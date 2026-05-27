Мои заказы

Турецкий хаммам в Белеке

Расслабиться и прочувствовать атмосферу восточных спа-ритуалов, сохранившихся до наших дней
Посещение хаммама — это прикосновение к многовековой османской культуре, где банные ритуалы считались важной частью заботы о теле и внутренней гармонии. Вас ждут очищающие процедуры, массаж, джакузи и отдых у бассейна.

Вы почувствуете лёгкость в теле, спокойствие в мыслях и настоящее удовольствие от неспешного отдыха.
Турецкий хаммам в Белеке
Турецкий хаммам в Белеке
Турецкий хаммам в Белеке

Описание трансфер

  • В назначенное время за вами приедет трансфер и доставит в хаммам — без лишних забот и ожиданий.
  • Программа включает пилинг кесе, пенный и классический виды массажа, отдых в джакузи и бассейне.
  • После завершения процедур трансфер отвезёт вас обратно в отель. Вы вернётесь с ощущением лёгкости и идеально гладкой кожей, готовой к красивому загару.

Организационные детали

  • В стоимость включены трансфер от отеля и обратно, посещение сауны и паровой комнаты, пилинг и пенный массаж (10 мин), классический массаж (20 мин), чай/кофе и маска для лица.
  • Детям до 6 лет место в автобусе не предоставляется. Они сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок младше 6 лет занимал отдельное кресло, выберите стандартный билет.

ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€36
Детский 0 - 6 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 и 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Заур
Заур — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Провёл экскурсии для 88 туристов
Я основатель экскурсионного агентства, созданного с одной главной целью: делиться с гостями Турции богатейшими знаниями об этой удивительной стране. Я работал гидом более 16 лет. За это время провёл тысячи
читать дальшеуменьшить

экскурсий, сопровождал группы по самым значимым культурным и историческим местам Турции, делился фактами, легендами и атмосферой, которую не передаст ни один путеводитель. У меня высшее образование по специальности «Туризм», и я искренне увлечён историей и культурой этой страны. Сегодня, опираясь на многолетний опыт, я основал собственное агентство по продаже экскурсий. Мы предлагаем авторские и классические программы по всему турецкому побережью — от Анталии до Эгейского региона, а также экскурсии в Стамбуле и Каппадокии. Наша цель — не просто продать тур, а подарить гостям настоящее путешествие в культуру, историю и душу Турции. Мы подбираем программы с душой, работаем с проверенными партнёрами и всегда на связи с нашими клиентами.

Входит в следующие категории Белека

Похожие экскурсии на «Турецкий хаммам в Белеке»

Из Белека - в Анталью
На машине
Сплавы и рафтинг
5.5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Из Белека - в Анталью
Приглашаем на увлекательное путешествие из Белека в Анталью, где вас ждут исторические открытия и природные чудеса
Начало: У шлагбаума вашего отеля
30 мая в 09:00
31 мая в 09:00
€398 за всё до 8 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
На машине
4.5 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Белека
Знакомство с историческим наследием Антальи и природной красотой водопада Дюден в уютной атмосфере
7 июн в 08:30
9 июн в 08:30
€250 за всё до 4 чел.
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
На автобусе
Сплавы и рафтинг
На микроавтобусе
13 часов
13 отзывов
Групповая
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Белека
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
Начало: От вашего отеля / места встречи
Завтра в 04:00
29 мая в 04:00
€50 за человека
Турецкая баня в Белекe
На автобусе
2 часа
11 отзывов
Групповая
Турецкая баня в Белекe
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
$27 за человека
У нас ещё много экскурсий в Белеке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Белеке
€36 за человека