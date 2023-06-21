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Экстрим-тур 4 в 1 в Национальном парке Кёпрюлю

Отдых в Белеке: сумасшедшее сочетание рафтинга, джиппинга, багги и зиплайна
Экстрим-тур 4 в 1 в Национальном парке Кёпрюлю Отправьтесь в незабываемое приключение, объединяющее четыре яркие активности! 🚙 Багги-сафари – 30 - 40 минут драйва по бездорожью, лесным тропам и пыльным дорогам. 🛻 Джип-сафари
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– 40 минут захватывающей поездки по горным маршрутам. 🌊 Рафтинг по реке Кёпрючай – 12 км сплава по бурным порогам. ⚡ Зиплайн – 700 метров полёта на высоте 50 метров. 🎒 Что взять с собой? Удобную одежду, купальные принадлежности, очки и бандану для багги, деньги на личные расходы. 🔥 Идеальный тур для любителей экстрима и ярких эмоций! 🚀

3.7
3 отзыва
Экстрим-тур 4 в 1 в Национальном парке Кёпрюлю
Экстрим-тур 4 в 1 в Национальном парке Кёпрюлю
Экстрим-тур 4 в 1 в Национальном парке Кёпрюлю

Описание экскурсии

Вас ждут рафтинг по бурной реке, сафари на багги, джип-сафари и захватывающий зиплайн, который подарит ощущение полёта над природными пейзажами. Это идеальный выбор для любителей экстрима и активного отдыха! Что вас ждёт? 🚙 Сафари на багги – 30 минут драйва по бездорожью. Пыльные трассы, крутые повороты, лесные тропы и полное погружение в адреналиновое приключение. 🛻 Джип-сафари – 30 минут по горным дорогам. Проезд через Малый каньон, живописные маршруты и остановки для фото. 🌊 Рафтинг по реке Кёпрючай – 12 км. сплава по порогам 1-2 уровня. После жаркого сафари ледяная вода и бурные потоки станут настоящим освежающим вызовом! ⚡ Зиплайн – 700 метров полёта на высоте 50 метров. Почувствуйте скорость и свободу, паря над природными ландшафтами. Важная информация: Важная информация по туру 4 в 1 в Национальном парке Кёпрюлю 📍 Место проведения: Национальный парк Кёпрюлю ⏳ Продолжительность: весь день 📌 Возрастные ограничения: ✅ Рафтинг – от 5 лет ✅ Водитель багги – от 18 лет ✅ Пассажиры багги – без ограничений ✅ Зиплайн – максимальный вес 100 кг 📌 Что включено в стоимость:
  • Трансфер из отелей и обратно (забираем от шлагбаума отеля) ✔ Сафари на багги (30-40 минут) ✔ Джип-сафари (40 минут) ✔ Рафтинг по реке Кёпрючай (12 км) ✔ Зиплайн (700 м, высота 50 м) ✔ Экипировка: каска и спасательный жилет 📌 Дополнительно оплачивается: ❌ Напитки во время обеда ❌ Гидрокостюм и специальная обувь для рафтинга (можно арендовать или купить на месте) ❌ Фотографии и видео с тура 🎒 Что взять с собой:.
  • Удобную одежду и обувь (которую можно испачкать и намочить) ✔ Купальник, полотенце ✔ Солнцезащитные очки и крем ✔ Бандану и очки для багги ✔ Запасную сухую одежду ✔ Бутылку воды ✔ Деньги на личные расходы ⚠ Важно: ❗ Трансфер организуем мы – точное время выезда будет сообщено накануне до 21:00. ❗ Беременным, людям с заболеваниями сердца, позвоночника и суставов участие не рекомендуется. ❗ Программа может корректироваться в зависимости от погодных условий.

Eжедневно

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Национальный парк Кёпрюлю Каньон
  • Горная река Кёпрючай
Что включено
  • Страховка
  • Трансфер отель-база-отель
  • Рафтинг на ботах (10-местные) и каяках (2-местные) и экипировка для рафтинга (каска, жилет)
  • Зиплайн 50 м х 700 м
  • Сафари на 10-местных внедорожниках Land Rover
  • Сафари на багги
  • Обед.
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Гидрокостюм (возможна аренда на месте)
  • Обувь для рафтинга (возможна покупка на месте)
  • Фото и видео
  • Личные расходы.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Eжедневно
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • Важная информация по туру 4 в 1 в Национальном парке Кёпрюлю
  • 📍 Место проведения: Национальный парк Кёпрюлю
  • ⏳ Продолжительность: весь день
  • 📌 Возрастные ограничения:
  • ✅ Рафтинг - от 5 лет
  • ✅ Водитель багги - от 18 лет
  • ✅ Пассажиры багги - без ограничений
  • ✅ Зиплайн - максимальный вес 100 кг
  • 📌 Что включено в стоимость:
  • Трансфер из отелей и обратно (забираем от шлагбаума отеля)
  • Сафари на багги (30-40 минут)
  • Джип-сафари (40 минут)
  • Рафтинг по реке Кёпрючай (12 км)
  • Зиплайн (700 м, высота 50 м)
  • Экипировка: каска и спасательный жилет
  • 📌 Дополнительно оплачивается:
  • ❌ Напитки во время обеда
  • ❌ Гидрокостюм и специальная обувь для рафтинга (можно арендовать или купить на месте)
  • ❌ Фотографии и видео с тура
  • 🎒 Что взять с собой:
  • Удобную одежду и обувь (которую можно испачкать и намочить)
  • Купальник, полотенце
  • Солнцезащитные очки и крем
  • Бандану и очки для багги
  • Запасную сухую одежду
  • Бутылку воды
  • Деньги на личные расходы
  • ⚠ Важно:
  • ❗ Трансфер организуем мы - точное время выезда будет сообщено накануне до 21:00
  • ❗ Беременным, людям с заболеваниями сердца, позвоночника и суставов участие не рекомендуется
  • ❗ Программа может корректироваться в зависимости от погодных условий
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
1
3
2
1
1
О
Понравилась экскурсия, на первом месте,конечно же, рафтинг-море эмоций и драйва.
Минус -это джипинг, такое впечатление, что организаторы не знали маршрут, и постоянно все терялись.
Багги и щиплайн хороши.
В целом, рекомендую
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И
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Г
Привет, пишу для того, что бы кто-то прочитав смог сделать кое-какие выводы прежде чем покупать, так как когда покупал я отзыв был один и не от чего было оттолкнуться И
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так, покупать 4/1 не обязательно, ДЖИПИНГ как таковой есть по умолчанию, вас так или иначе на джипах без крыши довезут до точки сбора, ребята у которых не было джипинга ничего не потеряли Второе - ЗИПИНГ, берите отдельно, тут он никакущий, что есть что нет.
Багги - они мертвые, маршрут скромный, но сойдет, если бы сами багги не умирали по дороге, скорость просто стоячая, постоянно останавливались уступая дорогу другим и для того что бы фотограф смог отфоткать всех, мог бы и на ходу это делать, и столкнувшись с лужей он застревал и гудел как бензопила))
И о да, РАФТИНГ, в целом хорош, река не из самых экстремальных и на сколько она позволяла было весело, маршрут длинный, часа полтора плыли, с остановкой на перекус за свой счёт естественно 3-5 басов за воду пиво, лодка протекала, добавляло экстрима, позволяли по пути прыгнуть в реку поплавать-круто но она ледяная, все равно круто, многое зависит от вашего КААИТАНА КОРАБЛЯ, у нас был скучный дедок, не активный и слишком уставший от жизни))
И последнее ФОТО, 10 баксов исключительно за фото на баггах, качество хорошее но хз, а на видео вообще себя не нашел))) прикол в том, что мне отправили фото всей группы, если один купит, потом может просто скачать и всем отправить из фото по договоренности, все платить не надо)) лайфхак)))Чао)

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