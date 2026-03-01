-
15%
Групповая
до 18 чел.
Экстрим-тур: Рафтинг + каньонинг из Белек
Начало: Fortune Rafting, Центр экстремальных видов спорта ...
$17
$20 за человека
-
9%
Мини-группа
до 10 чел.
День экстрима в Анталье: рафтинг, сафари и зиплайн (из Белека)
С трансфером и обедом
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
12 мар в 08:30
€30
€33 за человека
Групповая
Экстрим-сафари на квадроциклах по бездорожью Антальи (из Белека)
Пара часов и много эмоций
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 14:00
Завтра в 09:00
12 мар в 09:00
€44 за человека
