Турецкая баня в Белеке

Armagan
Armagan – Гид из Белека
Мы предлагаем окунуться в настоящую атмосферу турецкого хамама, ощутить все эмоции на себе, узнать больше о турецких традициях и обычаях, а также привести тело в тонус для дальнейшего путешествия.

Хамам желательно посетить в начале своего отпуска для подготовки тела к загару и наибольшему расслаблению, что необходимо после городской суеты.
Задать вопрос

Экскурсия

$35 за человека

Заказать экскурсию
Возврат оплаты без проблем:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
при отмене гидом - 100% возврат всегда
Турецкая баня в Белеке
Турецкая баня в Белеке

Что вы увидите 🤩

  • Хамам
Подготовка
Хамамы строятся по специальному плану: в центре огромная мраморная плита под которой находится котёл с водой. Температура достигает до 55 градусов, но не менее 30. В начале прихода в хамам вас проведут в раздевалку, где вы переоденетесь в купальный костюм, а также возьмёте банную простыню. Личные вещи и украшения вы сможете оставить в личном ящике.
Пилинг и пенный массаж
Профессиональный банщик пригласил вас занять удобное положение на мраморной плите и вы насладитесь профессиональным пилингом. Специальная варежка под названием «кисе», сделанная из жесткого конского волоса, будет отличным помощником. После окончания пилинга банщик взобьёт пену, похожее на воздушное облако, укроет вас ею и приступит к выполнению массажа всего тела. После окончания данной процедуры банщик пригласит вас на массаж, на основе оливкового масла.
Масляный массаж
Финальный этап проходит в специальной массажной комнате. Температура прохладнее, чем во всех остальных, так как порам нужно сузиться. Именно так массаж пройдёт не только в удовольствие, но и на пользу. После прохождения всех процедур, по желанию, вы сможете расположиться в холле, выпить 🍹 чашку вкусного чая с турецкими сладостями, именно так турки и посещали хамам.
🚩 Начало и место завершения: Ваш отель
Что входит
  • Трансфер из вашего отеля и обратно в отель
  • Услуги русскоговорящих гидов
  • Страховка
  • Процедуры в соответствии с программой тура
  • Индивидуально выдают полотенце, халат и тапочки
  • Турецкий чай
Что не входит
  • Дополнительные услуги
  • Личные затраты
  • Видеосъемка и фотографии
Важная информация
Возьмите с собой купальник.
Турецкая баня в Белеке
Турецкая баня в Белеке
Турецкая баня в Белеке
Турецкая баня в Белеке
Турецкая баня в Белеке
Время проведения: Ежедневно, каждый час
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Armagan
Armagan
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
НаписатьВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Armagan проводит ещё 6 экскурсий

Морская рыбалка в Белеке — отдых для всех членов семьи
$50
6 часов
Морская рыбалка в Белеке — отдых для всех членов семьи
Сафари на квадроциклах в Белеке
$50
1.5 часа
Сафари на квадроциклах в Белеке
Дайвинг в Белеке
$30
10 часов
Дайвинг в Белеке
Рафтинг из Белека
$20
10 часов
Рафтинг из Белека
Поездка в Аквариум Анталии из Белека
$60
6 часов
Поездка в Аквариум Анталии из Белека
Экскурсия на остров Сулуада из Белека
$40
12 часов
Экскурсия на остров Сулуада из Белека

Еще несколько необычных экскурсий в Белеке

Рафтинг в живописном Каньоне Кепрюлю
$25
9 часов
Рафтинг в живописном Каньоне Кепрюлю
4 отзыва
Джиппинг в Белеке
$30
8 часов
Джиппинг в Белеке
7 отзывов
Памуккале, Хиерополис и озеро Салда: белоснежные ванны и древние развалины
$55
16 часов
Памуккале, Хиерополис и озеро Салда: белоснежные ванны и древние развалины
7 отзывов
Олюдениз ― центр параглайдинга в Турции
$250
12 часов
Олюдениз ― центр параглайдинга в Турции
Из Белека — в Перге, Аспендос и Куршунлу
185
4 часа
Из Белека — в Перге, Аспендос и Куршунлу
2 отзыва
Посетить два древних города, полюбоваться водопадом и погрузиться в античную историю
Мыс Гелидония: маяк и пиратская бухта
$240
6 часов
Мыс Гелидония: маяк и пиратская бухта
9 отзывов
У нас ещё много экскурсий 😎 в Белеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Белеке