать и намочить) ✔ Купальник, полотенце ✔ Солнцезащитные очки и крем ✔ Бандану и очки для багги ✔ Запасную сухую одежду ✔ Бутылку воды ✔ Деньги на личные расходы ⚠ Важно: ❗ Трансфер организуем мы – точное время выезда будет сообщено накануне до 21:00. ❗ Беременным, людям с заболеваниями сердца, позвоночника и суставов участие не рекомендуется. ❗ Программа может корректироваться в зависимости от погодных условий.
Eжедневно
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Национальный парк Кёпрюлю Каньон
- Горная река Кёпрючай
Что включено
- Страховка
- Трансфер отель-база-отель
- Рафтинг на ботах (10-местные) и каяках (2-местные) и экипировка для рафтинга (каска, жилет)
- Зиплайн 50 м х 700 м
- Сафари на 10-местных внедорожниках Land Rover
- Сафари на багги
- Обед.
Что не входит в цену
- Напитки
- Гидрокостюм (возможна аренда на месте)
- Обувь для рафтинга (возможна покупка на месте)
- Фото и видео
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Eжедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Важная информация по туру 4 в 1 в Национальном парке Кёпрюлю
- 📍 Место проведения: Национальный парк Кёпрюлю
- ⏳ Продолжительность: весь день
- 📌 Возрастные ограничения:
- ✅ Рафтинг - от 5 лет
- ✅ Водитель багги - от 18 лет
- ✅ Пассажиры багги - без ограничений
- ✅ Зиплайн - максимальный вес 100 кг
- 📌 Что включено в стоимость:
- Трансфер из отелей и обратно (забираем от шлагбаума отеля)
- Сафари на багги (30-40 минут)
- Джип-сафари (40 минут)
- Рафтинг по реке Кёпрючай (12 км)
- Зиплайн (700 м, высота 50 м)
- Экипировка: каска и спасательный жилет
- 📌 Дополнительно оплачивается:
- ❌ Напитки во время обеда
- ❌ Гидрокостюм и специальная обувь для рафтинга (можно арендовать или купить на месте)
- ❌ Фотографии и видео с тура
- 🎒 Что взять с собой:
- Удобную одежду и обувь (которую можно испачкать и намочить)
- Купальник, полотенце
- Солнцезащитные очки и крем
- Бандану и очки для багги
- Запасную сухую одежду
- Бутылку воды
- Деньги на личные расходы
- ⚠ Важно:
- ❗ Трансфер организуем мы - точное время выезда будет сообщено накануне до 21:00
- ❗ Беременным, людям с заболеваниями сердца, позвоночника и суставов участие не рекомендуется
- ❗ Программа может корректироваться в зависимости от погодных условий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
3.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Понравилась экскурсия, на первом месте,конечно же, рафтинг-море эмоций и драйва.
Минус -это джипинг, такое впечатление, что организаторы не знали маршрут, и постоянно все терялись.
Багги и щиплайн хороши.
В целом, рекомендую
Минус -это джипинг, такое впечатление, что организаторы не знали маршрут, и постоянно все терялись.
Багги и щиплайн хороши.
В целом, рекомендую
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И
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Г
Привет, пишу для того, что бы кто-то прочитав смог сделать кое-какие выводы прежде чем покупать, так как когда покупал я отзыв был один и не от чего было оттолкнуться И
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Входит в следующие категории Белека
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