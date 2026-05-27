Откройте для себя культуру, историю и природу Каппадокии на насыщенной автобусной экскурсии из Антальи! Вы спуститесь в подземный город Каяшехир, увидите каменные грибы в Долине любви, побываете в древней крепости Учхисар и перенесётесь во времена Шёлкового пути в караван-сарае. И, если захотите, встретите рассвет на воздушном шаре.
Описание экскурсии
День 1
- Подземный город Каяшехир — это уникальный археологический объект в самом сердце Каппадокии. Был создан около 5–6 тысяч лет назад, в эпоху раннего бронзового века. Этот город считается одним из крупнейших и наиболее хорошо сохранившихся подземных поселений в мире.
- Долина Любви. Мы называем это место турецким раем. Здесь под открытым небом «выросли» десятки каменных грибов.
- Панорама Гёреме. Мы посетим смотровую площадку, с которой открывается отличный вид на город.
День 2
- Полёт на воздушном шаре (не входит в стоимость). Начнём день красиво! На рассвете вы подниметесь в небо над Каппадокией и полюбуетесь впечатляющими инопланетными ландшафтами.
- Учхисар. Вы погуляете по древней крепости, которая отлично сохранилась. Полюбуетесь видами, которые открывается со смотровой площадки. Узнаете, когда и для чего крепость была построена и как переводится её название.
- Караван-сарай. Он был построен в сельджукский период и служил местом отдыха и ночлега для караванов. Вы оцените архитектуру и узнаете интересные факты о Шёлковом пути, который здесь проходил.
Каппадокия зимой
Снег придаёт Каппадокии особенное очарование, превращая её в сказочный зимний пейзаж. Заснеженные долины, причудливые скалы, волшебные панорамные виды создают незабываемую атмосферу.
Однако снегопады, гололёд или сильный ветер могут привести отмене полётов на воздушных шарах и других частей программы без предварительного предупреждения.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер, услуги русскоговорящего гида, проживание в двухместном номере отеля White Stone Hotel или Taşkın otel, питание (1 ужин и 1 завтрак), страховка, все входные билеты
- Дорога туда-обратно занимает 16 часов
- Отдельно оплачиваются обеды в первый и второй день экскурсии (по €15 за чел.). А также по желанию: полёт на воздушном шаре (от €150 до €300) и напитки. Доплата за одноместный номер — $15
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в понедельник, четверг и субботу в 04:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый 12+
|€49
|Детский от 4 до 11 лет
|€30
|Детский от 0 до 3 лет с местом
|€25
|Детский от 0 до 3 лет без предоставления места
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, четверг и субботу в 04:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Халил — Организатор в Белеке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 980 туристов
Мы проводим экскурсии по Анталье, Бодруму, Каппадокии, Стамбулу и другим городам на русском и на английском языках. Наша команда — член ассоциации туристических агентств Турции. Будем рады показать вам разные уголки нашей прекрасной страны.
