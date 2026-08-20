Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Проведите день, полный веселья и крутых моментов в море, и создайте воспоминания, которые будут длиться долгое время, с нашей прогулкой на яхте в Белеке.



Эта экскурсия приглашает вас отправиться в плавание по голубым водам Средиземного моря и расслабиться на роскошной яхте.

EKM TRAVEL Ваш гид в Белеке Задать вопрос Индивидуальная экскурсия $525 за человека 🇷🇺 русский 4 часа 1-6 человек На яхте Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Плавайте в кристально чистых водах, любуйтесь безмятежностью спокойной обстановки и делитесь моментами с друзьями или членами семьи. Будьте готовы утром, так как члены нашей команды отвезут вас из отеля прямо к яхте. Как только вы сядете в яхту, ожидайте, что вы будете впечатлены и взволнованы от предвкушения предстоящего тура. Устройтесь поудобнее на палубе, чтобы понежиться на солнце, и приготовьте свои камеры, так как береговая линия действительно прекрасна. Также предоставляется потрясающая возможность порыбачить. Рыбалка приведет в восторг даже самого искушенного туриста, ведь он получает шанс поймать морского гиганта! Опытный персонал яхты поделится с вами секретами морской ловли и покажет лучшие рыбные места! Путешествие на яхте приведет вас сначала в печально известную бухту Фаселис. Этот пляж славится бирюзовой водой и пышной растительностью. Пейзаж действительно впечатляющий. Во время этого перерыва команда яхты приготовит для вас вкусный и заряжающий энергией обед, предоставляется на выбор: рыба, кофте или курица. Повысьте уровень своей энергии вкусными ароматами и не торопитесь, чтобы расслабиться. Наше путешествие проходить по прочим укромным местам, где вы по праву оцените все очарование Средиземного моря. Кто бы мог подумать, что у одного моря может быть столько оттенков синего! Станьте часть нашей прогулки на яхте из Белека и почувствуйте всю роскошь высококлассного отдыха в Турции!

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