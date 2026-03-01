Мои заказы

Экстремальные экскурсии Белека

Найдено 3 экскурсии в категории «Экстрим» в Белеке, цены от $17, скидки до 15%. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Экстрим-тур: Рафтинг + каньонинг из Белек
На автобусе
Сплавы и рафтинг
10 часов
-
15%
Групповая
до 18 чел.
Экстрим-тур: Рафтинг + каньонинг из Белек
Начало: Fortune Rafting, Центр экстремальных видов спорта ...
$17$20 за человека
День экстрима в Анталье: рафтинг, сафари и зиплайн (из Белека)
На автобусе
Сплавы и рафтинг
3.5 часа
-
9%
Мини-группа
до 10 чел.
День экстрима в Анталье: рафтинг, сафари и зиплайн (из Белека)
С трансфером и обедом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
12 мар в 08:30
€30€33 за человека
Экстрим-сафари на квадроциклах по бездорожью Антальи (из Белека)
На квадроциклах
2 часа
Групповая
Экстрим-сафари на квадроциклах по бездорожью Антальи (из Белека)
Пара часов и много эмоций
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
€44 за человека

