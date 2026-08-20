Проведите день, полный веселья и крутых моментов в море, и создайте воспоминания, которые будут длиться долгое время, с нашей прогулкой на яхте в Белеке.
Эта экскурсия приглашает вас отправиться в плавание по голубым водам Средиземного моря и расслабиться на роскошной яхте.
Эта экскурсия приглашает вас отправиться в плавание по голубым водам Средиземного моря и расслабиться на роскошной яхте.
Описание экскурсииПлавайте в кристально чистых водах, любуйтесь безмятежностью спокойной обстановки и делитесь моментами с друзьями или членами семьи. Будьте готовы утром, так как члены нашей команды отвезут вас из отеля прямо к яхте. Как только вы сядете в яхту, ожидайте, что вы будете впечатлены и взволнованы от предвкушения предстоящего тура. Устройтесь поудобнее на палубе, чтобы понежиться на солнце, и приготовьте свои камеры, так как береговая линия действительно прекрасна. Также предоставляется потрясающая возможность порыбачить. Рыбалка приведет в восторг даже самого искушенного туриста, ведь он получает шанс поймать морского гиганта! Опытный персонал яхты поделится с вами секретами морской ловли и покажет лучшие рыбные места! Путешествие на яхте приведет вас сначала в печально известную бухту Фаселис. Этот пляж славится бирюзовой водой и пышной растительностью. Пейзаж действительно впечатляющий. Во время этого перерыва команда яхты приготовит для вас вкусный и заряжающий энергией обед, предоставляется на выбор: рыба, кофте или курица. Повысьте уровень своей энергии вкусными ароматами и не торопитесь, чтобы расслабиться. Наше путешествие проходить по прочим укромным местам, где вы по праву оцените все очарование Средиземного моря. Кто бы мог подумать, что у одного моря может быть столько оттенков синего! Станьте часть нашей прогулки на яхте из Белека и почувствуйте всю роскошь высококлассного отдыха в Турции!
Каждый день
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в отель
- Страховка
- Обед
- Б/а напитки
Что не входит в цену
- Личные траты
- Напитки
- Трансфер по региону Анталии (Кунду, Лара, Центр Анталии, Коньяалты) дополнительно 50 долларов.
Место начала и завершения?
Ваш Отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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