Подготовка

Хамамы строятся по специальному плану: в центре огромная мраморная плита под которой находится котёл с водой. Температура достигает до 55 градусов, но не менее 30. В начале прихода в хамам вас проведут в раздевалку, где вы переоденетесь в купальный костюм, а также возьмёте банную простыню. Личные вещи и украшения вы сможете оставить в личном ящике.

Пилинг и пенный массаж

Профессиональный банщик пригласил вас занять удобное положение на мраморной плите и вы насладитесь профессиональным пилингом. Специальная варежка под названием «кисе», сделанная из жесткого конского волоса, будет отличным помощником. После окончания пилинга банщик взобьёт пену, похожее на воздушное облако, укроет вас ею и приступит к выполнению массажа всего тела. После окончания данной процедуры банщик пригласит вас на массаж, на основе оливкового масла.

Масляный массаж

Финальный этап проходит в специальной массажной комнате. Температура прохладнее, чем во всех остальных, так как порам нужно сузиться. Именно так массаж пройдёт не только в удовольствие, но и на пользу. После прохождения всех процедур, по желанию, вы сможете расположиться в холле, выпить 🍹 чашку вкусного чая с турецкими сладостями, именно так турки и посещали хамам.